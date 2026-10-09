NYP - Τραμπ: Στηρίζει τη δημόσια εκτέλεση του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ - «Του αξίζει»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ, δηλώνοντας ότι του αξίζει.

Ο Χασάν σκότωσε 13 στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους 32 το 2009, κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Φορτ Χουντ, όπου υπηρετούσε ως ψυχίατρος του Στρατού.

Η εκτέλεση, η πρώτη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961, προγραμματίζεται για τις 3 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο.

Ο Χασάν κρίθηκε ένοχος για 13 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και 32 απόπειρες και καταδικάστηκε σε θάνατο το 2013.

Το Πεντάγωνο τόνισε ότι η δημόσια μετάδοση της εκτέλεσης έχει σκοπό να δείξει τις σοβαρές συνέπειες τέτοιων πράξεων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή την απόφαση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να εκτελεστεί με εκτελεστικό απόσπασμα ο δράστης της μαζικής επίθεσης στο Φορτ Χουντ, λέγοντας ότι στον ταγματάρχη που έστρεψε το όπλο του εναντίον συναδέλφων του, «του αξίζει».

Την είδηση στήριξης του Τραμπ δημοσιεύουν οι New York Post, κάτι που διαψεύδεται ότι την έκανε από το πρακτορείο Reuters.

«Επιβάλλουμε τη θανατική ποινή σε έναν άνδρα που σκότωσε 14 στρατιώτες πριν από μερικά χρόνια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο. «Θανατική ποινή με εκτελεστικό απόσπασμα, και του αξίζει. Σκότωσε και τραυμάτισε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μανιακός», αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Post.

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου 2009 μέσα σε κτίριο υγειονομικών υπηρεσιών στο Φορτ Χουντ, όπου υπηρετούσε ως ψυχίατρος του Στρατού. Σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 32.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πυροβολούσε με πιστόλι εξοπλισμένο με σκοπευτικό λέιζερ, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος».

Αργότερα παραδέχθηκε ότι στόχος του ήταν να εμποδίσει αμερικανικές δυνάμεις να μεταβούν στο Αφγανιστάν και να σκοτώσουν άλλους μουσουλμάνους.

Ο Χασάν κρίθηκε ένοχος για 13 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και 32 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης. Καταδικάστηκε σε θάνατο μετά τη δίκη του το 2013.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου επιβεβαίωσαν ότι η εκτέλεσή του με εκτελεστικό απόσπασμα θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Φορτ Χουντ και θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο.

«Θα διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα μπορεί να την παρακολουθήσει, ότι θα είναι δημόσια, επειδή οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν πως τέτοιες πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Ένας ταγματάρχης του Στρατού προδίδει τη χώρα του, ένας ριζοσπάστης ισλαμιστής σκοτώνει Αμερικανούς στο Φορτ Χουντ. Φυσικά και θα γίνει στο Φορτ Χουντ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη New York Post, η τελευταία στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα πραγματοποιήθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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