«Δεν το μετανιώνω»: Ιερέας ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο σε διαδηλωτή στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

Snapshot Ένας 65χρονος ιερέας από το Μιλάνο υψώνει το μεσαίο δάχτυλο σε διαδηλωτή κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην Ιταλία, γεγονός που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral.

Ο ιερέας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη πραγματικά και εξήγησε πως αντέδρασε χωρίς πρόθεση βίας ή επιδείνωση της έντασης.

Ο ίδιος δεν μετάνιωσε για τη χειρονομία, τονίζοντας ότι δεν σηκώνει ποτέ το χέρι του σε κανέναν και ότι η αντίδρασή του ήταν για να δώσει ένα μήνυμα στους νεαρούς.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ο ιερέας άφησε τουρίστες και περαστικούς να μπουν στην εκκλησία για να προστατευτούν.

Ο ιερέας προσπάθησε να συνομιλήσει με τους νεαρούς που συμμετείχαν στα επεισόδια, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το λόγο της παρουσίας τους στα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Viral στα social media έχει γίνει μια απρόσμενη κίνηση ενός 65χρονου ιερέα από το Μιλάνο, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να υψώνει το μεσαίο του δάχτυλο σε έναν διαδηλωτή, κατά την διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία.

Όλα έγιναν έξω από την εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου της Ζεμπέντια, κοντά στη via Torino, όταν ο 65χρονος ιερέας Τζανικόλα Μαρία Σιμόνε βγήκε από τον ναό, καθώς νεαροί απομακρύνονταν από την περιοχή.

Τότε, ένας από τους νεαρούς τον αντιλήφθηκε και του έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, με τον 65χρονο να ανταποδίδει την χειρονομία.

Δείτε το βίντεο:

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della serra, ο ιερέας, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να εργάζεται με νέους ανθρώπους, εξηγεί τι ακριβώς συνέβη και γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο.

«Βρισκόμουν στην εκκλησία και παρακολουθούσα όσα συνέβαιναν», εξήγησε ο 65χρονος.

Και συνέχισε: «Κάποια στιγμή, είδα ότι οι νεαροί που είχαν συγκεντρωθεί στην Via Torino άρχισαν διασκορπίζονται στα στενά προς την πλατεία του Αγίου Αλεξάνδρου, και έτρεξα να κλείσω την εκκλησία. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους ταραξίες, και τους άφησα όλους να μπουν μέσα. Δεν ήταν πιστοί που είχαν έρθει για την λειτουργία, αλλά τουρίστες και άλλοι περαστικοί. Έμειναν εδώ μέχρι να περάσει η αναταραχή».

Τότε, ήταν που ο νεαρός του ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο και ο 65χρονος ανταπέδωσε.

«Δεν το μετανιώνω»

Η εικόνα ήταν τόσο περίεργη, που πολλοί χρήστες του διαδικτύου θεώρησαν ότι δημιουργήθηκε με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, ο 65χρονος ιερέας επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη πραγματικά.

«Συνέβη στα αλήθεια, αν και τώρα κυκλοφορούν και ψεύτικες εκδοχές του. Συνέβη ως εξής: Καθώς οι νεαροί περνούσαν, κάποιος μου έδειξε το μεσαίο δάχτυλο. Είναι παιδιά, οπότε δεν με εκπλήσσει. Του απάντησα κι εγώ με την ίδια χειρονομία, αλλά χωρίς καμία πρόθεση βίας ή διάθεση να προκαλέσω ακόμη μεγαλύτερη ένταση», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε την πράξη του, ο 65χρονος απάντησε αρνητικά: «Όχι, δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα μεταμέλειας. Αν του είχα ρίξει γροθιά, τότε ναι. Αλλά ποτέ δεν σηκώσει το χέρι μου σε κανέναν, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές. Είμαι 65 ετών και δουλεύω με παιδιά και νέους σε όλη μου τη ζωή. Μερικές φορές πρέπει να τους λες και ένα "πρόσεχε τι κάνεις". Σίγουρα, αν δεν βρισκόμασταν μέσα σε εκείνο το κλίμα των επεισοδίων, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο».

Παράλληλα, ο 65χρονος εξήγησε ότι προσπάθησε να συνομιλήσει με κάποιους από τους νεαρούς που συμμετείχαν στα επεισόδια. «Υπήρχαν μερικά παιδιά που κάθονταν στα σκαλιά μπροστά από την εκκλησία. Ήταν ντυμένα στα μαύρα, όλοι Ιταλοί. Προσπάθησα να συνομιλήσω μαζί τους, ήθελα να καταλάβω τι είχαν στο μυαλό τους, αλλά οι απαντήσεις τους ήταν πολύ αόριστες. Μου έλεγαν, "Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ, ήρθαν όλοι και γι' αυτό ήρθα κι εγώ"».

Όταν ερωτήθηκε αν οι ταραξίες προσπάθησαν να μπουν στην εκκλησία, ο ίδιος απάντησε: «Όχι, δεν το σκέφτηκαν καν. Άλλωστε, έτρεχαν όλοι τους πολύ γρήγορα, εκτός από αυτόν που έκανε την χειρονομία. Ούτε οι ίδιο δεν ήξεραν τι έκαναν. Πολλοί τραβούσαν βίντεο, ακόμη και σε ζωντανή μετάδοση. Σταμάτησα μερικούς από αυτούς. Μάλιστα, οι μαθητές μου από το οικοτροφείο, αφού είδαν ένα από αυτά τα βίντεο, έτρεξαν στην πλατεία για να με υπερασπιστούν. Γέλασα και απάντησα, "Να αμυνθώ από τι;"».