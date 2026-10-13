Ιταλία: Εντυπωσιακή ελεγχόμενη κατεδάφιση γέφυρας με εκρηκτικά μέσα σε δευτερόλεπτα

Snapshot Στην Ιταλία κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη τμήμα της γέφυρας Τεβέρε κοντά στο Βιτέρμπο.

Κατέρρευσαν 13 από τα συνολικά 33 ανοίγματα της γέφυρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η κατεδάφιση σχεδιάστηκε ώστε να προστατεύσει τις γειτονικές κατασκευές.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος έργων ανακατασκευής και ενίσχυσης της γέφυρας με επένδυση άνω των 41,5 εκατομμυρίων ευρώ. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψαν οι κάμερες στην Ιταλία, όπου τμήμα μεγάλης οδικής γέφυρας κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, στο πλαίσιο έργων ανακατασκευής και ενίσχυσης της υποδομής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα Τεβέρε (Tevere Viaduct), κοντά στο Βιτέρμπο, με μηχανικούς να τοποθετούν εκρηκτικά σε επιλεγμένα σημεία της κατασκευής. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 13 από τα συνολικά 33 ανοίγματα της γέφυρας κατέρρευσαν, δημιουργώντας ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.