Υψηλός κίνδυνος: «Βικτωριανή» νόσος, εξαιρετικά μεταδοτική κλείνει πτέρυγες νοσοκομείων στη Βρετανία

Κλείνουν για απολύμανση προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωσή της 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Υψηλός κίνδυνος: «Βικτωριανή» νόσος, εξαιρετικά μεταδοτική κλείνει πτέρυγες νοσοκομείων στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο πτέρυγες στο Γενικό Νοσοκομείο Glangwili της Ουαλίας κλείνουν για απολύμανση λόγω έξαρσης ψώρας, μετά από προηγούμενο κλείσιμο άλλης πτέρυγας τον Ιούλιο.
  • Η ψώρα είναι παρασιτική δερματική λοίμωξη με έντονο κνησμό και εξάνθημα, που προκαλείται από ακάρεα τα οποία ζουν κάτω από το δέρμα.
  • Η αντιμετώπιση της ψώρας περιλαμβάνει πλύσιμο ρούχων και κλινοσκεπασμάτων σε υψηλή θερμοκρασία, αποφυγή στενής επαφής και χρήση ειδικής κρέμας ή λοσιόν σε όλο το σώμα.
  • Όλοι οι ένοικοι του σπιτιού πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα σε θεραπεία, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί έως 8 εβδομάδες για να εμφανιστούν.
  • Παρά την γρήγορη εξόντωση των ακάρεων με τη θεραπεία, ο κνησμός μπορεί να διαρκέσει για μερικές εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.
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Σε ένα άτυπο lockdown νοσοκομεία στη Βρετανία, που αναγκάζονται να κλείσουν πτέρυγές τους, μετά από ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μια «εξαιρετικά μεταδοτικής» παρασιτικής δερματικής λοίμωξης.

Δύο ακόμη νοσοκομειακές πτέρυγες στο Γενικό Νοσοκομείο Glangwili στην Ουαλία αναγκάστηκαν να κλείσουν μετά από έξαρση ψώρας, μία εβδομάδα αφότου άρθηκαν οι περιορισμοί για μία τρίτη πτέρυγα εξαιτίας κρουσμάτων ψώρας.

Το Συμβούλιο Υγείας Hywel Dda επιβεβαίωσε τους περιορισμούς στην ιστοσελίδα του, αναφέροντας, ότι οι δύο πτέρυγες θα μείνουν κλειστές για προληπτικούς λόγους μετά από επιδημία ψώρας.

Το Νοσοκομείο Glangwili έχει πληγεί από πολλαπλά περιστατικά ψώρας, έχοντας κλείσει προηγουμένως άλλη πτέρυγα τον Ιούλιο, μετά από μια σπάνια επιδημία ψώρας με κρούστες. Επίσης περιστατικά υπήρξαν και στο Νοσοκομείο Prince Philip, όπου επίσης χρειάστηκε να μπει λουκέτο σε πτέρυγα, πριν από λίγες ημέρες.

Τι είναι η ψώρα

Η ψώρα είναι μια παρασιτική δερματική λοίμωξη που προκαλείται από οκτάποδα ακάρεα τα οποία εισχωρούν κάτω από το δέρμα και γεννούν αυγά, προκαλώντας ένα εξάνθημα με κόκκινες κηλίδες που προκαλεί έντονο κνησμό. Αυτό το εξάνθημα, το οποίο εμφανίζεται με κρούστες και ξεφλούδισμα, προσβάλλει τους αγκώνες, τα γόνατα, τα πόδια και τα χέρια, εμφανιζόμενο στο δέρμα μεταξύ των δακτύλων και στον καρπό.

Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των μασχάλων, της μέσης, της βουβωνικής χώρας και των γλουτών, με τον κνησμό να γίνεται περιστασιακά τόσο έντονος που μπορεί να προκαλέσει δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις.

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Πώς να αντιμετωπίσετε τη ψώρα

Πλύνετε όλα τα κλινοσκεπάσματα και τα ρούχα του σπιτιού στους 60°C ή σε υψηλότερη θερμοκρασία και, αν είναι δυνατόν, στεγνώστε τα σε στεγνωτήριο με υψηλή θερμοκρασία, την πρώτη ημέρα της θεραπείας.

Τοποθετήστε τα ρούχα που δεν μπορούν να πλυθούν σε μια σφραγισμένη σακούλα για τουλάχιστον τρεις ημέρες, μέχρι να πεθάνουν τα ακάρεα.

Αποφύγετε τις σεξουαλικές επαφές ή τη στενή σωματική επαφή μέχρι να ολοκληρώσετε τον πλήρη κύκλο της θεραπείας. Μην μοιράζεστε κλινοσκεπάσματα, ρούχα ή πετσέτες με κάποιον που πάσχει από ψώρα

Αναζητήστε μια κρέμα ή λοσιόν που θα εφαρμόσετε σε όλο το σώμα σας, συμπεριλαμβανομένου του τριχωτού της κεφαλής και του προσώπου. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη θεραπεία επτά ημέρες αργότερα. Όλοι οι ένοικοι του σπιτιού σας πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία ταυτόχρονα, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε φαρμακευτικά σκευάσματα σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών· αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από γενικό ιατρό.

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Οι ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά ή στο σχολείο αμέσως μόλις ξεκινήσουν τη θεραπεία. Είναι σημαντικό να αποφεύγετε τη στενή επαφή με άλλα άτομα για τις πρώτες 24 ώρες. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών μπορούν να επιστρέψουν στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο 24 ώρες μετά την πρώτη θεραπεία. Αν και η θεραπεία εξοντώνει γρήγορα τα ακάρεα της ψώρας, ο κνησμός μπορεί να συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες.

Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται πάντα αμέσως και, σύμφωνα με το NHS, μερικές φορές μπορεί να χρειαστούν «έως και 8 εβδομάδες για να εμφανιστεί το εξάνθημα».

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