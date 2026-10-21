Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

Σε εξέλιξη η δίκη του 31χρονου συντρόφου της, ο οποίος δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αρνείται όμως ότι τη δολοφόνησε

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 33χρονη Άμπερ Ο' Μπράιεν, έγκυος σε δίδυμα, βρέθηκε νεκρή με πάνω από 60 μαχαιριές στο μπάνιο του σπιτιού της τον Απρίλιο.
  • Ο σύντροφός της, Στέφαν Γκάρνερ, ομολόγησε την ενοχή του για ανθρωποκτονία αλλά αρνείται τη δολοφονία και η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Μετά το έγκλημα, ο Γκάρνερ προσπάθησε να σβήσει τα στοιχεία, καθαρίζοντας το διαμέρισμα και καταστρέφοντας προσωπικά αντικείμενα.
  • Η Ο' Μπράιεν είχε υποστεί επανειλημμένα ενδοοικογενειακή βία και είχε κάνει πολλές καταγγελίες στην αστυνομία χωρίς να υπάρξει δίωξη.
  • Το ζευγάρι είχε σχέση περίπου τριών μηνών με συχνούς καβγάδες, ενώ ο Γκάρνερ επικαλέστηκε διαφορές λόγω χρήσης ναρκωτικών ως αιτία του φόνου.
Snapshot powered by AI

Νεκρή με πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της βρέθηκε μια 33χρονη έγκυος σε δίδυμα στο μπάνιο του σπιτιού της, τον περασμένο Απρίλιο, με τον σύντροφό της να συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος, η δίκη του οποίου είναι σε εξέλιξη στο Μάντσεστερ.

Η Άμπερ Ο Μπράιεν βρέθηκε γυμνή, στο πάτωμα του μπάνιου καλυμμένη με έναν μπλε μουσαμά, έχοντας όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη μαχαιρωθεί πάνω από 60 φορές, με τα 32 τραύματα να βρίσκονται στον λαιμό και το πρόσωπό της.

Ο σύντροφός της Στέφαν Γκάρνερ, 31 ετών, ομολόγησε την ενοχή του για την ανθρωποκτονία της στις 18 Απριλίου, αλλά αρνείται ότι τη δολοφόνησε.

Κατά τη δική ακούστηκε επίσης ότι ο δράστης πέρασε την επόμενη μιάμιση μέρα γδύνοντάς την, πλένοντας το σώμα της, απολυμαίνοντας το διαμέρισμά του, μαζεύοντας τα αιματοβαμμένα ρούχα της, καταστρέφοντας το τηλέφωνό της και ξεφορτώνοντας το δικό του, προκειμένου να αποκρύψει την αλήθεια και να εξαλείψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα του όγδοου ορόφου, την επομένη του θανάτου της γυναίκας, αφού ο Γκάρνερ φέρεται να είπε στην ξαδέρφη του ότι «τη μαχαίρωσε στο λαιμό δύο φορές».

Το ζευγάρι είχε σχέση για περίπου τρεις μήνες πριν από το θάνατό της και σύμφωνα με όσα είχε πει το θύμα στον αδελφό της, «μάλωναν πολύ για ανόητα πράγματα» και ότι ήταν «δυσαρεστημένη με τις εναλλαγές της διάθεσής του».

Στην απολογία του, ο Γκάρνερ είπε στους ενόρκους ότι «έχασε τον έλεγχο» και σκότωσε την Ο' Μπράιεν μετά από επανειλημμένες διαφωνίες σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση κοκαΐνης ενώ ήταν έγκυος.

Επίσης ακούστηκε ηχογραφημένη συνομιλία με την Ο Μπράιεν να ζητά βοήθεια ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα μεταξύ Ιουλίου 2019 και Ιανουαρίου 2026, είχε είχε κάνει εννέα ξεχωριστές καταγγελίες στην αστυνομία για επιθέσεις εναντίον της από πρώην συντρόφους και συνεργάτες, καθώς και μία καταγγελία για βιασμό.

Κανένα από αυτά δεν οδήγησε σε δίωξη, άκουσε το δικαστήριο.

Ο Γκάρνερ είπε στο δικαστήριο ότι αυτός και το θύμα μπήκαν σε έναν σαρωτικό ειδύλλιο μετά τη συνάντησή τους τον Ιανουάριο, αλλά άρχισε να έχει «δεύτερες σκέψεις» αφού είδε τη «βαριά χρήση ναρκωτικών» της.

Ο Γκάρνερ αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ σωματικά την Ο' Μπράιεν, ομολόγησε την ενοχή του για ανθρωποκτονία, αλλά αρνείται τη δολοφονία.

Η δίκη συνεχίζεται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για κύρωση τουρκολιβυκού: «Ελπίζω ότι αυτή η σημαντική απόφαση θα είναι επωφελής και ευνοϊκή»

17:52NEWSBOMB

Νότια Κορέα: Τρίτη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ο δημοφιλής καρχαρίας από το κανάλι του λιμανιού

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σύλληψη 5 ανηλίκων μέσα στο σχολείο για επίθεση σε μαθητή

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο - Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

17:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες τον Νοέμβριο μετά το τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη

17:36ΥΓΕΙΑ

Μπούκωμα που δεν φεύγει και απώλεια όσφρησης; Διαφορές κρυολογήματος από ρινικούς πολύποδες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος» λέει αυτόπτης μάρτυρας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλάδες: Αποτρόπαιο θέμα με νεκρή θαλάσσια χελώνα - Την κρέμασαν σε βράχο στην Πολύαιγο

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάιρο για κύρωση τουρκολιβυκού: «Συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της»

17:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα» - Προαναγγέλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη «για όσα εκλάπησαν»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «Black Bloc», που ηγήθηκαν του χάους και των λεηλασιών στη Γαλλία

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ο αστυνομικός επιχείρησε να ανοίξει το δέμα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο - Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ