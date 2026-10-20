Σαχάρα Ρέι: Υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του μοντέλου

Snapshot Η Σαάρα Ρέι πέθαν σε ηλικία ετών μετά απόσιμη νοσηλε στο Λος Άτζελες με δημοσιεύματα αναφέρουν υπβολική δόση φαιντανύλης επίσημη επιβεβαί.

Η οικογένειά της αποφάσισε να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη μετά τη νοσηλεία της σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Σαχάρα είχε φέρει στον κόσμο την κόρη της, Snow, μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, τον Ιανουάριο του 2026.

Τον Απρίλιο του 2024 είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από το σύνδρομο Guillain-Barré, που προκλήθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα και επηρέασε σοβαρά την κινητικότητά της.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα σύνδεση μεταξύ του συνδρόμου Guillain-Barré και του θανάτου της Σαχάρα Ρέι. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή το μοντέλο Σαχάρα Ρέι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι υπέστη υπερβολική δόση φαιντανύλης, ενός ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Ρέι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την Παρασκευή, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η οικογένειά της πήρε τη δύσκολη απόφαση να διακοπεί η υποστήριξη την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου της, ενώ παραμένει άγνωστο αν η υπερβολική δόση ήταν ακούσια ή σκόπιμη. Οι πληροφορίες για τη φαιντανύλη προέρχονται από δημοσιεύματα και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένο επίσημο πόρισμα.

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Η συγκινητική δήλωση της μητέρας της

Η μητέρα της, Gretchen Bach, μίλησε στην Daily Mail για την απώλεια της κόρης της, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος και καλοσύνη, που αγαπούσε βαθιά την οικογένειά της, τη μόδα, το σερφ και την κόρη της, Snow.

«Η Σαχάρα ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική γυναίκα, που αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της Snow και το σερφ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η οικογένεια αισθάνεται την αγάπη που δέχεται από τους αγαπημένους φίλους της Σαχάρα, τους θαυμαστές της και τις κοινότητες στις οποίες ανήκε σε όλο τον κόσμο.

Έγινε μητέρα λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της αποκτά ακόμη πιο τραγική διάσταση, καθώς η Σαχάρα Ρέι είχε φέρει στον κόσμο την κόρη της, Snow Ray Dow, τον Ιανουάριο του 2026.

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Τον Απρίλιο, η ίδια είχε παρουσιάσει επίσημα το μωρό της μέσα από ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο οι δυο τους εμφανίζονταν αγκαλιασμένες. «Baby snow hallelujah», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ «Everything Hallelujah», που κυκλοφόρησε το 2025.

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Η τελευταία ανάρτηση της Ρέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αφιερωμένη και πάλι στην κόρη της.

Η σχέση με τον Τζάστιν Μπίμπερ και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η Σαχάρα Ρέι είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και για τη σχέση της με τον Τζάστιν Μπίμπερ το 2016.

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Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της, ήταν τον Νοέμβριο του 2023, στην επίδειξη μόδας Ashton Michael RTW, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων του σχεδιαστή, στο Λος Άντζελες. Σε φωτογραφίες από την εκδήλωση, η Ρέι εμφανιζόταν καθισμένη ανάμεσα στον τότε σύντροφό της, Mod Sun, και τη SIIICKBRAIN.

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Η μάχη με το σύνδρομο Guillain-Barré μετά από τροχαίο

Τον Απρίλιο του 2024, η Σαχάρα Ρέι είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από το σύνδρομο Guillain-Barré, μια αυτοάνοση νευρολογική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, μούδιασμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, παράλυση.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η ίδια αντιμετώπισε το πρόβλημα μετά από τροχαίο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Η κατάσταση της υγείας της είχε επηρεάσει σημαντικά την κινητικότητά της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί για ένα διάστημα αναπηρικό αμαξίδιο.

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«Αυτή τη στιγμή είμαι παράλυτη από το πάνω μέρος των μηρών μου μέχρι τα πόδια μου. Δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου», είχε δηλώσει σε βίντεο στο TikTok, λίγο μετά το τροχαίο, σύμφωνα με το 7news.com.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, το σύνδρομο Guillain-Barré εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται στα νεύρα, προκαλώντας συμπτώματα που κυμαίνονται από αδυναμία και μούδιασμα έως παράλυση.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη σύνδεση ανάμεσα στο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και τον θάνατό της.

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