Συναγερμός στις ΗΠΑ για βακτηριακό ξέσπασμα από ωμά στρείδια - 27 κρούσματα σε 12 Πολιτείες

Snapshot 27 άτομα σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ αρρώστησαν από σαλμονέλα μετά την κατανάλωση ωμών στρειδιών από την Little Wicomico Oyster Company στη Βιρτζίνια.

Πέντε ασθενείς νοσηλεύτηκαν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής.

Η συγκομιδή στρειδιών από τον ποταμό Little Wicomico αναστράφηκε στις 9 Οκτωβρίου και εκδόθηκε ανάκληση για τα προϊόντα που πωλήθηκαν σε 15 πολιτείες.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις καλούνται να μην καταναλώσουν ή πουλήσουν τα ανακληθέντα στρείδια και να απολυμάνουν επιφάνειες που ήρθαν σε επαφή με αυτά.

Η απαγόρευση συγκομιδής στρειδιών θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεμβρίου, χωρίς να επηρεάζει καβούρια ή ψάρια. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση για την κατανάλωση ωμών στρειδιών, μολυσμένα με σαλμονέλα, απηύθυναν τη Δευτέρα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) μετά την ασθένεια 27 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 5 με σαλμονέλα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι ασθένειες έχουν συνδεθεί με στρείδια που συλλέγονται από την Little Wicomico Oyster Company από τον ποταμό Little Wicomico, ο οποίος ρέει στον κόλπο Chesapeake της Βιρτζίνια.

Οι ασθενείς βρίσκονταν σε 12 πολιτείες στα βορειοανατολικά και νότια, με την Πενσυλβάνια να καταγράφει οκτώ κρούσματα, τον υψηλότερο απολογισμό, ακολουθούμενη από τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει καταγράψει τέσσερα. Τρία κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί στη Βιρτζίνια, δύο στο Κολοράντο, την Ιντιάνα και το Μέριλαντ και από ένα στο Κονέκτικατ, τη Φλόριντα, το Κεντάκι, το Ιλινόις, την Αϊόβα και το Νιου Τζέρσεϊ. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά ότι τα στρείδια μπορεί να είναι μολυσμένα στις 9 Οκτωβρίου, όταν ανέστειλαν τη συγκομιδή στρειδιών στον κόλπο, μόλις οκτώ ημέρες μετά την έναρξή της.

Την ίδια μέρα εκδόθηκε και ανάκληση για τα στρείδια. Πωλήθηκαν σε 15 πολιτείες και συγκομίστηκαν μεταξύ 18 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου.

Καλείται όποιος έχει τα ανακληθέντα στρείδια έχει κληθεί να μην τα φάει και να τα πετάξει αμέσως.

Έχουν επίσης κληθεί να πλένουν αντικείμενα ή οποιεσδήποτε επιφάνειες που μπορεί να έχουν αγγίξει τα ανακληθέντα στρείδια χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, σαπουνόνερο ή πλυντήριο πιάτων.

Οι επιχειρήσεις έχουν κληθεί να μην πουλήσουν ή να σερβίρουν τα στρείδια και να πλύνουν ή να απολυμάνουν τυχόν αντικείμενα ή επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή.

Στην ειδοποίησή του, το CDC είπε ότι οι ασθενείς που αρρώστησαν ήταν 41 ετών κατά μέσο όρο, το 60% ήταν άνδρες.

Οι ασθενείς αρρώστησαν από τα τέλη Απριλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε, ωστόσο, ότι άλλοι μπορεί επίσης να έχουν αρρωστήσει, αλλά ποτέ δεν αναφέρθηκε η ασθένειά τους.

Οι πρώτες ανησυχίες εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο, αφού οι υγειονομικοί υπάλληλοι στην Πενσυλβάνια κατέγραψαν αρκετούς ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει με σαλμονέλα μετά την κατανάλωση των οστρακοειδών.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι της Πενσυλβάνια εξέτασαν μια παρτίδα στρειδιών από τη φάρμα της Βιρτζίνια και διαπίστωσαν ότι ένα βρέθηκε θετικό σε σαλμονέλα.

Δεν είναι σαφές πώς μολύνθηκαν τα στρείδια, αλλά μπορούν να αναπτύξουν σαλμονέλα εάν τα λύματα ξεχειλίσουν στο θαλάσσιο νερό όπου εκτρέφονται.

Η διακοπή της συγκομιδής για τον ποταμό Little Wicomico στη Βιρτζίνια δεν ισχύει για τα καβούρια ή τα ψάρια. Η απαγόρευση συγκομιδής θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 7 Νοεμβρίου.