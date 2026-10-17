Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο

Snapshot Η Katie Zacharia αποχώρησε από τη θέση εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου μετά από μόλις πέντε ημέρες, μετά από μια προβληματική πρώτη ενημέρωση Τύπου.

Η Zacharia εξέφρασε δημόσια επαίνους για τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ευγενικό, εργατικό και στοχαστικό.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συμβουλεύσει την Zacharia να επανεξετάσει τη θέση λόγω της αρνητικής αντιμετώπισης από τα μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας της, η Zacharia δυσκολεύτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις και πέρασε μεγάλο μέρος της ενημέρωσης διαβάζοντας προετοιμασμένες δηλώσεις.

Πριν από τον διορισμό της στον Λευκό Οίκο, η Zacharia εργαζόταν στον όμιλο Trump Media & Technology Group και είχε σύντομη θητεία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Η Katie Zacharia εξαπέλυσε επαίνους για τον Nτόναλντ Τραμπ, μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, έπειτα από μια επεισοδιακή πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε την Παρασκευή (16 Οκτωβρίου) ότι η 42χρονη Zacharia θα αποχωρούσε από τη θέση, στην οποία είχε παραμείνει μόλις πέντε ημέρες.

Σε ανάρτησή της στο X, συνοδευόμενη από φωτογραφία της με τον Τραμπ, έγραψε ότι «ήταν τιμή της να εργαστεί για εκείνον».

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to. It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

Όταν ρωτήθηκε από το Fox News εάν οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, απάντησε ότι θα έπρεπε «να επανέλθει με απάντηση».

Μια ακόμη αμήχανη στιγμή σημειώθηκε όταν αναφέρθηκε στον «πρόεδρό μου» αντί για τον «σύζυγό μου».

Η επιλογή της Zacharia αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την Karoline Leavitt.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε πει στην Zacharia πως ίσως θα έπρεπε να αλλάξει γνώμη για τη συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης τής είχαν φερθεί άδικα.

«Της είπα: “Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο για εσένα να είσαι ευτυχισμένη”», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, καθώς αναχωρούσε για προεκλογική συγκέντρωση στη Georgia.

«Της είπα: “Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν”. Της είπα: “Σκέψου το, αλλά εγώ θα το ξανασκεφτόμουν, Katie, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι”».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ήθελε «να έχει μια καλή ζωή» και να μην υπόκειται σε επικρίσεις, τις οποίες παρομοίασε με «ανελέητη επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης».

Την Παρασκευή, όταν η Zacharia ρωτήθηκε από το Fox News εάν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προέδρου, απάντησε: «Ελπίζω να καταφέρω να οικοδομήσω την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων γύρω μου».

Η Zacharia αποφοίτησε από το Seaver College του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2007 και από τη Νομική Σχολή Caruso το 2011.

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον κινηματογραφικό παραγωγό Tyler Zacharia και το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά.

Έχει μιλήσει δημόσια για το γεγονός ότι υιοθετήθηκε όταν ήταν νεογέννητη, καθώς και για τη συνάντησή της με τη βιολογική μητέρα της, Ruth, όταν ήταν 18 ετών.

Μετά την αποφοίτησή της, μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της στο Πεκίνο, όπου εργάστηκε ως διεθνής νομική σύμβουλος και συνεργάτιδα στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun Law Firm. Παράλληλα, είχε αναλάβει τη συγκέντρωση χρημάτων και την επικοινωνία για την οργάνωση Compassion for Migrant Children.

Ωστόσο, η συντηρητική σχολιάστρια παρουσιαζόταν επί μακρόν ως δικηγόρος, παρότι δεν είχε περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Πριν αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, τον Οκτώβριο του 2026, η Zacharia εργαζόταν ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στον όμιλο Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

Στις αρχές του 2026 είχε επίσης υπηρετήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ως αναπληρώτρια βοηθός υπουργού για θέματα δημόσιας επικοινωνίας στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), από όπου παραιτήθηκε έπειτα από περίπου έναν μήνα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ευγενικός, υπέροχος, μεγαλόψυχος, στοχαστικός, ενθουσιώδης και σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος», έγραψε η ίδια.

«Μακάρι περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούσαν. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει την Αμερική μεγάλη με τον τρόπο που το έκανε και συνεχίζει να το κάνει εκείνος».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων την Τρίτη, η οποία διήρκεσε 14 λεπτά, η Zacharia δυσκολεύτηκε εμφανώς να απαντήσει σε μόλις τρεις ερωτήσεις. Περισσότερο από το μισό της ενημέρωσης το πέρασε διαβάζοντας προετοιμασμένες δηλώσεις.