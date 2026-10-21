Τι είναι αυτό; «Φαλακρό» πλάσμα τρομοκρατεί το Μεξικό - Εξωγήινο ή μεταλλαγμένο;

Snapshot Ένα άτριχο πλάσμα με παράξενη εμφάνιση τρομοκρατεί τους κατοίκους της κοιλάδας Valle de Juárez στο Μεξικό, προκαλώντας εγκαταλείψεις σπιτιών.

Το πλάσμα εισβάλλει σε αγροκτήματα και αρπάζει ζώα όπως κοτόπουλα, κόκορες και κουνέλια.

Βίντεο δείχνουν το πλάσμα να σκαρφαλώνει σε δέντρα και τοίχους, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα πόδια και μακριά, λεπτά δάχτυλα.

Ειδικοί δεν έχουν καταφέρει να ταξινομήσουν το πλάσμα και δεν υπάρχουν ακόμη βιολογικά στοιχεία για την ταυτότητά του.

Οι τοπικές αρχές διαψεύδουν τις αναφορές για το μυστηριώδες πλάσμα, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν θεωρίες για μετάλλαξη ή πλάσμα με ικανότητα αλλαγής μορφής. Snapshot powered by AI

Ένα παράξενο, άτριχο πλάσμα, που δεν μοιάζει με κανέναν γνωστό ζώο, έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τους κατοίκους μιας κοιλάδας στο Μεξικό, πολλοί από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Μπαίνει μέσα στα αγροκτήματα και αρπάζει ζώα, όπως κοτόπουλα, κόκορες και κουνέλια.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ένα άτριχο πλάσμα να σκαρφαλώνει σε δέντρα και να αναρριχάται σε τοίχους με τα τέσσερα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα μακριά, λεπτά δάχτυλά του.

Η ασυνήθιστη εμφάνισή του έχει πυροδοτήσει φήμες ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και ένα εξωγήινο πλάσμα από έναν άλλο κόσμο.

Τα βίντεο αναλύθηκαν από τον ερευνητή παραφυσικών φαινομένων Χάιμε Μαουσάν, ο οποίος πιστεύει ότι πρόκειται για ένα ευφυές πλάσμα και σίγουρα όχι για γνωστό είδος. «Είναι ένα αρπακτικό. Δεν λέω ότι είναι εξωγήινο, αλλά είναι κάτι τρομακτικό», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

A mysterious creature has been terrorizing residents of Valle de Juárez, Mexico, leaving locals frightened and some abandoning their homes. Witnesses describe a strange, hairless creature that walks on two legs and has an extraordinary ability to jump. Locals also blame the mysterious being for the disappearance and deaths of several farm animals, including chickens, pigeons, and rabbits. What could this creature be? 👀 — Mago🕴️ (@Mago_Sirius) October 14, 2026

Σύμφωνα με τον Μαουσάν οι ειδικοί που είδαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο, δεν μπόρεσαν να το ταξινομήσουν. Δεν υπάρχουν ακόμη βιολογικά στοιχεία που να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του τι ακριβώς είναι αυτό το θηρίο. Ο Μαουσάν σχεδιάζει να τοποθετήσει παγίδες και κάμερες για να δει τι θα καταφέρει να καταγράψει.

Ωστόσο οι τοπικές αρχές έχουν διαψεύσει τις αναφορές ότι ένα μυστηριώδες πλάσμα τρομοκρατεί τα ζώα των αγροκτημάτων.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν διαφορετικές εξηγήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα γνωστό ζώο που έχει χάσει το τρίχωμά του λόγω γενετικής μετάλλαξης. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένα πλάσμα που αλλάζει μορφή.