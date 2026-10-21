Getty Images: Σε διαδικασία πτώχευσης το πρακτορείο φωτογραφιών

Snapshot Το πρακτορείο Getty Images κήρυξε πτώχευση ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ως μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης του χρέους του.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει εισφορά έως 533 εκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια Γκέτι και την Koch Equity Development (KED).

Οι πιστωτές συμφώνησαν να διαγράψουν 270 εκατομμύρια δολάρια χρέους και να μειώσουν τους τόκους με παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής.

Το Getty Images συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά με χρηματοδότηση έως 143 εκατομμυρίων δολαρίων από την KED και τα λειτουργικά έσοδα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οικογένεια Γκέτι και η KED θα κατέχουν το 100% της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Το αμερικανικό πρακτορείο φωτογραφιών Getty Images ανακοίνωσε σήμερα ότι κήρυξε πτώχευση ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, κάτι που αναμενόταν έπειτα από μια πρόσφατη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους του, η οποία προβλέπει επίσης την απόσυρσή του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η διαδικασία αυτή άρχισε ενώπιον του ομοσπονδιακού πτωχευτικού δικαστηρίου του Ντέλαγουερ «ενόψει της επίσημης έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης (...) και για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό με τον αποτελεσματικότερο τρόπο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πρακτορείο.

Το Getty, εμπορικός εταίρος πολυάριθμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε ανακοινώσει στις 12 Οκτωβρίου πως κατέληξε σε συμφωνία με τους κύριους πιστωτές του για την αναδιάρθρωση του χρέους του.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, η οικογένεια Γκέτι και η επενδυτική εταιρεία Koch Equity Development (KED) δεσμεύθηκαν να εισφέρουν στην επιχείρηση έως 533 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά τους, οι πιστωτές του Getty Images συμφώνησαν να διαγράψουν 270 εκατομμύρια δολάρια χρέους.

Ο όμιλος πέτυχε επίσης μια μείωση των τόκων και παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής.

Το πρακτορείο ανακοίνωσε σήμερα πως έχει «προχωρήσει στην εφαρμογή» του σχεδίου.

Η ολοκλήρωσή του εξακολουθεί να αναμένεται «μέχρι το τέλος της χρονιάς, μόλις επιτευχθούν οι κανονιστικές εγκρίσεις», πρόσθεσε.

Το Getty θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, βασιζόμενο σε μια χρηματοδότηση προερχόμενη από το KED που μπορεί να φθάσει τα 143 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και στα έσοδα από τη λειτουργία του πρακτορείου.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οικογένεια Γκέτι και η KED θα κατέχουν το 100% του κεφαλαίου της επιχείρησης.

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