Richard Riehle: Πέθανε ο ηθοποιός της ταινίας «Office Space» - Μία καριέρα με πάνω από 400 έργα

Snapshot Ο Ρίτσαρν Ρίλε, ηθοποιός με από 400 έργα, πέθανε σε ηλικία 78 ετών από φυσικά αίτια στο Λος Άντζελες.

Ήταν γνωστός κυρίως για τον ρόλο του Τομ Σμίκοφσκι στην ταινία «Office Space» του 1999.

Εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως «The Fugitive», «Deuce Bigalow», «Mysterious Skin», «Halloween II» και «Bridesmaids».

Παρά την έλλειψη πρωταγωνιστικών ρόλων, θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς χαρακτήρων του Χόλιγουντ.

Γεννήθηκε το 1948 στο Ουισκόνσιν, είχε μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες και ήταν παντρεμένος με τέσσερα παιδιά. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Ρίτσαρντ Ρίλε, πρωταγωνιστής της ταινίας «Office Space» του 1999, ο οποίος συμμετείχε σε πάνω από 400 έργα στη διάρκεια της καριέρας του.

Ο βετεράνος ηθοποιός πέθανε από φυσικά αίτια την περασμένη Πέμπτη στο Λος Άντζελες.

Αν και είναι πιο γνωστός για τον ρόλο του Τομ Σμίκοφσκι στην ταινία «Office Space», το βιογραφικό του περιλαμβάνει πολλές εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές και κλασικές ταινίες.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων ρόλων του συγκαταλέγονται ο φρουρός που επέτρεψε στον Χάρισον Φορντ να δραπετεύσει από την κράτηση στην ταινία «The Fugitive» του 1993, καθώς και ο πατέρας του Ρομπ Σνάιντερ στην κωμωδία «Deuce Bigalow: Male Gigolo» του 1999.

Αν και δεν ανέλαβε ποτέ κάποιον σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ρίλε ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς χαρακτήρων του Χόλιγουντ.

Οι λάτρεις του καλλιτεχνικού κινηματογράφου θα θυμούνται τον Riehle από τους ρόλους του στις ταινίες «Mysterious Skin» του Gregg Araki, «Palindromes» του Todd Solondz και στην κουλ κωμωδία «Smiley Face» με την Anna Faris. Όσον αφορά το είδος του τρόμου, ο Ρίλε είχε αξιομνημόνευτες εμφανίσεις στην κλασική ταινία σλάσερ του 2006 «Hatchet», στο «Halloween II» του Ρομπ Ζόμπι και στο «Texas Chainsaw 3D».

Το βιογραφικό του στον τομέα της κωμωδίας είναι πλούσιο, με τον Ρίλε να πρωταγωνιστεί στις ταινίες «Joe Dirt», «Bridesmaids», «Jury Duty» του Πόλι Σορ και «Pee-wee’s Big Holiday».Εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες δράσης όπως το «Executive Decision» με τον Kurt Russell, το «Mercury Rising» με τον Bruce Willis και το «Lethal Weapon 4» με τον Mel Gibson.

Το τηλεοπτικό του έργο είναι εκτεταμένο και περιλαμβάνει ρόλους στις σειρές «Murder, She Wrote», «Roseanne», «Star Trek: The Next Generation», «Ally McBeal», «Buffy the Vampire Slayer», «7th Heaven», «Two and a Half Men», «Black-ish» και «Drunk History».

Ο Riehle γεννήθηκε στο Menomonee Falls του Ουισκόνσιν το 1948. Απέκτησε το μεταπτυχιακό του στις Καλές Τέχνες από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και στη συνέχεια ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός στο Meadow Brook Theatre, προτού τελικά μετακομίσει στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το IMDB, παντρεύτηκε τη Τζέιν Λάθαμ το 1970 και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά.