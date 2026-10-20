Έριξαν κατά λάθος από το παράθυρο στέλεχος τράπεζας με εντολή του διευθυντή - «Ομερτά» για τη μαφία

Ο θάνατός του αρχικά αποδόθηκε σε αυτοκτονία, ωστόσο κοινοβουλευτικής επιτροπή διερευνά τις συνθήκες 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Έριξαν κατά λάθος από το παράθυρο στέλεχος τράπεζας με εντολή του διευθυντή - «Ομερτά» για τη μαφία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντέιβιντ Ρόσι, διευθυντής επικοινωνίας της Monte dei Paschi di Siena, πέθανε το 2013 μετά από πτώση από το παράθυρο των γραφείων της τράπεζας στη Σιένα.
  • Αρχικά θεωρήθηκε αυτοκτονία, αλλά νέα στοιχεία υποστηρίζουν ότι τον έριξαν κατά λάθος για να τον τρομάξουν ώστε να μη μιλήσει για συναλλαγές της τράπεζας με τη μαφία.
  • Δύο κρατούμενοι μάρτυρες κατονόμασαν τον πρώην πρόεδρο της τράπεζας Τζουζέπε Μουσάρι ως υπεύθυνο που έστειλε κακοποιούς να απειλήσουν τον Ρόσι.
  • Ο Ρόσι φέρεται να μετέφερε εκατομμύρια ευρώ για τη μαφία «Ντράνγκετα» και επρόκειτο να ενημερώσει τις αρχές για τις παράνομες συναλλαγές.
  • Ο Μουσάρι αρνείται τις κατηγορίες και σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση του ονόματός του.
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Συγκλονιστικά είναι όσα αποκαλύπτονται για τον θάνατο ενός τραπεζικού στελέχους, ο οποίος αρχικά αποδόθηκε σε αυτοκτονία, με πτώση από το παράθυρο, αλλά μία κοινοβουλευτική επιτροπή ρίχνει φως στις συνθήκες, ανατρέποντας την εκδοχή της αυτοχειρίας.

Ο Ντέιβιντ Ρόσι, διευθυντής επικοινωνίας της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, έπεσε και βρήκε το θάνατο το 2013.

Η σορός του βρέθηκε κάτω από ένα ανοιχτό παράθυρο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Σιένα, τα οποία χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα, και οι ερευνητές αρχικά πίστευαν ότι είχε αυτοκτονήσει.

Την εποχή του θανάτου του, η τράπεζα βρισκόταν αντιμέτωπη με σκάνδαλο διαφθοράς και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες.

Σε νέα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην επιτροπή που διερευνά τον θάνατό του, δύο ανώνυμοι άνδρες ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην πρόεδρος της τράπεζας, Τζουζέπε Μουσάρι, είχε στείλει κακοποιούς να απειλήσουν τον Ρόσι, αφού εκείνος είχε αποφασίσει να ενημερώσει τις αρχές για τις συναλλαγές της τράπεζας με τη μαφία, χωρίς όμως να έχει την πρόθεση να τον σκοτώσει.

Οι μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονται και οι δύο στη φυλακή, ισχυρίστηκαν ότι οι άνδρες κρέμασαν τον Ρόσι από το παράθυρο του γραφείου του για να τον τρομάξουν, αλλά τον άφησαν κατά λάθος να πέσει με αποτέλεσμα να βρει το θάνατο.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο Ρόσι μετέφερε εκατομμύρια ευρώ από τον έναν λογαριασμό στον άλλο για λογαριασμό της φατρίας Grande Aracri, μιας ισχυρής ομάδας εντός της οργάνωσης «Ντράνγκετα» της νότιας Ιταλίας, και επρόκειτο να ενημερώσει τις αρχές.

Η οικογένεια του Ρόσι επέμενε ότι δολοφονήθηκε, παρά το γεγονός ότι δύο έρευνες δικαστικών λειτουργών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τραπεζικός υπάλληλος είχε αυτοκτονήσει. Ένα σημείωμα που έλεγε: «Έκανα κάτι ηλίθιο» βρέθηκε τότε σε έναν κάδο απορριμμάτων στο γραφείο του, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν δύο άνδρες να κοιτάζουν το πτώμα στο δρόμο πριν απομακρυνθούν.

Ο Μουσάρι χαρακτήρισε τις κατηγορίες «τρέλα» και «συκοφαντικές» και δήλωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αποκαταστήσει το όνομά του.

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