Το πρωί στις σχολικές αίθουσες, το βράδυ OnlyFans: Η ιστορία τρίτεκνης δασκάλας από το Μιζούρι

Snapshot Η Σίνα Σίτνερ, εκπαιδευτικός και μητέρα τριών παιδιών, απολύθηκε όταν το σχολείο εντόπισε τη δραστηριότητά της ως μοντέλο στο OnlyFans.

Η απόφασή της να εργαστεί στο OnlyFans ήταν οικονομική, καθώς η αμοιβή της ως δασκάλα ήταν πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τα έσοδα από την πλατφόρμα ενηλίκων.

Η απόλυσή της αύξησε τη δημοτικότητα της διαδικτυακής της καριέρας, ενώ ο σύζυγός της περιορίζει τις δικές του δραστηριότητες για να τη βοηθήσει.

Η ιστορία της αναδεικνύει την αύξηση υποθέσεων απόλυσης εργαζομένων λόγω διαδικτυακής παρουσίας σε πλατφόρμες ενηλίκων και την ανάγκη ρητών όρων στις συμβάσεις εργασίας.

Η Σίτνερ θεωρεί ότι η απόλυσή της παραβίασε τα δικαιώματά της και υποστηρίζει την ελευθερία λόγου, ενώ δεν κατηγορεί το άτομο που αποκάλυψε τον λογαριασμό της. Snapshot powered by AI

Η Σίνα Σίτνερ από το Μιζούρι, είναι 42 ετών, εκπαιδευτικός, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών 9, 18 και 22 ετών.

Τον Σεπτέμβριο αποκαλύφθηκε ότι εκτός από εκπαιδευτικός, ήταν μοντέλο στον ιστότοπο περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, όπου ανέβασε βίντεο συναινετικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων με τον σύζυγό της. Απολύθηκε, αφού συνάδελφός της την «κάρφωσε».

Η ίδια, εξηγεί την απόφασή της, μέσω της Washington Post, να στραφεί σε αυτού του είδους την επαγγελματική δραστηριότητα. Ο λόγος, όπως λέει, ήταν καθαρά οικονομικός.

Ως εκπαιδευτικός πληρωνόταν με περίπου 140 δολάρια την ημέρα. Στην πλατφόρμα ενηλίκων, το ποσό αυτό το εισπράττει μέσα σε μία ώρα.

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«Αγαπώ αυτά τα παιδιά», λέει για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου, για τους οποίους είπε ότι συχνά τη χαιρετούσαν με μια αγκαλιά. Ένας από αυτούς είναι ο μικρότερος γιος της.

Ενώ η δουλειά της ως δασκάλα γέμιζε την καρδιά της, η άλλη δουλειά της, ως ερμηνεύτρια στον ιστότοπο περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, καλύπτει μια οικονομική ανάγκη. Τα δίδακτρα, τα φοιτητικά δάνεια και τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης συσσωρεύτηκαν.

«Μας έχει αλλάξει οικονομικά με σημαντικούς θετικούς τρόπους», είπε για το OnlyFans.

Η Σίνα Σίτνερ παραδέχεται ότι η διδασκαλία δεν είναι για την αμοιβή, αλλά όπως προσθέτει «οι λογαριασμοί δεν σταματούν να έρχονται μόνο και μόνο επειδή είσαι παθιασμένος με τη δουλειά που έχεις. Οι τράπεζες δεν νοιάζονται».

Η ανακοίνωση της απόλυσής της, έδωσε νέα ώθηση στη διαδικτυακή καριέρα της. Ο σύζυγός της και συμπρωταγωνιστής της, Τιμ, έχει περιορίσει τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες για να βρει χρόνο μέσα στην ημέρα για να διαχειριστεί ένα κύμα αιτημάτων θαυμαστών.

«Απλώς σκέφτηκα, «Ούτως ή άλλως είμαστε ήδη [οικείοι] όλη την ώρα. Γιατί να μην το καταγράψουμε και να δούμε τι θα συμβεί», είπε.

Η οικονομική ώθηση συνοδεύεται από απογοήτευση για την απομάκρυνση από τις διδακτικές εργασίες. Η απόλυσή της αφαίρεσε ένα πρότυπο από τους μαθητές και παραβίασε τα δικαιώματά της, είπε. «Πιστεύω πραγματικά στην ελευθερία του λόγου», είπε. «Η αντίδραση που δέχονται οι γυναίκες για να κάνουν διαδικτυακό περιεχόμενο, είναι απολύτως απαίσια».

Εκρηκτική αγορά, με μεγάλους κινδύνους

Το OnlyFans είναι η μεγαλύτερη από μια σουίτα σχετικά νέων διαδικτυακών πλατφορμών με ρητό περιεχόμενο για ενηλίκους που σχεδόν ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει. Οι ιστότοποι σημείωσαν τεράστια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των διακοπών λειτουργίας του Covid.

Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς για να δημιουργούν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο για ενηλίκους στο OnlyFans, με περίπου 437 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών «θαυμαστών», σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία από τη μητρική τους εταιρεία. Αυτό προσθέτει σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα, πολλά από τα οποία ρέουν στους δημιουργούς περιεχομένου.

Παράλληλα, η ιστορία της Σίτνερ φέρνει στο προσκήνιο ένα εργασιακό ζήτημα, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της Πρώτης Τροποποίησης στην περιοχή του Ντιτρόιτ, Corey Silverstein, έχουν αυξηθεί οι υποθέσεις ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους, μετά την ανακάλυψη των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων, αλλά και οι εργοδότες που ζητούν καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Επίσης, όπως σημειώνει, κανείς δεν διατηρεί ανωνυμία, παρά τα ψευδώνυμα που μπορεί να χρησιμοποιεί, καθώς η αποκάλυψη δεν θα αργήσει να γίνει.

Οι εργοδότες στρέφονται όλο και περισσότερο στην προσθήκη μία ρητής γλώσσας στις συμβάσεις που απαγορεύουν δραστηριότητες που παραβιάζουν το νομικό πρότυπο της «ηθικής αισχρότητας».

Η Σίτνερ δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς έμαθε ο εργοδότης της για τις διαδικτυακές της δραστηριότητες. Και δεν τρέφει κακή θέληση προς το άτομο που ανέφερε τον λογαριασμό της στο OnlyFans. «Όποιος το έκανε πιθανότατα ήλπιζε ότι θα κατέστρεφε τη ζωή μου», είπε. «Στην πραγματικότητα, την έχουν βοηθήσει τόσο πολύ που δεν με νοιάζει καν που με χτύπησαν».