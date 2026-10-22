Μερτς: Προειδοποίησε για περισσότερες υποθέσεις κατασκοπείας στο μέλλον

Σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μερτς: Προειδοποίησε για περισσότερες υποθέσεις κατασκοπείας στο μέλλον
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για αύξηση των υποθέσεων κατασκοπείας στη Γερμανία στο μέλλον.
  • Ένας Ουκρανός πολίτης συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, με πληροφορίες για στρατιωτική παραγωγή και εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ.
  • Ο ύποπτος φέρεται να είχε επαφές με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες από τον Ιούλιο του 2025 και δεν θεωρείται «πράκτορας μιας χρήσης».
  • Η σύλληψη θεωρείται επιτυχία, αλλά οι ρωσικές κατασκοπευτικές δραστηριότητες στη Γερμανία αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο.
  • Ο φερόμενος κατάσκοπος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών σύμφωνα με τον γερμανικό ποινικό κώδικα.
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Για «περισσότερες υποθέσεις κατασκοπείας» στο μέλλον προειδοποίησε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς με αφορμή τη σύλληψη σήμερα ενός Ουκρανού πολίτη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

«Πιθανότατα θα βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις πιο συχνά τους επόμενους μήνες και χρόνια», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο της Διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο, χαιρετίζοντας τη σύλληψη του υπόπτου και ταυτόχρονα προειδοποιώντας ότι η Γερμανία θα αποτελεί και στο μέλλον στόχο έντονης κατασκοπευτικής δραστηριότητας.

«Υπό αυτή την έννοια, το γεγονός ότι αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί επιτυχία. Ωστόσο, ας μην τρέφουμε αυταπάτες: οι δραστηριότητες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στη Γερμανία θα παραμείνουν σε σταθερά υψηλό επίπεδο», τόνισε.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συνέλαβε έναν ύποπτο Ρώσο κατάσκοπο στο Βρανδεμβούργο. Ο Ουκρανός πολίτης Βαντίμ Υ. φέρεται να έχει συγκεντρώσει και διαβιβάσει σε ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και εκρηκτικών. Κατηγορείται επίσης για συλλογή πληροφοριών σχετικά με προσωπικό και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες που διασφαλίζουν την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Κάποιες από τις πληροφορίες ήταν διαθέσιμες στο κοινό, ενώ για άλλες πληροφορίες, ο Υ. φέρεται να «κλείδωσε» άτομα από την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο ύποπτος ενδιαφερόταν επίσης για την 45η Ταξιαρχία Πάντσερ των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων - τη λεγόμενη Λιθουανική.

Ο ύποπτος φέρεται επίσης να είχε επαφή με τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών μέσω μεσάζοντα τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Πηγές ασφαλείας δήλωσαν μάλιστα ότι ο άνδρας δεν είναι ο λεγόμενος «πράκτορας μιας χρήσης». Ο όρος αναφέρεται σε πράκτορες χωρίς ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι στρατολογούνται ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αναλαμβάνουν αποστολές έναντι μικρού χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με τον γερμανικό ποινικό κώδικα, ο φερόμενος κατάσκοπος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών.

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