«Αυτή τη φορά δεν θα το κάνω»: Ο Τραμπ ζήτησε από τον CEO της Google να μετονομάσει τον Ατλαντικό

«Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη φορά δεν θα το κάνω», απάντησε ο CEO της Google στον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με το αίτημα του να μετονομαστεί ο Ατλαντικός Ωκεανός

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Αυτή τη φορά δεν θα το κάνω»: Ο Τραμπ ζήτησε από τον CEO της Google να μετονομάσει τον Ατλαντικό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον CEO της Google, Σούνταρ Πιτσάι, να μετονομάσει τον Ατλαντικό Ωκεανό σε «Τραμπ» ή «Αμερική», αίτημα που απορρίφθηκε.
  • Ο Πιτσάι απέρριψε το αίτημα εξηγώντας ότι οι ωκεανοί συνορεύουν με πολλές χώρες και δεν μπορούν να μετονομαστούν.
  • Το Google Maps υιοθέτησε προηγουμένως τις ονομασίες «Κόλπος της Αμερικής» και «Λίμνη της Αμερικής» μετά από εκτελεστικά διατάγματα Τραμπ, αλλά μόνο για χρήστες των ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ τελικά αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιδέα μετονομασίας του Ατλαντικού Ωκεανού.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε με την Google το ενδεχόμενο να μετονομάσει τον... Ατλαντικό Ωκεανό, εξηγώντας ότι ο CEO της εταιρείας απέρριψε την ιδέα, καθώς οι ωκεανοί συνορεύουν με πολλές χώρες.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νότια Καρολίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι σκέφτηκε να δώσει το όνομά του ή το όνομα «Αμερική» σε έναν από τους δύο ωκεανούς που πλαισιώνουν τις ΗΠΑ: τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό.

«Δεν πρόκειται να δώσω ούτε το όνομα Τραμπ ούτε το όνομα Αμερική σε κανέναν άλλο ωκεανό εκτός από αυτούς τους δύο», είπε ο ίδιος στο πλήθος.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, τηλεφώνησε στη Google για να ρωτήσει σχετικά με την πραγματοποίηση της αλλαγής στο Google Maps. Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει προηγουμένως υλοποιήσει άλλα εξωφρενικά αιτήματα του Τραμπ, αλλάζοντας την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» και της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής», κατόπιν εκτελεστικών διαταγμάτων του.

«Μίλησα με έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Σουντάρ. Είναι ο επικεφαλής ολόκληρης της Google», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Σούνταρ Πιτσάι. Ο Τραμπ διηγήθηκε πώς παρουσίασε την ιδέα του απευθείας στον Πιτσάι, λέγοντας: «Σούνταρ, σκέφτομαι τον Ατλαντικό Ωκεανό. Μπορείς να το αναλάβεις;».

Ωστόσο, ο Πιτσάι αρνήθηκε να ολοκληρώσει το αίτημα του Αμερικανού προέδρου. «Μου είπε: "Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη φορά δεν θα το κάνω. Οι ωκεανοί είναι διαφορετική υπόθεση, κύριε. Καλύπτουν πολλές χώρες. Σας παρακαλώ, μην μας ζητάτε να το κάνουμε αυτό"», διηγήθηκε ο Τραμπ, εξηγώντας ότι τελικά θα αφήσει στην άκρη την ιδέα του.

«Μάλλον θα το παραλείψω. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να κρατήσουμε την ονομασία που έχει», είπε.

Δείτε βίντεο:

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Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ προτείνει να μετονομαστεί ένας ωκεανός. Σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Τενεσί στις αρχές Οκτωβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προτείνει τα ονόματα «Ωκεανός Τραμπ» ή «Ωκεανός της Αμερικής» για τον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό.

Έχει επίσης σκεφτεί να μετονομάσει έναν ποταμό, να ονομάσει την πολιτεία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» και να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ».

Αν και αυτές οι προτάσεις δεν έχουν υλοποιηθεί, το Google Maps υιοθέτησε τις ονομασίες «Κόλπος της Αμερικής» και «Λίμνη της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού και την Λίμνη Οντάριο, αντίστοιχα, έπειτα από εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές ισχύουν μόνο για χρήστες των ΗΠΑ και όχι για τον υπόλοιπο κόσμο.

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