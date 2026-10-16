Βρετανία: 99χρονη δέθηκε στα φτερά ενός αεροπλάνου και έσπασε κάθε ρεκόρ

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Στα 99 της χρόνια, η Χέλγκα Ντάφι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ wingwalking, εκτελώντας ακροβατικό πάνω σε φτερό διπλάνου και συγκεντρώνοντας 1.300 λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μια 99χρονη Βρετανίδα, κατέρριψε το ρεκόρ για την γηραιότερη γυναίκα που εκτέλσε ένα τολμηρό ακροβατικό πάνω στο φτερό ενός αεροπλάνου. Το λεγόμενο "wingwalking", θέλει ένα άτομο να είναι δεμένο πάνω στα φτερά ενός διπλάνου την ώρα που αυτό πραγματοποιεί μια πτήση.

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