Έβρισε κι απείλησε δημοσιογράφο ο Τραμπ: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά να προσέχεις»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και απείλησε τον δημοσιογράφο Άντριου Φάινμπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Η επίθεση συνέβη κατά την παρουσίαση νομοσχεδίου για την οικονομική αμοιβή πολιτών που καταγγέλλουν απάτες.

Ο Τραμπ εκφράστηκε απαξιωτικά για τον δημοσιογραφικό ρόλο, λέγοντας «δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Ο δημοσιογράφος εκπροσωπεί τη βρετανική εφημερίδα Independent. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ για πολλοστή φορά επιτέθηκε σε εκπρόσωπο Τύπου κι έδειξε απαξία για το λειτούργημα της δημοσιογραφίας απειλώντας τον ανταποκριτή του Independent, Άντριου Φάινμπεργκ.

Η επίθεση του Αμερικανού προέδρου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων για την παρουσίαση του νομοσχεδίου που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, εάν καταγγέλλουν απάτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας «δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις» και πρόσθεσε: Σιωπή, σιωπή! Τι έχεις πάθεις Είσαι ένας άρρωστος τύπος. Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου»

Κι όλα αυτά σε μια χαλαρή ερώτηση που αφορούσε την κατασκευή ενός μεγάλου γηπέδου γκολφ μέσα στην πόλη...