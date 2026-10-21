Φιλιππινέζοι αγρότες πνίγηκαν σε διαγωνισμό αντοχής κάτω από το νερό για να λύσουν τις διαφορές τους
Το τελετουργικό χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση συγκρούσεων και οι εμπλεκόμενοι βυθίζονται στο νερό με νικητή όποιο αντέξει περισσότερο
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- Δύο Φιλιππινέζοι αγρότες χρησιμοποίησαν το παραδοσιακό τελετουργικό Sulif για να λύσουν διαφωνία σχετικά με ιδιοκτησία αγροτεμαχίου.
- Το τελετουργικό απαιτεί από τους εμπλεκόμενους να παραμείνουν βυθισμένοι στο νερό, με νικητή αυτόν που αντέχει περισσότερο.
- Οι δύο άνδρες, ηλικίας 69 και 49 ετών, παρέμειναν βυθισμένοι για περίπου 12 λεπτά πριν το πλήθος καταλάβει ότι είχαν πεθάνει.
- Ο ένας άνδρας κηρύχθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο επαρχιακό νοσοκομείο και ο άλλος πέθανε λίγες ώρες αργότερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
Δύο Φιλιππινέζοι αγρότες θέλοντας να διευθετήσουν μία μεταξύ τους διαμάχη, αποφάσισαν να ακολουθήσουν μία παραδοσιακή πρακτική γνωστή ως Sulif στα νερά του ποταμού Γλαμάνγκ, Αλαμπέλ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.
Το τελετουργικό χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση συγκρούσεων και οι εμπλεκόμενοι βυθίζονται στο νερό. Όποιος αντέξει, κερδίζει.
Οι άνδρες, 69 και 49 ετών, παρέμειναν βυθισμένοι για περίπου 12 λεπτά πριν το πλήθος συνειδητοποιήσει ότι ήταν νεκροί
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε διαφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία ενός αγροτεμαχίου προτού συμφωνήσουν να υποβληθούν στο παραδοσιακό τελετουργικό ως μέσο επίλυσης της διαφοράς τους.
Οι δύο άνδρες μπήκαν στο ποτάμι, ενώ μέλη της κοινότητάς τους παρακολουθούσαν τη διαδικασία. Καθώς η ώρα περνούσε και δεν έβγαιναν στην επιφάνεια, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τους βγάλουν έξω και να τους μεταφέρουν σε ξεχωριστές ιατρικές εγκαταστάσεις.
Ο ένας κηρύχθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο επαρχιακό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί.