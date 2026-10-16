Φωτογράφος της Washington Post ξυλοκοπήθηκε στη Δυτική Όχθη κατά τη συγκομιδή της ελιάς

Snapshot Μασκοφόροι Ισραηλιί έποικοιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους χωρικούς στη Δυτική Όχθη, βάζοντας φωτιά σε ελαιώνες και πετώντας πέτρες.

Η φωτογράφος της Washington Post, Χάιντι Λέβιν, τραυματίστηκε σοβαρά, κλωτσήθηκε επανειλημμένα και της αφαιρέθηκαν οι κάμερες και το τηλέφωνό της.

Η επίθεση έγινε στο χωριό Abu Falah, βορειοανατολικά της Ραμάλα, και η Λέβιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα και κοψίματα.

Την ίδια μέρα, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων, Ισραηλινών ακτιβιστών και εποίκων, με φωτιές και ρίψη πυροτεχνημάτων σε γεωργικές εκτάσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Μπέντζαμιν κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή για τις ταραχές, ενώ δυνάμεις του IDF και της συνοριακής αστυνομίας επενέβησαν στο σημείο. Snapshot powered by AI

Η βετεράνος φωτογράφος της Washington Post, Χάιντι Λεβίν τραυματίστηκε την Παρασκευή σε επίθεση στο χωριό Abu Falah, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους χωρικούς που προσπαθούσαν να μαζέψουν τη φθινοπωρινή συγκομιδή ελιάς τους, βάζοντας φωτιά σε ελαιώνες και πετώντας πέτρες σε μια συντονισμένη επίθεση που ταιριάζει σε ένα μοτίβο επιταχυνόμενης βίας των εποίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Η φωτογράφος, φορώντας ένα προστατευτικό γιλέκο με την ένδειξη «PRESS» μπροστά και πίσω, χτυπήθηκε στο έδαφος, κλωτσήθηκε επανειλημμένα και της αφαιρέθηκαν οι κάμερες και το τηλέφωνό της.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ραμάλα, και σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη κατάγματα και κοψίματα.

Οι έποικοι πέταξαν πέτρες με σφεντόνες και έβαλαν φωτιά στα άλση, κυνηγώντας μια ομάδα δημοσιογράφων περίπου 80 μέτρα από το σημείο.

Masked Israeli settlers attacked Palestinian villagers on Friday, setting olive groves on fire and slinging rocks. Caught in the attack was Post photographer Heidi Levine. “They just kept kicking me and kicking me, like probably 50 times,” Levine said. https://t.co/9YLUuU9ktP https://t.co/0SrFcIW4as — The Washington Post (@washingtonpost) October 16, 2026

Την ίδια μέρα, συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, δεκάδες Παλαιστίνιοι, μαζί με αριστερούς Ισραηλινούς και ξένους ακτιβιστές, κατευθύνθηκαν προς γεωργικές εκτάσεις.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι συμμετέχοντες πέταξαν πέτρες στους αντιπάλους, άναψαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιά σε χωράφι που ανήκε σε Εβραίους κατοίκους. Αρκετοί Ισραηλινοί τραυματίστηκαν ελαφρά όταν προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Μπέντζαμιν κατηγόρησε για το περιστατικό την Παλαιστινιακή Αρχή. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις συγκρούσεις. Μετά από αναφορές για τις ταραχές, μονάδες του IDF και της συνοριακής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο.