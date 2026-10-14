ΗΠΑ: Εκπαιδευτικός ο 42χρονος που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ μπροστά στον γιο του

Ο Χασάν Τζιχάντ Ιμπν Καρίμ έχασε τη ζωή του στο Six Flags Over Georgia 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Εκπαιδευτικός ο 42χρονος που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ μπροστά στον γιο του
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  • Ο Χασάν Τζιχάντ Ιμπν Καρίμ, 42χρονος εκπαιδευτικός και υπεύθυνος πληροφορικής στην Ατλάντα, σκοτώθηκε εκτοξευόμενος από το τρενάκι Goliath στο Six Flags Over Georgia ενώ δίπλα του καθόταν ο γιος του.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο πάρκο της πόλης Όστελ της Τζόρτζια, όταν ο άνδρας εκτοξεύτηκε από το παιχνίδι και έπεσε κάτω από την εγκατάσταση.
  • Η οικογένεια και η εκπαιδευτική κοινότητα εξέφρασαν βαθιά θλίψη για την απώλεια του Καρίμ, ο οποίος θεωρούνταν πολύτιμο μέλος της σχολικής κοινότητας.
  • Το τρενάκι Goliath είναι ένα hypercoaster ύψους 61 μέτρων και ταχύτητας έως 113 χλμ/ώρα, και το πάρκο συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.
  • Το Six Flags Over Georgia εξέφρασε συλλυπητήρια και παρέχει υποστήριξη σε επισκέπτες και προσωπικό που επηρεάστηκαν από το δυστύχημα.
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 42χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος εκτοξεύτηκε από τρενάκι λούνα παρκ στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia,, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, ενώ δίπλα του καθόταν ο γιος του.

Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Χασάν Τζιχάντ Ιμπν Καρίμ, εργαζόταν ως υπεύθυνος πληροφορικής σε σχολείο της Ατλάντα και περιγράφεται από την εκπαιδευτική κοινότητα ως ένας άνθρωπος που θα λείψει βαθιά σε όσους τον γνώριζαν.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την ταυτότητα του 42χρονου την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά το δυστύχημα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας της Κομητείας Κομπ (Cobb County Police Department) προς το περιοδικό PEOPLE.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στο πάρκο που βρίσκεται στην πόλη Όστελ της Τζόρτζια.

Πώς συνέβη η τραγωδία στο λούνα παρκ

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, ο Χασάν Τζιχάντ Ιμπν Καρίμ «εκτοξεύτηκε από το παιχνίδι και χτύπησε άλλους επισκέπτες πριν καταλήξει κάτω από την εγκατάσταση».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 42χρονο κάτω από το τρενάκι. Ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν ανέπνεε, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Μάρτυρας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο WXIA, που συνεργάζεται με το NBC, ότι ο γιος του Καρίμ καθόταν δίπλα του στο τρενάκι Goliath τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η ίδια υποστήριξε ότι η σύζυγος και η κόρη του 42χρονου δεν βρίσκονταν στο παιχνίδι και δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί, ενώ ο γιος του «τα είδε όλα» να εκτυλίσσονται μπροστά του.

«Είναι στις φωτογραφίες του Goliath, σε εκείνες που τραβούν και μπορείς να κρατήσεις», ανέφερε η μάρτυρας, περιγράφοντας τις αναμνηστικές φωτογραφίες που βγαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Προσοχή: Σκληρές φωτογραφίες

Ποιος ήταν ο 42χρονος εκπαιδευτικός

Ο Χασάν Τζιχάντ Ιμπν Καρίμ καταγόταν από την Ατλάντα και εργαζόταν ως υπεύθυνος πληροφορικής (IT manager) στην Ακαδημία Wesley International Academy.

Εκπρόσωπος των Δημόσιων Σχολείων της Ατλάντα επιβεβαίωσε στο PEOPLE την επαγγελματική του ιδιότητα. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, στο παρελθόν είχε εργαστεί στο ίδιο σχολείο ως ειδικός πληροφορικής και καθηγητής τεχνολογίας.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτησε τον 42χρονο με λόγια βαθιάς συγκίνησης. Σε ανακοίνωσή της προς το PEOPLE, η διοίκηση των Δημόσιων Σχολείων της Ατλάντα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

«Τα Δημόσια Σχολεία της Ατλάντα εκφράζουν τα βαθύτερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους του κ. Καρίμ», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της οικογένειας της Wesley International Academy και των APS. Η παρουσία του και η επίδραση που είχε στους μαθητές, στο προσωπικό και σε όλους όσοι άγγιξε η ζωή του θα μας λείψουν βαθιά», σημειώνεται ακόμη, με τη διοίκηση να προσθέτει ότι οι σκέψεις της βρίσκονται σε όλους όσοι θρηνούν την απώλειά του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

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Στιγμιότυπο από την «αναμνηστική» φωτογραφία από το τρενάκι στο οποίο καταγράφηκε το θανάσιμο ατύχημα του 42χρονου

Το τρενάκι Goliath και η ανακοίνωση του πάρκου

Το Goliath, στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, είναι ένα υπερσύγχρονο τρενάκι τύπου hypercoaster, το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Six Flags Over Georgia, φτάνει σε ύψος τα 200 πόδια, περίπου 61 μέτρα, και αναπτύσσει ταχύτητα έως και 70 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 113 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε ανακοίνωσή της προς το PEOPLE, εκπρόσωπος του Six Flags Over Georgia εξέφρασε τη θλίψη της επιχείρησης για το περιστατικό.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από το περιστατικό με επισκέπτη στο πάρκο μας σήμερα. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους του επισκέπτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρέχεται υποστήριξη στους επισκέπτες και στα μέλη του προσωπικού που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι η ομάδα του πάρκου και οι τοπικές αρχές ανταποκρίθηκαν αμέσως και ότι το Six Flags συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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