Βρετανία: Συνελήφθησαν ξανά δύο από τους υπόπτους για το σχέδιο επίθεσης στη βάση της RAF

Δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για το σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση της RAF στο Φέρφορντ της Βρετανίας.

Πρόκειται για ένα 24χρονο Βρετανό και έναν 25χρονο με διπλή υπηκοότητα (Ηνωμένου Βασιλείου και Ιράν).

Ο πρώτος άνδρας, 24 ετών, είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που αναφέρθηκε η δραστηριότητα στη φυλασσόμενη βάση.

Ο 25χρονος συνελήφθη λίγες μόνο ημέρες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, μαζί με επτά ακόμη άτομα, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και βρίσκονται υπό έρευνα.

Οι εκ νέου σύλληψή τους αφορά στην κατηγορία για συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Και οι πέντε υπόλοιποι άνδρες που είχαν συλληφθεί αρχικά παραμένουν προς το παρόν ελεύθεροι με αστυνομική εγγύηση. Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκε βενζίνη στα φορτηγάκια, αλλά δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικά μηχανισμοί.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρενς Τέιλορ, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και στο πλαίσιο αυτό έγιναν ξανασυνελήφθησαν οι δύο ύποπτοι, ενώ θεωρείται όπως είπε εξαιρετικά πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους.

Αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψη του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» το περιστατικό να συντονίστηκε από το Ιράν και να κατευθύνθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση είχαν επιστρέψει στις ΗΠΑ, μία εβδομάδα μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η απόσυρση φαίνεται να αποτελεί αντίδραση σε νέες ή ανανεωμένες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της βάσης. Η βάση στο Γκλόστερσαϊρ έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για την εκτέλεση επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε εμπλοκή.