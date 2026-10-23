Πυρκαγιά σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης ηλικιωμένων στο Μισισίπι - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Snapshot Δύο ηλικιωμένοι, ένας 82χρονος άνδρας και μια 81χρονη γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Κλίντον του Μισισίπι.

Τουλάχιστον τέσσερις ακόμη ένοικοι τραυματίστηκαν και περίπου 100 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε τοπική εκκλησία.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτιρίου, με την οροφή να έχει καταρρεύσει εν μέρει κατά την προσπάθεια κατάσβεσης.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, που προς το παρόν παραμένουν άγνωστα.

Η κοινότητα του Κλίντον κινητοποιήθηκε άμεσα για την υποστήριξη των θυμάτων και την αντιμετώπιση της κρίσης. Snapshot powered by AI

Δύο ηλικιωμένοι έχασαν την ζωή τους και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στην πόλη Κλίντον του Μισισίπι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνω ότι δύο ένοικοι έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που ξέσπασε στη μονάδα», δήλωσε ο δήμαρχος του Κλίντον, Γουίλ Πέρντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δύο άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους είναι ένας 82χρονος άνδρας και μια 81χρονη γυναίκα.

«Το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά», δήλωσε στο Associated Press η Μάρλι Πράις-Κουκ, επικεφαλής της μονάδας υποβοηθούμενης διαβίωσης Brookdale Clinton Living, η οποία βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας του Μισισίπι, το Τζάκσον.

Ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, περίπου 100 ένοικοι διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτήριο, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε μια τοπική εκκλησία, όπου συναντήθηκαν με συγγενείς τους.

Εικόνες που μετέδωσε το τοπικό μέσο WLBT-TV δείχνουν ηλικιωμένους να κάθονται απέναντι από τη μονάδα, καθώς αυτή τυλίγεται στις φλόγες. Η οροφή του κτιρίου είχε καταρρεύσει εν μέρει, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά.

«Χθες το βράδυ, είδα για άλλη μια φορά την δύναμη αυτής της κοινότητας μέσω της ανταπόκρισής της», δήλωσε ο Πέρντι. «Όπως κάνουν πάντα σε περιόδους δυσκολιών, οι πολίτες μας έσπευσαν αμέσως για να βοηθήσουν τους φίλους και τους γείτονές τους».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες.