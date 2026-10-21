Φιλιππινέζοι αγρότες πνίγηκαν σε διαγωνισμό αντοχής κάτω από το νερό για να λύσουν τις διαφορές τους

Snapshot Δύο Φιλιππινέζοι αγρότες χρησιμοποίησαν το παραδοσιακό τελετουργικό Sulif για να λύσουν διαφωνία σχετικά με ιδιοκτησία αγροτεμαχίου.

Το τελετουργικό απαιτεί από τους εμπλεκόμενους να παραμείνουν βυθισμένοι στο νερό, με νικητή αυτόν που αντέχει περισσότερο.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 69 και 49 ετών, παρέμειναν βυθισμένοι για περίπου 12 λεπτά πριν το πλήθος καταλάβει ότι είχαν πεθάνει.

Ο ένας άνδρας κηρύχθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο επαρχιακό νοσοκομείο και ο άλλος πέθανε λίγες ώρες αργότερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Δύο Φιλιππινέζοι αγρότες θέλοντας να διευθετήσουν μία μεταξύ τους διαμάχη, αποφάσισαν να ακολουθήσουν μία παραδοσιακή πρακτική γνωστή ως Sulif στα νερά του ποταμού Γλαμάνγκ, Αλαμπέλ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Το τελετουργικό χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση συγκρούσεων και οι εμπλεκόμενοι βυθίζονται στο νερό. Όποιος αντέξει, κερδίζει.

Οι άνδρες, 69 και 49 ετών, παρέμειναν βυθισμένοι για περίπου 12 λεπτά πριν το πλήθος συνειδητοποιήσει ότι ήταν νεκροί

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε διαφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία ενός αγροτεμαχίου προτού συμφωνήσουν να υποβληθούν στο παραδοσιακό τελετουργικό ως μέσο επίλυσης της διαφοράς τους.

Two Filipino farmers attempt to settle land dispute through underwater endurance contest — BOTH DIE Men, 69 & 49, remained submerged for around 12 MINUTES before crowd realized they were dead 'Sulif' ritual is used to settle conflicts through a traditional test of endurance https://t.co/ArBsPVbehQ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 21, 2026

Οι δύο άνδρες μπήκαν στο ποτάμι, ενώ μέλη της κοινότητάς τους παρακολουθούσαν τη διαδικασία. Καθώς η ώρα περνούσε και δεν έβγαιναν στην επιφάνεια, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τους βγάλουν έξω και να τους μεταφέρουν σε ξεχωριστές ιατρικές εγκαταστάσεις.

Ο ένας κηρύχθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο επαρχιακό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί.