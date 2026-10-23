Παραιτήθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας επειδή διατηρούσε ανάρμοστη σχέση

Snapshot Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας, Τόνι Ντέιβις, παραιτήθηκε λόγω ανάρμοστης ερωτικής σχέσης που διατηρούσε ενώ ήταν διοικητής μονάδας.

Ο Ντέιβις ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη του και παραδέχτηκε ότι δεν αποκάλυψε την σχέση όταν είχε την ευκαιρία.

Ο υπουργός Άμυνας Πολ Γκόλντσμιθ τόνισε ότι η παραίτηση προκαλεί απογοήτευση και σχετίζεται με ζητήματα ακεραιότητας που δεν είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Η υπόθεση διερευνάται από ανεξάρτητο γενικό επιθεωρητή για πιθανά ζητήματα στρατιωτικής συμπεριφοράς και παραβάσεων κανονισμών.

Ο Τόνι Ντέιβις υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας από το 1984 και έγινε αρχηγός το 2024. Snapshot powered by AI

Την παραίτηση του υπέβαλε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας, Τόνι Ντέιβις, την Παρασκευή, αφού παραδέχτηκε ότι διατηρούσε μια ανάρμοστη ερωτική σχέση ενώ ήταν διοικητής μονάδας.

Σε επίσημη δήλωση του, ο Ντέιβις εξήγησε ότι η παραίτηση του «οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και είναι αποτέλεσμα λαθών» που έκανε στο παρελθόν, για τα οποία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Τα λάθη μου ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις αξίες των Ενόπλων Δυνάμεων», συνέχισε προσθέτοντας ότι, «τα ζητήματα αυτά αφορούσαν μια ανάρμοστη σχέση που διατηρούσα ενώ κατείχα θέση διοικητή μονάδας, και λυπάμαι που δεν το αποκάλυψα όταν είχα την ευκαιρία να το κάνω».

«Oι περιστάσεις γύρω από την παραίτηση θα προκαλέσουν μεγάλη απογοήτευση»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας, Πολ Γκόλντσμιθ, δήλωσε ότι οι περιστάσεις γύρω από την παραίτηση του Ντέιβις θα προκαλέσουν «μεγάλη απογοήτευση για πολλούς στις ένοπλες δυνάμεις».

«Αναγνωρίζω τα 42 χρόνια υπηρεσίας του και τη συμβολή του στις Ένοπλες Δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφασή του σχετίζονται με ζητήματα ακεραιότητας, τα οποία δεν είχε αποκαλύψει προηγουμένως. Συμφωνούμε και οι δύο ότι η θέση του δεν είναι πλέον διατηρήσιμη», τόνισε ο Γκόλντσμιθ.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω σχόλια. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε ανεξάρτητο γενικό επιθεωρητή, ο οποίος εξετάζει και διερευνά επίσημα ζητήματα που αφορούν τη στρατιωτική συμπεριφορά, την τήρηση των κανονισμών, τη διαφάνεια ή πιθανές παραβάσεις εντός των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Τόνι Ντέιβις εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία της χώρας το 1984 και ανέλαβε αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας το 2024.