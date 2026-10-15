Ανατροπή από Τραμπ για τη εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ

Υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πίσω για τη ζωντανή μετάδοση του θανάτου του Νιντάλ Χασάν - Παρών μόνο οι συγγενείς των θυμάτων στην πρώτη στρατιωτική εκτέλεση μετά από 60 χρόνια.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ανατροπή από Τραμπ για τη εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ακύρωση του σχεδίου για τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (livestream) της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχωρώντας μπροστά στο κύμα επικρίσεων για τη δημόσια προβολή ενός τέτοιου θεάματος. Ο πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, ο οποίος το 2009 αιματοκύλησε τη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας, θα οδηγηθεί κανονικά ενώπιον του εκτελεστικού αποσπάσματος, ωστόσο η διαδικασία δεν θα προβληθεί στις οθόνες των πολιτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά ταχθεί υπέρ της δημόσιας διαδικτυακής προβολής της εκτέλεσης, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο υλικό θα λειτουργούσε ως σκληρό μήνυμα αποτροπής. Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς είχε εκφράσει ανοιχτά τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος δεν επρόκειτο να το παρακολουθήσει.

Καθώς οι αντιδράσεις για την πρωτοφανή αυτή απόφαση κλιμακώνονταν, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναδίπλωσή του: «Πολλοί πολύ καλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις θα προτιμούσαν να μην τον δουν να πεθαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το αρχικό του σκεπτικό, τονίζοντας: «Πιστεύω ότι η μετάδοση της εκτέλεσης για να τη δουν όλοι ίσως να αποτελούσε ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο για να γίνει μάρτυρας ο κόσμος στο πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τους τρομοκράτες και τα αποβράσματα όπως ο Χασάν. Θα πεθάνει όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά το γεγονός αυτό δεν θα μεταδοθεί ζωντανά».

Πρόσβαση στον χώρο της εκτέλεσης θα έχουν αποκλειστικά οι συγγενείς των θυμάτων. «Τους αξίζει να γίνουν μάρτυρες της δικαιοσύνης!», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η υπόθεση του Νιντάλ Χασάν αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Στις 5 Νοεμβρίου του 2009, ο στρατιωτικός ψυχίατρος άνοιξε πυρ σε ένα ασφυκτικά γεμάτο ιατρικό κέντρο της βάσης, όπου στρατιώτες περίμεναν για εμβολιασμούς και ιατρικούς ελέγχους πριν από την ανάπτυξή τους στα μέτωπα του εξωτερικού. Από τα πυρά του σκοτώθηκαν 13 άοπλοι Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 32.

Η θανάτωσή του από εκτελεστικό απόσπασμα θα είναι η πρώτη εκτέλεση στρατιωτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση στη Κωνσταντινούπολη: Περαστικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα που παρασύσθηκε από τα νερά

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

18:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ρομπότ εκπαιδεύονται για να καταστέλλουν τις ταραχές με γκλομπ και ασπίδες - Βίντεο

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αποθέωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Κέντρικ Ναν!

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή από Τραμπ για τη δημόσια εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ: Ακυρώνει το livestream για το εκτελεστικό απόσπασμα

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Στοπ» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο - Τι αλλάζει

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Η στιγμή που τα ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο «άνδρο» συμμορίας - Πώς ξάφριζαν σπίτια, έκοβαν καταλύτες και παρίσταναν τη ΔΕΗ αποκομίζοντας 380.000 ευρώ

17:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΕΑΒ: Σε απολογία Ολυμπιακός και Αλγκουαθίλ - Για παρότρυνση βίας κατηγορείται ο Ισπανός

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική μαρτυρία φίλου του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη που έριχνε στα τρόφιμα η πρώην του

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μαύρισε η μπανάνα στο ψυγείο; Πότε τρώγεται χωρίς πρόβλημα και πότε πρέπει να πεταχτεί

17:23ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνοκύπριος Αντιπρόεδρος της NVIDIA εμπνέει τους επιχειρηματίες του Allwyn Forward

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για Βελόπουλο: «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολίτικο παζάρι για τα F-35 στην Άγκυρα - Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Συνεχίζονται οι επαφές για την παράδοση 6 αεροσκαφών

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μαρικάρμεν» της Ιταλίας: 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι όπου ζει 60 χρόνια - Από τα 450 στα 1200 το ενοίκιο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων – Προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική μαρτυρία φίλου του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη που έριχνε στα τρόφιμα η πρώην του

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για Βελόπουλο: «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός»

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Η στιγμή που τα ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο «άνδρο» συμμορίας - Πώς ξάφριζαν σπίτια, έκοβαν καταλύτες και παρίσταναν τη ΔΕΗ αποκομίζοντας 380.000 ευρώ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Στοπ» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο - Τι αλλάζει

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ