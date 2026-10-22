Γαλλία: Στο σφυρί ο πίνακας «Ιρις» του Κλοντ Μονέ - Αγοράστηκε στην τιμή των 50 εκατ. ευρώ

Snapshot Ο πίνακας «Ίρις» του Κλοντ Μονέ πωλήθηκε στο Παρίσι έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πουληθεί ποτέ στη Γαλλία.

Το έργο, που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ δημόσια και ανήκε στην οικογένεια Σλουμπερζέ, ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 22-30 εκατομμυρίων ευρώ.

Τρεις πίνακες του Πολ Σεζάν αποσύρθηκαν από δημοπρασία ως «εθνικοί θησαυροί» και πρόκειται να επιστραφούν στη γενέτειρά του, την Εξ-αν-Προβάνς, για το Μουσείο Γκρανέ.

Στην ίδια μέρα δημοπρασιών που οργάνωσε ο οίκος Christie’s, πουλήθηκαν έργα του Μονέ, Ρενουάρ και Πικάσο σε τιμές από 3 έως 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Snapshot powered by AI

Η «Ίρις», ένας μνημειώδης πίνακας που φιλοτέχνησε ο Κλοντ Μονέ προς το τέλος της ζωής του, αγοράστηκε σε δημοπρασία σήμερα στο Παρίσι έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που τον καθιστά το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει πουληθεί ποτέ στη Γαλλία, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Ο πίνακας του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό. Πριν από την πώληση, η εκτίμηση που έκανε ο οίκος δημοπρασιών ήταν ότι θα έφτανε τα 22-30 εκατομμύρια ευρώ.

O πίνακας «Ίρις» του Κλοντ Μονέ

Το έργο, διαστάσεων 1,60 x 1,80, δεν έχει φύγει ποτέ από τα χέρια της οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι και ήταν γνωστό μόνο μέσω μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Αγοράστηκε από τη Ζαν Σλουμπερζέ (1889-93), μια «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης» από την οικογένεια του ζωγράφου, σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, τον συνδιευθυντή του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s France.

Τρεις πίνακες του Πολ Σεζάν, που χαρακτηρίστηκαν «εθνικοί θησαυροί», αποσύρθηκαν από την πώληση λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δημοπρασία, με προοπτική να επιστρέψουν στη γενέτειρα του ζωγράφου, την Εξ-αν-Προβάνς.

Η επιστροφή τους είναι ο καρπός της συμφωνίας μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών και του δήμου της πόλης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, ώστε τα έργα να καταλήξουν στη συλλογή του Μουσείου Γκρανέ.

Ο Κλοντ Μονέ

Σήμερα οργανώθηκε και άλλη δημοπρασία, από τον οίκο Christie’s, στην οποία πουλήθηκαν μεταξύ άλλων δύο έργα του Κλοντ Μονέ, έναντι 12,7 και 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, τα «Νεαρά κορίτσια στην όχθη της θάλασσας» πουλήθηκε έναντι 5,8 εκατομμυρίων και η «Νεκρή φύση με τυρί γκριγιέρ» του Πικάσο έναντι 3 εκατ. ευρώ.