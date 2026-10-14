Μεγάλη πυρκαγιά στο Παρίσι, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό - Στις φλόγες 6όροφο κτήριο

Snapshot Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εξαώροφο κτήριο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Η φωτιά ξεκίνησε από την οροφή του κτιρίου, όπου γίνονταν εργασίες επισκευής.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και η λειτουργία του σταθμού παραμένει ανεπηρέαστη.

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Μεγάλες ποσότητες μαύρου καπνού και οσμές καπνού έγιναν αισθητές σε μακρινές περιοχές. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι, καθώς γιγαντιαίες φλόγες ξεπηδούν από ένα κτήριο, κοντά στο σταθμό Austerlitz στο 13ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

🇫🇷🔥 ALERTE INFO | Un incendie majeur dévore un immeuble à proximité de la gare d’Austerlitz dans le XIIIe arrondissement de Paris. https://t.co/HtTZNQPObo — French Report (@french_report78) October 14, 2026

Μεγάλες ποσότητες μαύρου καπνού υψώθηκαν από την περιοχή και αναφορές για οσμές καπνού προέρχονταν από μακρινές περιοχές

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η φωτιά πιστεύεται ότι προήλθε από διπλανό στον σταθμό, κτήριο στο οποίο ήταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η φωτιά ξεκίνησε από την οροφή του γειτονικού εξαώροφου κτιρίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέχρι στιγμής και δεν έχει καμία επίδραση στον σταθμό, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.