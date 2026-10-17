Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο

Σε ανάρτησή της στο X, συνοδευόμενη από φωτογραφία της με τον Τραμπ, έγραψε ότι «ήταν τιμή της να εργαστεί για εκείνον»

Δημήτρης Δρίζος

Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Katie Zacharia αποχώρησε από τη θέση εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου μετά από μόλις πέντε ημέρες, μετά από μια προβληματική πρώτη ενημέρωση Τύπου.
  • Η Zacharia εξέφρασε δημόσια επαίνους για τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον ευγενικό, εργατικό και στοχαστικό.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συμβουλεύσει την Zacharia να επανεξετάσει τη θέση λόγω της αρνητικής αντιμετώπισης από τα μέσα ενημέρωσης.
  • Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας της, η Zacharia δυσκολεύτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις και πέρασε μεγάλο μέρος της ενημέρωσης διαβάζοντας προετοιμασμένες δηλώσεις.
  • Πριν από τον διορισμό της στον Λευκό Οίκο, η Zacharia εργαζόταν στον όμιλο Trump Media & Technology Group και είχε σύντομη θητεία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
Snapshot powered by AI

Η Katie Zacharia εξαπέλυσε επαίνους για τον Nτόναλντ Τραμπ, μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, έπειτα από μια επεισοδιακή πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε την Παρασκευή (16 Οκτωβρίου) ότι η 42χρονη Zacharia θα αποχωρούσε από τη θέση, στην οποία είχε παραμείνει μόλις πέντε ημέρες.

Σε ανάρτησή της στο X, συνοδευόμενη από φωτογραφία της με τον Τραμπ, έγραψε ότι «ήταν τιμή της να εργαστεί για εκείνον».

Όταν ρωτήθηκε από το Fox News εάν οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, απάντησε ότι θα έπρεπε «να επανέλθει με απάντηση».

Μια ακόμη αμήχανη στιγμή σημειώθηκε όταν αναφέρθηκε στον «πρόεδρό μου» αντί για τον «σύζυγό μου».

Η επιλογή της Zacharia αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την Karoline Leavitt.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε πει στην Zacharia πως ίσως θα έπρεπε να αλλάξει γνώμη για τη συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης τής είχαν φερθεί άδικα.

«Της είπα: “Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο για εσένα να είσαι ευτυχισμένη”», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, καθώς αναχωρούσε για προεκλογική συγκέντρωση στη Georgia.

«Της είπα: “Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν”. Της είπα: “Σκέψου το, αλλά εγώ θα το ξανασκεφτόμουν, Katie, το χρειάζεσαι αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι”».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ήθελε «να έχει μια καλή ζωή» και να μην υπόκειται σε επικρίσεις, τις οποίες παρομοίασε με «ανελέητη επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης».

Την Παρασκευή, όταν η Zacharia ρωτήθηκε από το Fox News εάν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προέδρου, απάντησε: «Ελπίζω να καταφέρω να οικοδομήσω την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων γύρω μου».

Η Zacharia αποφοίτησε από το Seaver College του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2007 και από τη Νομική Σχολή Caruso το 2011.

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον κινηματογραφικό παραγωγό Tyler Zacharia και το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά.

Έχει μιλήσει δημόσια για το γεγονός ότι υιοθετήθηκε όταν ήταν νεογέννητη, καθώς και για τη συνάντησή της με τη βιολογική μητέρα της, Ruth, όταν ήταν 18 ετών.

Μετά την αποφοίτησή της, μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της στο Πεκίνο, όπου εργάστηκε ως διεθνής νομική σύμβουλος και συνεργάτιδα στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun Law Firm. Παράλληλα, είχε αναλάβει τη συγκέντρωση χρημάτων και την επικοινωνία για την οργάνωση Compassion for Migrant Children.

Ωστόσο, η συντηρητική σχολιάστρια παρουσιαζόταν επί μακρόν ως δικηγόρος, παρότι δεν είχε περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Πριν αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, τον Οκτώβριο του 2026, η Zacharia εργαζόταν ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στον όμιλο Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social.

Στις αρχές του 2026 είχε επίσης υπηρετήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ως αναπληρώτρια βοηθός υπουργού για θέματα δημόσιας επικοινωνίας στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), από όπου παραιτήθηκε έπειτα από περίπου έναν μήνα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ευγενικός, υπέροχος, μεγαλόψυχος, στοχαστικός, ενθουσιώδης και σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος», έγραψε η ίδια.

«Μακάρι περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούσαν. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει την Αμερική μεγάλη με τον τρόπο που το έκανε και συνεχίζει να το κάνει εκείνος».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων την Τρίτη, η οποία διήρκεσε 14 λεπτά, η Zacharia δυσκολεύτηκε εμφανώς να απαντήσει σε μόλις τρεις ερωτήσεις. Περισσότερο από το μισό της ενημέρωσης το πέρασε διαβάζοντας προετοιμασμένες δηλώσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

12:39LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία» - Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη

12:22ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Σε σημείο μηδέν οι σχέσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της ρήξης

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε ψευδοροφή στο νοσοκομείο της Λέρου - Τραυματίστηκε ασθενής

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Νέες μαρτυρίες για τη δηλητηρίαση του γιατρού - «Δεν του επέτρεπε να δει το παιδί»

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

10:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδυσσέας Ελύτης: 50 έργα τέχνης στην έκθεση «Θήλεις Άγγελοι» στο σπίτι του στην Πλάκα

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία του δίχρονου Kole - Δίνει μάχη με την θανατηφόρα και σπάνια «παιδική άνοια»

10:44TRAVEL

Φθινοπωρινό road trip στη Νότια Πελοπόννησο: Η αριστοκρατική πλευρά της Ελλάδας

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από θαλάσσια περιοχή στη Γεωργιούπολη

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα βάθη της Τουρκίας με Έλληνα μοναχό από τα Γιαννιτσά - Αγνοείται από τον Ιούλιο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καραγκούνηδες: O αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας με τη μακραίωνη ιστορία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας - Είχε αφήσει σημείωμ

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία του δίχρονου Kole - Δίνει μάχη με την θανατηφόρα και σπάνια «παιδική άνοια»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο τούνελ»:Θρίλερ με το θάνατο του Νίκου Λεβέντη - Βρέθηκε νεκρός σε στρατιωτική εγκατάσταση -Το πτώμα στο 251 ΓΝΑ, οι 50 κάμερες και ο μυστηριώδης καταστροφέας εγγράφων

09:01LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ