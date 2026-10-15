Ανατροπή από Τραμπ για τη εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ

Στην ακύρωση του σχεδίου για τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (livestream) της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχωρώντας μπροστά στο κύμα επικρίσεων για τη δημόσια προβολή ενός τέτοιου θεάματος. Ο πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, ο οποίος το 2009 αιματοκύλησε τη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας, θα οδηγηθεί κανονικά ενώπιον του εκτελεστικού αποσπάσματος, ωστόσο η διαδικασία δεν θα προβληθεί στις οθόνες των πολιτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά ταχθεί υπέρ της δημόσιας διαδικτυακής προβολής της εκτέλεσης, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο υλικό θα λειτουργούσε ως σκληρό μήνυμα αποτροπής. Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς είχε εκφράσει ανοιχτά τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος δεν επρόκειτο να το παρακολουθήσει.

Καθώς οι αντιδράσεις για την πρωτοφανή αυτή απόφαση κλιμακώνονταν, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αναδίπλωσή του: «Πολλοί πολύ καλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις θα προτιμούσαν να μην τον δουν να πεθαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το αρχικό του σκεπτικό, τονίζοντας: «Πιστεύω ότι η μετάδοση της εκτέλεσης για να τη δουν όλοι ίσως να αποτελούσε ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο για να γίνει μάρτυρας ο κόσμος στο πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τους τρομοκράτες και τα αποβράσματα όπως ο Χασάν. Θα πεθάνει όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά το γεγονός αυτό δεν θα μεταδοθεί ζωντανά».

Πρόσβαση στον χώρο της εκτέλεσης θα έχουν αποκλειστικά οι συγγενείς των θυμάτων. «Τους αξίζει να γίνουν μάρτυρες της δικαιοσύνης!», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η υπόθεση του Νιντάλ Χασάν αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Στις 5 Νοεμβρίου του 2009, ο στρατιωτικός ψυχίατρος άνοιξε πυρ σε ένα ασφυκτικά γεμάτο ιατρικό κέντρο της βάσης, όπου στρατιώτες περίμεναν για εμβολιασμούς και ιατρικούς ελέγχους πριν από την ανάπτυξή τους στα μέτωπα του εξωτερικού. Από τα πυρά του σκοτώθηκαν 13 άοπλοι Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 32.

Η θανάτωσή του από εκτελεστικό απόσπασμα θα είναι η πρώτη εκτέλεση στρατιωτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες.

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