ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Οχάιο

Snapshot Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε τζαμί στο Κολόμπους του Οχάιο.

Οι αστυνομικές αρχές και οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ATF ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

Η ATF ανακοίνωσε την ανταπόκριση της στις 3:28 μ.μ. τοπική ώρα.

Η τοπική διεύθυνση του τζαμιού είναι η οδός Άλμπερτ, τετράγωνο 2200.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη περαιτέρω πληροφορίες για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Περιστατικό με πυροβολισμοόυς εκτυλίσσεται σε τζαμί στο Οχάιο των ΗΠΑ και στο σημείο σπεύδουν οι αστυνομικές αρχές.

Οι ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανταποκρίνονται σε περιστατικό πυροβολισμών σε τζαμί στο Κολόμπους του Οχάιο, σύμφωνα με το τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι πράκτορές της ανταποκρίνονται στο περιστατικό και δημοσίευσε την ειδοποίηση στις 3:28 μ.μ. τοπική ώρα. «Ειδικοί πράκτορες του τοπικού τμήματος του ATF στο Κολόμπους ανταποκρίνονται σε αναφορά για περιστατικό πυροβολισμών σε τζαμί στο τετράγωνο 2200 της οδού Άλμπερτ στο Κολόμπους του Οχάιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες», καταλήγει η ανακοίνωση.