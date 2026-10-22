Άγριο φονικό στην Τουρκία: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του

Snapshot Ο Ρεσάτ, 66 ετών, σκότωσε τον χασάπη Φικρέτ Κορκμάζ, 63 ετών, σε καυγά στην Κωνσταντινούπολη λόγω πώλησης κρέατος στην εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο δράστης είχε απειλήσει προηγουμένως τον Κορκμάζ να μην προμηθεύει προϊόντα στη σύζυγό του, η οποία διατηρούσε εστιατόριο.

Ο Κορκμάζ δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα μέρη του σώματος και κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω αιμορραγίας.

Ο Ρεσάτ Π. διέφυγε τραυματισμένος, αλλά συνελήφθη στο νοσοκομείο όπου πήγε για θεραπεία.

Το μαχαίρι του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί ακόμη και ο δράστης παραπέμφθηκε στον δικαστή μετά την ομολογία του. Snapshot powered by AI

Σε φονικό στη μέση του δρόμου σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης, εκτυλίχθηκε η λογομαχία δύο ανδρών.

Ο εν διαστάσει σύζυγος μίας γυναίκας, η οποία διατηρεί εστιατόριο ζήτησε από τον κρεοπώλη τον λόγο επειδή της πούλησε κοτόπουλο.

Οι δύο λογομάχησαν με αποτέλεσμα ο Ρεσάτ, 66 ετών να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει θανάσιμα τον χασάπη, Φικρέτ Κορκμάζ, 63 ετών, ο οποίος προμήθευε χονδρικά κρέας και κοτόπουλα το εστιατόριο της 51χρονης Γκιουλνούρ, η οποία ήταν σε διάσταση εδώ και 5 μήνες με τον δράστη.

Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, διέφυγε τραυματισμένος και συνελήφθη στο νοσοκομείο.

Ο 66χρονος είχε απειλήσει τον κρεοπώλη στο παρελθόν, λέγοντάς του: «Δεν θα δίνεις εμπορεύματα στη γυναίκα μου».

Eşine ürün satmasını istemediği kasabı önce tehdit etti, sonra öldürdü! İstanbul'da Recep P., boşanma aşamasındaki eşinin işlettiği restorana ürün satmasını istemediği 63 yaşındaki kasap Fikret Korkmaz'ı tehdit etti. Uyarılarına rağmen ürün satmaya devam eden kasabı takip eden şüpheli, sokak ortasında çıkan tartışmada Korkmaz'ı bıçakladı. Ağır yaralanan kasap, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. #Bayrampaşa #kasap #cinayet #kıskançlıkcinayeti #showhaber — Show Ana Haber (@showanahaber) October 21, 2026

Ο Ρεσάτ περίμενε τον κρεοπώλη Φικρέτ Κορκμάζ, και όταν τον είδε του έκοψε τον δρόμο.

Η διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ των δύο ανδρών, γρήγορα εντάθηκε και μετατράπηκε σε συμπλοκή. Ο ύποπτος, βγάζοντας το μαχαίρι που είχε μαζί του, μαχαίρωσε επανειλημμένα τον Φικρέτ Κορκμάζ στο δεξί πόδι, στη βουβωνική χώρα, στην πλάτη και στην κοιλιά, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος, ενώ ο Κορκμάζ κατέρρευσε στο έδαφος αιμόφυρτος.

Η αστυνομία, η οποία αναγνώρισε από τις κάμερες τον ύποπτο διαπίστωσε ότι ήταν επίσης τραυματισμένος, και τον εντόπισαν σε νοσοκομείο της περιοχής όπου αναζήτησε πρώτες βοήθειες.

Κατά την ανάκριση του, ο Ρεσάτ ομολόγησε, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται πού πέταξε το μαχαίρι, κατά τη διάρκεια της φυγής του. Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.