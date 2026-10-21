Μακρόν: Επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία – Συμφωνία για πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ στη Γαλλία

Snapshot Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν στην παράταση των πρόσθετων παραδόσεων ντίζελ προς τη Γαλλία για όσο διαρκέσει η ανάγκη.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στο Ριάντ σκοπό έχει την έκφραση αλληλεγγύης προς τη Σαουδική Αραβία λόγω των επιθέσεων των Χούθι.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην εξασφάλιση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού υδρογονανθράκων για τη Γαλλία.

Ο Μακρόν συναντήθηκε με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπου και ανακοινώθηκε η συμφωνία. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνεχίζει την περιοδεία του στον Περσικό Κόλπο, έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα στη Σαουδική Αραβία.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται προκειμένου «να καταδειχθεί η αλληλεγγύη της Γαλλίας με το σαουδαραβικό βασίλειο ενώπιον των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Χούθι εναντίον της επικράτειάς του, και για να συνεχιστούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση και διαφοροποίηση εφοδιασμού υδρογονανθράκων», ανέφερε ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου του σουνιτικού βασιλείου, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και αμέσως μετά ανακοινώθηκε συμφωνία για πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ. «Επιτεύχθηκε συμφωνία με τις σαουδαραβικές αρχές για να παρατείνουμε, για όσους μήνες χρειαστεί, τις πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ που λαμβάναμε εκ μέρους τους, ώστε να διασφαλίσουμε την τροφοδοσία της χώρας μας» τόνισε το Ελιζέ.