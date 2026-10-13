Το πρωί στις σχολικές αίθουσες, το βράδυ OnlyFans: Η ιστορία τρίτεκνης δασκάλας από το Μιζούρι

H Σίνα απολύθηκε όταν το σχολείο εντόπισε τις διαδικτυακές δραστηριότητές της στην πλατφόρμα ενηλίκων - Μοιράζεται την ιστορία της και υπεραμύνεται της απόφασής της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το πρωί στις σχολικές αίθουσες, το βράδυ OnlyFans: Η ιστορία τρίτεκνης δασκάλας από το Μιζούρι
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σίνα Σίτνερ, εκπαιδευτικός και μητέρα τριών παιδιών, απολύθηκε όταν το σχολείο εντόπισε τη δραστηριότητά της ως μοντέλο στο OnlyFans.
  • Η απόφασή της να εργαστεί στο OnlyFans ήταν οικονομική, καθώς η αμοιβή της ως δασκάλα ήταν πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τα έσοδα από την πλατφόρμα ενηλίκων.
  • Η απόλυσή της αύξησε τη δημοτικότητα της διαδικτυακής της καριέρας, ενώ ο σύζυγός της περιορίζει τις δικές του δραστηριότητες για να τη βοηθήσει.
  • Η ιστορία της αναδεικνύει την αύξηση υποθέσεων απόλυσης εργαζομένων λόγω διαδικτυακής παρουσίας σε πλατφόρμες ενηλίκων και την ανάγκη ρητών όρων στις συμβάσεις εργασίας.
  • Η Σίτνερ θεωρεί ότι η απόλυσή της παραβίασε τα δικαιώματά της και υποστηρίζει την ελευθερία λόγου, ενώ δεν κατηγορεί το άτομο που αποκάλυψε τον λογαριασμό της.
Snapshot powered by AI

Η Σίνα Σίτνερ από το Μιζούρι, είναι 42 ετών, εκπαιδευτικός, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών 9, 18 και 22 ετών.

Τον Σεπτέμβριο αποκαλύφθηκε ότι εκτός από εκπαιδευτικός, ήταν μοντέλο στον ιστότοπο περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, όπου ανέβασε βίντεο συναινετικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων με τον σύζυγό της. Απολύθηκε, αφού συνάδελφός της την «κάρφωσε».

Η ίδια, εξηγεί την απόφασή της, μέσω της Washington Post, να στραφεί σε αυτού του είδους την επαγγελματική δραστηριότητα. Ο λόγος, όπως λέει, ήταν καθαρά οικονομικός.

Ως εκπαιδευτικός πληρωνόταν με περίπου 140 δολάρια την ημέρα. Στην πλατφόρμα ενηλίκων, το ποσό αυτό το εισπράττει μέσα σε μία ώρα.

https://www.instagram.com/p/DeaaueblpRC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Αγαπώ αυτά τα παιδιά», λέει για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου, για τους οποίους είπε ότι συχνά τη χαιρετούσαν με μια αγκαλιά. Ένας από αυτούς είναι ο μικρότερος γιος της.

Ενώ η δουλειά της ως δασκάλα γέμιζε την καρδιά της, η άλλη δουλειά της, ως ερμηνεύτρια στον ιστότοπο περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, καλύπτει μια οικονομική ανάγκη. Τα δίδακτρα, τα φοιτητικά δάνεια και τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης συσσωρεύτηκαν.

«Μας έχει αλλάξει οικονομικά με σημαντικούς θετικούς τρόπους», είπε για το OnlyFans.

Η Σίνα Σίτνερ παραδέχεται ότι η διδασκαλία δεν είναι για την αμοιβή, αλλά όπως προσθέτει «οι λογαριασμοί δεν σταματούν να έρχονται μόνο και μόνο επειδή είσαι παθιασμένος με τη δουλειά που έχεις. Οι τράπεζες δεν νοιάζονται».

Η ανακοίνωση της απόλυσής της, έδωσε νέα ώθηση στη διαδικτυακή καριέρα της. Ο σύζυγός της και συμπρωταγωνιστής της, Τιμ, έχει περιορίσει τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες για να βρει χρόνο μέσα στην ημέρα για να διαχειριστεί ένα κύμα αιτημάτων θαυμαστών.

«Απλώς σκέφτηκα, «Ούτως ή άλλως είμαστε ήδη [οικείοι] όλη την ώρα. Γιατί να μην το καταγράψουμε και να δούμε τι θα συμβεί», είπε.

Η οικονομική ώθηση συνοδεύεται από απογοήτευση για την απομάκρυνση από τις διδακτικές εργασίες. Η απόλυσή της αφαίρεσε ένα πρότυπο από τους μαθητές και παραβίασε τα δικαιώματά της, είπε. «Πιστεύω πραγματικά στην ελευθερία του λόγου», είπε. «Η αντίδραση που δέχονται οι γυναίκες για να κάνουν διαδικτυακό περιεχόμενο, είναι απολύτως απαίσια».

Εκρηκτική αγορά, με μεγάλους κινδύνους

Το OnlyFans είναι η μεγαλύτερη από μια σουίτα σχετικά νέων διαδικτυακών πλατφορμών με ρητό περιεχόμενο για ενηλίκους που σχεδόν ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει. Οι ιστότοποι σημείωσαν τεράστια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των διακοπών λειτουργίας του Covid.

Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς για να δημιουργούν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο για ενηλίκους στο OnlyFans, με περίπου 437 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών «θαυμαστών», σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία από τη μητρική τους εταιρεία. Αυτό προσθέτει σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα, πολλά από τα οποία ρέουν στους δημιουργούς περιεχομένου.

Παράλληλα, η ιστορία της Σίτνερ φέρνει στο προσκήνιο ένα εργασιακό ζήτημα, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της Πρώτης Τροποποίησης στην περιοχή του Ντιτρόιτ, Corey Silverstein, έχουν αυξηθεί οι υποθέσεις ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους, μετά την ανακάλυψη των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων, αλλά και οι εργοδότες που ζητούν καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Επίσης, όπως σημειώνει, κανείς δεν διατηρεί ανωνυμία, παρά τα ψευδώνυμα που μπορεί να χρησιμοποιεί, καθώς η αποκάλυψη δεν θα αργήσει να γίνει.

Οι εργοδότες στρέφονται όλο και περισσότερο στην προσθήκη μία ρητής γλώσσας στις συμβάσεις που απαγορεύουν δραστηριότητες που παραβιάζουν το νομικό πρότυπο της «ηθικής αισχρότητας».

Η Σίτνερ δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς έμαθε ο εργοδότης της για τις διαδικτυακές της δραστηριότητες. Και δεν τρέφει κακή θέληση προς το άτομο που ανέφερε τον λογαριασμό της στο OnlyFans. «Όποιος το έκανε πιθανότατα ήλπιζε ότι θα κατέστρεφε τη ζωή μου», είπε. «Στην πραγματικότητα, την έχουν βοηθήσει τόσο πολύ που δεν με νοιάζει καν που με χτύπησαν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

16:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 450 πρατηριούχοι που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους – Πρόστιμα έως €15.000

16:10ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ - Διαγωνισμός ΕΠ.ΟΠ.: Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι

16:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Απαγορεύτηκε η παρουσία των φιλάθλων του στο «Βελοντρόμ» - Η απόφαση των γαλλικών αρχών

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει βίντεο να πλησιάζει την τίγρη, λίγο πριν τον κατακρεουργήσει - Αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του

15:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Κλινική και βιοϊατρική έρευνα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» - Συνεργασία με το Athens LifeTech Park

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωί στις σχολικές αίθουσες, το βράδυ OnlyFans - Ο ένας ρόλος γεμίζει την καρδιά, ο άλλος την τσέπη

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς με το κόλπο του σκασμένου ελαστικού στην Αττική - Είχαν «διεθνή καρριέρα»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: SMS από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες για περιορισμό μετακινήσεων

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Δούκα για ΤΕΕ: «Ζητήσαμε εδώ και μία εβδομάδα έλεγχο για τη Γκράβα και ακόμα περιμένουμε, μας λένε “από το Σάββατο και βλέπουμε”»

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Πυροσβεστικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο

15:41NEWSBOMB

Vodafone Ελλάδας: Νέο κατάστημα στο The Mall Athens

15:38ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Ξεκινά η αποστολή sms για τον νέο κύκλο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Πράσινο φως για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

15:35NEWSBOMB

Ρωσία: Το πρώτο 24ωρο χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φίλος της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ της Νυρεμβέργης: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος από Κέρκυρα σήμανε τον συναγερμό και «σήκωσε» τα Eurofigther

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Σε πλήρη επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις προς τους πολίτες

15:13WHAT THE FACT

Πωλείται ολόκληρο νησί στην Ισπανία με κάστρο του 1923, 11 υπνοδωμάτια και ηλιακά πάνελ: Πόσο κοστίζει

15:07ANNOUNCEMENTS

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φέρνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας

15:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το κόκκινο λάχανο μπορεί να πάρει μπλε χρώμα – Τι αλλάζει το λεμόνι ή το ξύδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι» λέει θαμώνας του event στο οποίο πέθανε η 20χρονη

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

15:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει τώρα στην Αττική - Όλες οι περιοχές

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ της Νυρεμβέργης: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος από Κέρκυρα σήμανε τον συναγερμό και «σήκωσε» τα Eurofigther

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδήμαρχος Αθηναίων στο Newsbomb.gr για Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση, όσο μένει αναπάντητο το τι μυρίζει, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία»

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: SMS από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες για περιορισμό μετακινήσεων

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:04LIFESTYLE

Φαντασμαγορική Σακίρα - Αποθέωση στην αποχαιρετιστήρια συναυλία της στην Ισπανία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η μητέρα του 22χρονου Γεράσιμου - «Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του»

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ