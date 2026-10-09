Χέγκσεθ: Δημόσια η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ

Snapshot Η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν, δράστη της σφαγής στο Φορτ Χουντ το 2009, θα γίνει δημόσια με τυφεκισμό από στρατιωτικό απόσπασμα.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Ο Χάσαν σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες σε επίθεση στη στρατιωτική βάση του Τέξας.

Καταδικάστηκε σε θάνατο το 2013 από στρατοδικείο και είναι εν μέρει παράλυτος από τα τραύματά του.

Ο δράστης υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να εμποδίσει τη συμμετοχή στρατιωτικών στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Snapshot powered by AI

Δημόσια θα είναι η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν, του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το Πεντάγωνο, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο Χάσαν θα εκτελεστεί από στρατιωτικό απόσπασμα και ότι η διαδικασία θα είναι ορατή στο κοινό.

«Θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει. Η εκτέλεση θα είναι δημόσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νιντάλ Χάσαν είχε ανοίξει πυρ στις 5 Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη.

Ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, Αμερικανός παλαιστινιακής καταγωγής, είχε υποστηρίξει ότι ήθελε να εμποδίσει στρατιωτικούς να σταλούν στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, τους οποίους θεωρούσε «παράνομους».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε από πυρά και έκτοτε είναι εν μέρει παράλυτος.Το 2013 καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961, γεγονός που δίνει στην υπόθεση ιδιαίτερο βάρος.