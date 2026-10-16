Τι συνέβη στη συγκέντρωση Τραμπ στην Αλάσκα; Viral βίντεο με τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών

Snapshot Στη συγκέντρωση Τραμπ στην Αλάσκα, ένα βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει πράκτορες ασφαλείας σε εγρήγορση, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος της προσέγγισης.

Ένας πράκτορας φαίνεται να κινεί το χέρι του προς τη μέση, προκαλώντας ερωτήματα αν επρόκειτο για κίνηση προς όπλο ή ρύθμιση ακουστικού.

Ένας δεύτερος πράκτορας αναδύθηκε πίσω από μπλε κουρτίνα κοντά στη σκηνή, χωρίς να είναι σαφές αν υπήρχε συγκεκριμένη απειλή ή ενημέρωση.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν φάνηκε να αντιλήφθηκε την αναστάτωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Το βίντεο δεν επιβεβαιώνει ούτε αποδεικνύει την ύπαρξη απειλής ή την ακριβή φύση της επικοινωνίας μεταξύ του άνδρα και των πρακτόρων. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο από τη συγκέντρωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γουασίλα της Αλάσκας έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς στο παρασκήνιο ένας άνδρας από την ασφάλεια δείχνει να βρίσκεται σε εγρήγορση.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει πράκτορες ασφαλείας που βρίσκονται κοντά στην περιοχή ομιλίας του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ένας πράκτορας φαίνεται να κινεί ένα χέρι προς τη μέση του, ενώ ένας άλλος αναδύεται πίσω από μια μπλε κουρτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για το τι συνέβαινε.

Ένας ισχυρισμός που κυκλοφορεί μαζί με το βίντεο υποδηλώνει ότι ο άνδρας πλησίαζε το προσωπικό ασφαλείας για να τους ειδοποιήσει για πιθανή απειλή. Ωστόσο, το βίντεο δεν αποδεικνύει γιατί πλησίασε τους πράκτορες ή τι ειπώθηκε μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί από το βήμα όπου βρίσκεται την αναστάτωση. Παρά την προσοχή γύρω από τις κινήσεις των πρακτόρων, το βίντεο δεν επιβεβαιώνει εάν ο άνδρας αποτελούσε απειλή ή εάν κάποιος πράκτορας σκόπευε να τραβήξει πυροβόλο όπλο.

Man rushes up to warn Secret Service agents of a possible security threat at Trump’s rally. One puts his hand on his gun. Another pops out of the curtain to eliminate the threat. https://t.co/VMN5c79kPx — Matt Wallace (@MattWallace888) October 15, 2026

Το κλιπ έχει προκαλέσει διαφορετικές ερμηνείες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι θεατές ερμήνευσαν την κίνηση του χεριού του πράκτορα ως μια προφανή προσέγγιση προς ένα όπλο, ενώ άλλοι πρότειναν ότι μπορεί να ρύθμιζε το ακουστικό ενδοεπικοινωνίαςυ. Καμία εξήγηση δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Το βίντεο καταγράφει επίσης έναν δεύτερο πράκτορα ασφαλείας να αναδύεται πίσω από μια μπλε κουρτίνα κοντά στη σκηνή καθώς ο άνδρας πλησιάζει το προσωπικό που βρίσκεται ήδη εκεί. Ωστόσο, το διαθέσιμο υλικό δεν αποδεικνύει τι γνώριζε η ομάδα ασφαλείας εκείνη τη στιγμή, εάν οι πράκτορες είχαν λάβει κάποια προειδοποίηση ή εάν οι ενέργειές τους προκλήθηκαν από συγκεκριμένη ανησυχία για την ασφάλεια.