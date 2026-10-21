Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

Snapshot Η 33χρονη Άμπερ Ο' Μπράιεν, έγκυος σε δίδυμα, βρέθηκε νεκρή με πάνω από 60 μαχαιριές στο μπάνιο του σπιτιού της τον Απρίλιο.

Ο σύντροφός της, Στέφαν Γκάρνερ, ομολόγησε την ενοχή του για ανθρωποκτονία αλλά αρνείται τη δολοφονία και η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά το έγκλημα, ο Γκάρνερ προσπάθησε να σβήσει τα στοιχεία, καθαρίζοντας το διαμέρισμα και καταστρέφοντας προσωπικά αντικείμενα.

Η Ο' Μπράιεν είχε υποστεί επανειλημμένα ενδοοικογενειακή βία και είχε κάνει πολλές καταγγελίες στην αστυνομία χωρίς να υπάρξει δίωξη.

Το ζευγάρι είχε σχέση περίπου τριών μηνών με συχνούς καβγάδες, ενώ ο Γκάρνερ επικαλέστηκε διαφορές λόγω χρήσης ναρκωτικών ως αιτία του φόνου. Snapshot powered by AI

Νεκρή με πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της βρέθηκε μια 33χρονη έγκυος σε δίδυμα στο μπάνιο του σπιτιού της, τον περασμένο Απρίλιο, με τον σύντροφό της να συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος, η δίκη του οποίου είναι σε εξέλιξη στο Μάντσεστερ.

Η Άμπερ Ο Μπράιεν βρέθηκε γυμνή, στο πάτωμα του μπάνιου καλυμμένη με έναν μπλε μουσαμά, έχοντας όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη μαχαιρωθεί πάνω από 60 φορές, με τα 32 τραύματα να βρίσκονται στον λαιμό και το πρόσωπό της.

Ο σύντροφός της Στέφαν Γκάρνερ, 31 ετών, ομολόγησε την ενοχή του για την ανθρωποκτονία της στις 18 Απριλίου, αλλά αρνείται ότι τη δολοφόνησε.

Κατά τη δική ακούστηκε επίσης ότι ο δράστης πέρασε την επόμενη μιάμιση μέρα γδύνοντάς την, πλένοντας το σώμα της, απολυμαίνοντας το διαμέρισμά του, μαζεύοντας τα αιματοβαμμένα ρούχα της, καταστρέφοντας το τηλέφωνό της και ξεφορτώνοντας το δικό του, προκειμένου να αποκρύψει την αλήθεια και να εξαλείψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα του όγδοου ορόφου, την επομένη του θανάτου της γυναίκας, αφού ο Γκάρνερ φέρεται να είπε στην ξαδέρφη του ότι «τη μαχαίρωσε στο λαιμό δύο φορές».

Το ζευγάρι είχε σχέση για περίπου τρεις μήνες πριν από το θάνατό της και σύμφωνα με όσα είχε πει το θύμα στον αδελφό της, «μάλωναν πολύ για ανόητα πράγματα» και ότι ήταν «δυσαρεστημένη με τις εναλλαγές της διάθεσής του».

Στην απολογία του, ο Γκάρνερ είπε στους ενόρκους ότι «έχασε τον έλεγχο» και σκότωσε την Ο' Μπράιεν μετά από επανειλημμένες διαφωνίες σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση κοκαΐνης ενώ ήταν έγκυος.

Επίσης ακούστηκε ηχογραφημένη συνομιλία με την Ο Μπράιεν να ζητά βοήθεια ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα μεταξύ Ιουλίου 2019 και Ιανουαρίου 2026, είχε είχε κάνει εννέα ξεχωριστές καταγγελίες στην αστυνομία για επιθέσεις εναντίον της από πρώην συντρόφους και συνεργάτες, καθώς και μία καταγγελία για βιασμό.

Κανένα από αυτά δεν οδήγησε σε δίωξη, άκουσε το δικαστήριο.

Ο Γκάρνερ είπε στο δικαστήριο ότι αυτός και το θύμα μπήκαν σε έναν σαρωτικό ειδύλλιο μετά τη συνάντησή τους τον Ιανουάριο, αλλά άρχισε να έχει «δεύτερες σκέψεις» αφού είδε τη «βαριά χρήση ναρκωτικών» της.

Ο Γκάρνερ αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ σωματικά την Ο' Μπράιεν, ομολόγησε την ενοχή του για ανθρωποκτονία, αλλά αρνείται τη δολοφονία.

Η δίκη συνεχίζεται.