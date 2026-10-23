Δείτε live: Τα έξι κουτάβια από την Φινλανδία που έχουν «κλέψει» τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών

Snapshot Ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Φινλανδίας μεταδίδει ζωντανά έξι κουτάβια σε 24ωρη εκπομπή που έχει προσελκύσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Τα κουτάβια, τέσσερα αρσενικά και δύο θηλυκά, γεννήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου και θα υιοθετηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου από επιλεγμένα άτομα.

Η εκπομπή συνοδεύεται από συζητήσεις, podcast και άρθρα που ενημερώνουν το κοινό για την ανάπτυξη των κουταβιών.

Η παρακολούθηση των κουταβιών ενισχύει την παραγωγή οξυτοκίνης στον εγκέφαλο, η οποία βοηθά στη μείωση του άγχους και στη δημιουργία κοινωνικών δεσμών.

Το «Pentulive» παρέχει μια ευχάριστη απόδραση από τις δυσάρεστες ειδήσεις και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στη Φινλανδία και διεθνώς. Snapshot powered by AI

Εάν θέλετε έναν λόγο για να χαμογελάσετε, ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Φινλανδίας έχει την λύση: Παρακολουθήστε έξι κουτάβια να κοιμούνται, να τρώνε και να μεγαλώνουν σε live μετάδοση, όποτε θέλετε!

Παρόλο που τα κουτάβια είναι ακόμη μικρά και δεν είναι ιδιαίτερα δραστήρια, έχουν γοητεύσει εκατομμύρια θεατές από όλο τον κόσμο μέσω του «Pentulive», μιας live εκπομπής που μεταδίδεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από τον εθνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Φινλανδίας, Yle. Η λέξη «Pentu» σημαίνει κουτάβι στα φινλανδικά.

Δείτε απόσπασμα από το live:

Η μητέρα των κουταβιών, η Hilkka, μια 5χρονη σκυλίτσα ράτσας Λαγκότο Ρομανιόλο, γέννησε τα μικρά της, τέσσερα αρσενικά και δύο θηλυκά, στις 10 Οκτωβρίου. Τα κουτάβια έχουν καφέ και λευκό τρίχωμα και ζυγίζουν περίπου 1 κιλό το καθένα.

«Μόλις που έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα μάτια τους», δήλωσε η Πίρζο Κόσκινεν, δημοσιογράφος του Yle, η οποία είχε την ιδέα για το «Pentuline», μιλώντας στο Associated Press. «Τώρα ξεκίνησαν να κάνουν τα πρώτα τους... αδέξια βήματα.»

Η εκπομπή βρίσκεται στην έκτη σεζόν της και αναμένεται να σπάσει ξανά τα ρεκόρ τηλεθέασης. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, το «Pentulive» συγκέντρωσε περισσότερες από 6 εκατομμύρια προβολές μόνο στα social media, σε μια χώρα με πληθυσμό 5,7 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το Σάββατο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια τελετή για να ονομαστούν τα έξι μικρά.

Πέρα από τα αξιολάτρευτα κουτάβια, η εκπομπή προσφέρει και πληροφορίες για τα ζωάκια μέσω συζητήσεων με τους θεατές τρεις φορές την εβδομάδα, καθώς και μέσω ενός podcast και άρθρων που περιγράφουν λεπτομερώς την ανάπτυξη τους.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί τα κουτάβια να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα και να καταγράφει τα ορόσημα της ανάπτυξής τους μαζί με τους επιστημονικούς δημοσιογράφους του Yle και τον άνθρωπο που τα προσέχει.

Τα οφέλη για τους ανθρώπους

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Πίρζο Κόσκινεν, το να παρακολουθεί ένας άνθρωπος κουτάβια, μπορεί να έχει πολλά οφέλη για εκείνον.

«Το να βλέπει κανείς μικρά κουτάβια να προσπαθούν να τρέξουν προς τη μητέρα τους για να πιούν γάλα, μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων μιας ορμόνης που ονομάζεται οξυτοκίνη στον ανθρώπινο εγκέφαλο», είπε. Η οξυτοκίνη, η οποία είναι γνωστή και ως «ορμόνη της αγάπης», μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κοινωνικών δεσμών, καθώς και στη μείωση του άγχους.

Από την πλευρά του, ο Τζίρι Λόικανεν, παραγωγός της εκπομπής, πιστεύει ότι το «Pentulive» αποτελεί μια «απόδραση από το άγχος» για όλους, τόσο για τους θεατές όσο και για τους δημοσιογράφους της Yle. «Αν ρίξεις μια ματιά στις κουνιστές ουρίτσες και τις μικρές ροζ μύτες των κουταβιών, είναι δύσκολο να μην χαμογελάσεις», είπε.

Ο Λόικανεν, ο οποίος παρακολουθεί συχνά τη εκπομπή για να χαλαρώσει έπειτα από μια ημέρα δύσκολης δουλείας, δήλωσε ότι ένας χρήστης συνέκρινε θετικά το «Pentulive» με την πρόθεση των ΗΠΑ να μεταδώσουν ζωντανά την εκτέλεση του δράστη του Fort Hood, του Νιντάλ Χασάν.

«Νομίζω ότι είναι κατά κάποιον τρόπο, ένα σημάδι που δείχνει ότι αυτές τις ημέρες οι άνθρωποι λαχταρούν αυτό το είδος της μικρής απόδρασης από τις καταστροφικές και δυσάρεστες ειδήσεις που διαβάζουμε κάθε μέρα: Από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, των πολέμων και των συγκρούσεων», είπε ο Λόικανεν.

Τα κουτάβια θα υιοθετηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου από άτομα που θα επιλέξει ο άνθρωπος που τα προσέχει. Ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Φινλανδίας διατηρεί ανώνυμα το όνομα και την τοποθεσία του ανθρώπου για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής του, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί στην ευημερία των κουταβιών.