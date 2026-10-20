Σαχάρα Ρέι: Υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του μοντέλου

Η 34χρονη νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Λος Άντζελες - Έγινε μητέρα τον Ιανουάριο, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Σαχάρα Ρέι: Υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του μοντέλου
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σαάρα Ρέι πέθαν σε ηλικία ετών μετά απόσιμη νοσηλε στο Λος Άτζελες με δημοσιεύματα αναφέρουν υπβολική δόση φαιντανύλης επίσημη επιβεβαί.
  • Η οικογένειά της αποφάσισε να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη μετά τη νοσηλεία της σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η Σαχάρα είχε φέρει στον κόσμο την κόρη της, Snow, μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, τον Ιανουάριο του 2026.
  • Τον Απρίλιο του 2024 είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από το σύνδρομο Guillain-Barré, που προκλήθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα και επηρέασε σοβαρά την κινητικότητά της.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα σύνδεση μεταξύ του συνδρόμου Guillain-Barré και του θανάτου της Σαχάρα Ρέι.
Snapshot powered by AI

Σε ηλικία μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή το μοντέλο Σαχάρα Ρέι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι υπέστη υπερβολική δόση φαιντανύλης, ενός ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Ρέι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την Παρασκευή, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η οικογένειά της πήρε τη δύσκολη απόφαση να διακοπεί η υποστήριξη την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου της, ενώ παραμένει άγνωστο αν η υπερβολική δόση ήταν ακούσια ή σκόπιμη. Οι πληροφορίες για τη φαιντανύλη προέρχονται από δημοσιεύματα και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένο επίσημο πόρισμα.

https://www.instagram.com/p/C_4ZvocpNBA/

Η συγκινητική δήλωση της μητέρας της

Η μητέρα της, Gretchen Bach, μίλησε στην Daily Mail για την απώλεια της κόρης της, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος και καλοσύνη, που αγαπούσε βαθιά την οικογένειά της, τη μόδα, το σερφ και την κόρη της, Snow.

«Η Σαχάρα ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική γυναίκα, που αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της Snow και το σερφ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η οικογένεια αισθάνεται την αγάπη που δέχεται από τους αγαπημένους φίλους της Σαχάρα, τους θαυμαστές της και τις κοινότητες στις οποίες ανήκε σε όλο τον κόσμο.

Έγινε μητέρα λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της αποκτά ακόμη πιο τραγική διάσταση, καθώς η Σαχάρα Ρέι είχε φέρει στον κόσμο την κόρη της, Snow Ray Dow, τον Ιανουάριο του 2026.

https://www.instagram.com/p/Da-8vJmiYvp/

Τον Απρίλιο, η ίδια είχε παρουσιάσει επίσημα το μωρό της μέσα από ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο οι δυο τους εμφανίζονταν αγκαλιασμένες. «Baby snow hallelujah», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ «Everything Hallelujah», που κυκλοφόρησε το 2025.

https://www.instagram.com/reel/DXnTjV-iQ0k/

Η τελευταία ανάρτηση της Ρέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αφιερωμένη και πάλι στην κόρη της.

Η σχέση με τον Τζάστιν Μπίμπερ και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η Σαχάρα Ρέι είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και για τη σχέση της με τον Τζάστιν Μπίμπερ το 2016.

https://www.instagram.com/p/Cy1q2YavTl_/

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της, ήταν τον Νοέμβριο του 2023, στην επίδειξη μόδας Ashton Michael RTW, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων του σχεδιαστή, στο Λος Άντζελες. Σε φωτογραφίες από την εκδήλωση, η Ρέι εμφανιζόταν καθισμένη ανάμεσα στον τότε σύντροφό της, Mod Sun, και τη SIIICKBRAIN.

https://www.instagram.com/reel/DS6LGUiCZFi/

Η μάχη με το σύνδρομο Guillain-Barré μετά από τροχαίο

Τον Απρίλιο του 2024, η Σαχάρα Ρέι είχε αποκαλύψει ότι έπασχε από το σύνδρομο Guillain-Barré, μια αυτοάνοση νευρολογική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, μούδιασμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, παράλυση.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η ίδια αντιμετώπισε το πρόβλημα μετά από τροχαίο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Η κατάσταση της υγείας της είχε επηρεάσει σημαντικά την κινητικότητά της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί για ένα διάστημα αναπηρικό αμαξίδιο.

https://www.instagram.com/p/C-Gq8nZSUAu/

«Αυτή τη στιγμή είμαι παράλυτη από το πάνω μέρος των μηρών μου μέχρι τα πόδια μου. Δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου», είχε δηλώσει σε βίντεο στο TikTok, λίγο μετά το τροχαίο, σύμφωνα με το 7news.com.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, το σύνδρομο Guillain-Barré εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται στα νεύρα, προκαλώντας συμπτώματα που κυμαίνονται από αδυναμία και μούδιασμα έως παράλυση.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη σύνδεση ανάμεσα στο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και τον θάνατό της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26LIFESTYLE

Γούντι Άλεν: Στη Μαδρίτη για τη νέα του ταινία - Επισκέφθηκε το Μουσείο Πράδο και ενθουσιάστηκε - «Ένα πραγματικό συμπόσιο»

10:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο πατήρ Αντώνιος για τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα - «Αποκαταστάθηκε η αλήθεια»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Associated Press: Από την Γαλλία στην Αλβανία - Γιατί η Ευρώπη φλέγεται από άκρη σε άκρη

10:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Έρχεται ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

10:04WHAT THE FACT

Γιατί τα πληκτρολόγια ξεκινούν με QWERTY και όχι με ABCD: Η μηχανική βλάβη που καθιέρωσε το σύστημα

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 - Νωρίτερα τα χρήματα στα ΑΤΜ

10:00ΥΓΕΙΑ

Νέο εργαλείο ΑΙ προβλέπει την πιθανότητα επιβίωσης από καρκίνο μέσω μιας απλής selfie - Έρευνα

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πλησιάζει η ημέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ: Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα

09:47LIFESTYLE

Αντώνης Αντωνίου: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να γνωρίσω τη γυναίκα μου νωρίτερα»

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG GT SUV είναι πανίσχυρη και ταχύτατη… και στη φόρτιση!

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαχάρα Ρέι: Υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να προκάλεσε τον θάνατό της - «Ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική γυναίκα»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του - Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψής του

09:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για οσμή αερίου στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Πρόσθετος φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Πρόσθετος φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του - Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψής του

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση - Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ: Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

09:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρροή φυσικού αερίου σε οικία - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός λόγω ατυχήματος - Τροχαία και στην Αττική οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ