Βερολίνο: Οι Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν σε συνομιλίες για συνασπισμό με Αριστερά και  Πράσινους

Το SPD με την απόφασή του συμφωνεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συνεργασία με τα άλλα δύο κόμματα υπό την Ελίφ Εράλπ (Αριστερά) ως νέα κυβερνήτη/δήμαρχο του Βερολίνου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βερολίνο: Οι Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν σε συνομιλίες για συνασπισμό με Αριστερά και  Πράσινους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Εκτελεστική Επιτροπή του SPD στο Βερολίνο αποφάσισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συνασπισμό με την Αριστερά και τους Πράσινους.
  • Η Ελίφ Εράλπ προτείνεται ως νέα δήμαρχος του Βερολίνου, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των τριών κομμάτων.
  • Τα κόμματα συμφώνησαν στην απαλλοτρίωση μεγάλων εταιριών ακινήτων και στον σχεδιασμό για κατασκευή 100.000 νέων διαμερισμάτων.
  • Συμπεριλήφθηκε δέσμευση για προστασία της εβραϊκής ζωής και την υποστήριξη λύσης δύο κρατών για Ισραήλ και Παλαιστίνη.
  • Ο επικεφαλής του SPD, Στέφεν Κραχ, τόνισε την ανάγκη συμβιβασμών, ενώ το τελικό κείμενο θα υποβληθεί σε έγκριση από τα μέλη του κόμματος στο κρατίδιο.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) στο Βερολίνο άνοιξε πριν από λίγη ώρα τον δρόμο για τον σχηματισμό συνασπισμού με την Αριστερά και τους Πράσινους στον δήμο/κρατίδιο της πρωτεύουσας. Αργότερα απόψε αναμένεται και η απόφαση των Πρασίνων.

Το SPD με την απόφασή του συμφωνεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για συνεργασία με τα άλλα δύο κόμματα υπό την Ελίφ Εράλπ (Αριστερά) ως νέα κυβερνήτη/δήμαρχο του Βερολίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, παρά τις αντιδράσεις που είχαν προηγηθεί, υπέρ της συνεργασίας ψήφισαν 26 μέλη της επιτροπής και κατά μόνο τρία.

Οι Πράσινοι πρόκειται επίσης να αποφασίσουν αργότερα απόψε σε επίπεδο ηγεσίας, ενώ η Αριστερά θα ψηφίσει σχετικά στο επικείμενο συνέδριό της στις 31 Οκτωβρίου. Εάν και τα τρία κόμματα συγκατατεθούν, όπως αναμένεται, οι συνομιλίες για συνασπισμό θα μπορούσαν να αρχίσουν ήδη την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Εάν είναι επιτυχείς, η Ελίφ Εράλπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Βερολίνου.

ΕΛΊΦ ΕΡΆΛΠ, ΒΕΡΟΛΊΝΟ, DIE LINKE

Τα κόμματα σημείωσαν πρόοδο στις διερευνητικές τους συνομιλίες και κατέληξαν σε συμφωνία για την απαλλοτρίωση μεγάλων εταιριών ακινήτων, οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον 10.000 διαμερίσματα. Η αρχική πρόταση προέβλεπε κοινωνικοποίηση εταιριών με περισσότερα από 3.000 διαμερίσματα. Επιπλέον, συμφωνήθηκε νέο πρόγραμμα κατασκευής 100.000 διαμερισμάτων και αυξημένη χρηματοδότηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Ιδιαίτερα περίπλοκες αποδείχθηκαν οι συνομιλίες σχετικά με την προσέγγιση της Αριστεράς στα κρούσματα αντισημιτισμού στο εσωτερικό της και, όπως συμφωνήθηκε, σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης, στη συμφωνία των εταίρων θα συμπεριληφθεί δήλωση δέσμευσης για την προστασία της εβραϊκής ζωής, για το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και για μια λύση δύο κρατών η οποία αποσκοπεί στην εγγύηση τόσο της ασφάλειας του Ισραήλ όσο και της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων. Για τους παραβάτες θα προβλέπονται μάλιστα αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και αποβολή από την κοινοβουλευτική ομάδα.

«Ως δημοκράτης, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς», δήλωσε ο επικεφαλής του SPD στο Βερολίνο Στέφεν Κραχ, αιτιολογώντας τη στάση του παρά τις πιέσεις που άσκησαν ανοιχτά υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας Φραντσίσκα Γκιφάι (SPD) έκανε λόγο για «αλλαγή κατεύθυνσης» για το SPD και ζήτησε το τελικό κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας να τεθεί προς έγκριση από τα 17.500 μέλη του κόμματος στο κρατίδιο.

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