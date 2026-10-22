Συρία: Επτά νεκροί σε επιχείρηση κατά ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος

Snapshot Οι συριακές δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας σκότωσαν πέντε τζιχαντιστές και έχασαν δύο μέλη τους σε επιχείρηση κατά ομάδας συνδεόμενης με το Ισλαμικό Κράτος κοντά στη Δαμασκό.

Κατά τη σύγκρουση στη Ρανκούς, πέντε μέλη του πυρήνα εξουδετερώθηκαν και έξι συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν όπλα και ζώνες με εκρηκτικά.

Από το 2024, οι συριακές ισλαμιστικές αρχές πραγματοποιούν τακτικά συλλήψεις και εξαρθρώσεις δικτύων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Το Ισλαμικό Κράτος ηττήθηκε το 2019 στη Συρία, αλλά παραμένουν ενεργοί πυρήνες που αναλαμβάνουν επιθέσεις κυρίως κατά των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι συριακές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη ηγετικού στελέχους του ΙΚ που θεωρείτο υπεύθυνο για επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης βομβιστικής επίθεσης στη Δαμασκό τον Ιούλιο 2026. Snapshot powered by AI

Οι συριακές δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν δύο μέλη τους και σκότωσαν πέντε τζιχαντιστές μιας ομάδας που συνδέεται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιφέρεια της Δαμασκού.

Από τότε που πήραν την εξουσία, αφότου ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, οι συριακές αρχές ανακοινώνουν τακτικά συλλήψεις μελών ή την εξάρθρωση δικτύων που συνδέονται με τη τζιχαντιστική οργάνωση, την οποία κατηγορούν ότι έχει διαπράξει επιθέσεις στη χώρα.

Σε ανακοίνωση, οι δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι διεξήγαγαν «μία επιχείρηση ασφαλείας» σε συντονισμό με τις υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο «έναν πυρήνα που συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση Νταές» (αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους), στην πόλη Ρανκούς, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα.

«Τα μέλη του πυρήνα αρνήθηκαν να παραδοθούν και άνοιξαν πυρ κατά των δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε δύο μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας και τραυμάτισαν άλλα πέντε», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Πέντε μέλη του πυρήνα εξουδετερώθηκαν και άλλα έξι συνελήφθησαν» και οι αρχές ασφαλείας κατάσχεσαν όπλα και ζώνες με εκρηκτικά, αναφέρεται επίσης.

Στρατιώτες του στρατού της Δαμασκού έξω από τη φυλακή Al-Aqtan, στις 19 Ιανουαρίου 2026. AP/Omar Albam

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Δαμασκός είχε ανακοινώσει τη σύλληψη ενός ηγετικού στελέχους του Ισλαμικού Κράτους που θεωρείτο ύποπτο για την οργάνωση επιθέσεων, εκ των οποίων μία επίθεση κατά ενός τεμένους Αλαουιτών στη Χομς, στην κεντρική Συρία, τον Δεκέμβριο του 2025.

Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ήλεγχε το 2014 τεράστιες εκτάσεις γης στη Συρία και το Ιράκ, ηττήθηκε στη Συρία το 2019 χάνοντας πολλά εδάφη, αλλά πυρήνες της οργάνωσης παραμένουν ενεργοί εκεί, κυρίως στην έρημο.

Το ΙΚ αναλαμβάνει ακόμη περιστασιακά την ευθύνη για επιθέσεις, οι οποίες στοχεύουν κυρίως τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι συριακές αρχές, οι οποίες προσχώρησαν στον συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, είχαν αποδώσει στο ΙΚ την ευθύνη για μια βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούλιο, και είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη των μελών του πυρήνα που ευθυνόταν για την επίθεση.