Εκτός λειτουργίας κυβερνητικές ιστοσελίδες σε ολόκληρο τον κόσμο – Βρέθηκαν κενά ασφαλείας

Οι εταιρείες τεχνολογίας προειδοποίησαν ότι ορισμένοι χάκερ εκμεταλλεύονταν ήδη τα κενά ασφαλείας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Εκτός λειτουργίας κυβερνητικές ιστοσελίδες σε ολόκληρο τον κόσμο – Βρέθηκαν κενά ασφαλείας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κρίσιμα κενά ασφαλείας στην PHP οδήγησαν σε εκτός λειτουργίας κυβερνητικές ιστοσελίδες σε Ευρώπη και άλλες περιοχές ως προληπτικό μέτρο.
  • Οι προγραμματιστές PHP κυκλοφόρησαν επείγουσες διορθώσεις και παροτρύνουν τους χρήστες να ενημερώσουν άμεσα τα συστήματά τους.
  • Τα κενά ασφαλείας εκμεταλλεύονται ήδη χάκερ, με ειδικούς να προειδοποιούν για νέο κύμα επιθέσεων πριν οι διορθώσεις εφαρμοστούν.
  • Η ευπάθεια αφορά όλες τις εκδόσεις PHP των τελευταίων 20 ετών, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών πλατφορμών όπως WordPress και Drupal.
  • Η ανακάλυψη των κενών έγινε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που έκανε δυνατή την ανίχνευση πολύπλοκων ευπαθειών στον κώδικα.
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Κυβερνητικές ιστοσελίδες στην Ευρώπη τέθηκαν εκτός λειτουργίας αφού αποκαλύφθηκαν κρίσιμα κενά ασφαλείας σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη «γλώσσα» προγραμματισμού και οι διαχειριστές των ιστοσελίδων προχώρησαν σε έκτακτες ενέργειες για την προστασία των συστημάτων τους.

Οι προγραμματιστές, που χρησιμοποιούν τη «γλώσσα» προγραμματισμού PHP, ανακοίνωσαν επείγουσες νέες διορθώσεις για ευπάθειες που παρέμεναν κρυφές στο λογισμικό τους για χρόνια, μέχρι που αποκαλύφθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ανέφεραν συγκεκριμένα ότι «ενθαρρύνονται» όλοι οι χρήστες να πραγματοποιήσουν άμεση ενημέρωση στις ιστοσελίδες τους.

Οι εταιρείες τεχνολογίας προειδοποίησαν ότι ορισμένοι χάκερ εκμεταλλεύονταν ήδη τα κενά ασφαλείας και κυβερνητικές υπηρεσίες στην Ευρώπη και αλλού έθεσαν εκτός λειτουργίας τις ιστοσελίδες τους ως προληπτικό μέτρο. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα κενά ασφαλείας οι ειδικοί δήλωσαν ότι ετοιμάζονται για ένα νέο κύμα επιθέσεων καθώς οι χάκερς έτρεχαν να προλάβουν τις διορθώσεις στα συστήματα ασφαλείας.

Η PHP, μια «γλώσσα» που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αρχικά σήμαινε «Personal Home Page», αποτελεί τη βάση για τεράστια τμήματα του διαδικτύου που απευθύνονται στο κοινό και είναι ενσωματωμένη σε ιστότοπους WordPress, Drupal, Joomla και Magento.

Αυτό σημαίνει ότι τα κενά ασφαλείας μπορούν να φέρουν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο το διαδίκτυο. «Όλοι οι διακομιστές που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε έκδοση της PHP που κυκλοφόρησε τα τελευταία 20 χρόνια θα είναι ευάλωτοι», δήλωσε η Tiffany Farriss, η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Drupal Association. «Αυτό το ζήτημα επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτύου», ανέφερε.

Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Βρετανία έχουν παροτρύνει τους χρήστες PHP να πραγματοποιήσουν άμεση ενημέρωση ή να θέσουν τους ιστότοπους εκτός λειτουργίας μέχρι να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Ακόμη και η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Ολλανδίας έθεσε την ιστοσελίδα της εκτός λειτουργίας καθώς ανέφερε ότι έλαβε προληπτικά μέτρα. Ο διαχειριστής της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia δήλωσε επίσης ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν ακαθόριστο αριθμό συστημάτων προκειμένου να μπορέσουν να διορθωθούν με ασφάλεια.

Ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες, οι οποίοι συνήθως δεν ασχολούνται με τις ενημερώσεις λογισμικού, έκαναν τις δηλώσεις τους. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, σε μια ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων θα πρέπει «να ελέγξουν αν ο ιστότοπός τους χρησιμοποιεί PHP και να προετοιμαστούν να εφαρμόσουν τη νέα επιδιόρθωση».

Η βοήθεια της ΑΙ

Το ελάττωμα στη «γλώσσα» PHP ανακαλύφθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο blog της η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz, η οποία ανήκει στην Alphabet. Οι ευπάθειες παρέμεναν κρυμμένες στον κώδικα PHP για περισσότερο από μια δεκαετία και θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο για έναν χάκερ να τις εκμεταλλευτεί, σύμφωνα με την ανάρτηση.

«Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η χειροκίνητη εργασία θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί και ακόμη πιο δύσκολο να επεκταθεί. Με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο», τόνισε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

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