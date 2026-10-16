Έρευνα «Midas»: Πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Έρευνα «Midas»: Πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της έρευνας «Midas».
  • Η απάτη αφορούσε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουσέλ» με πωλήσεις smartphone μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» σε Γερμανία, Αλβανία και Σουηδία.
  • Η φορολογική ζημία εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.
  • Πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες και κατασχέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έως 80.000 ευρώ, καθώς και αυτοκινήτων και ακινήτων.
  • Η έρευνα υποστηρίχθηκε από πολυάριθμες εθνικές αρχές των τεσσάρων χωρών υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).
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Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με την έρευνα «Midas».

Τρεις συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η εγκληματική οργάνωση που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας είναι ύποπτη για τη διενέργεια διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουσέλ» στον ΦΠΑ – ενός πολύπλοκου εγκληματικού σχεδίου που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Πωλούσαν smartphone μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας εκτιμώμενη φορολογική ζημία ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.

Οι συλληφθέντες ύποπτοι θεωρείται ότι οργάνωσαν και έλεγχαν το σύστημα απάτης ΦΠΑ.

Πώς εξελίχθηκαν οι έρευνες

Με τη στήριξη πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες στις εγκαταστάσεις των υπόπτων και των εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, ενώ περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 80.000 ευρώ έχουν δεσμευθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Κατάλογος των εταίρων και των εθνικών αρχών που συμμετείχαν ενεργότερα:

Γερμανία: Φορολογική Υπηρεσία του Μπίλεφελντ

Κύπρος: Τμήμα Φορολογίας, Αστυνομία Κύπρου: Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και Τμήμα Κυβερνοεγκλημάτων – Εργαστήριο Ψηφιακής Εγκληματολογίας (Ηλεκτρονικό έγκλημα – Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων), Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ)

Ελλάδα: Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων

Ιταλία: Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza Compagnia di Desenzano del Garda)

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