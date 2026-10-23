Νεκρή 23χρονη influencer, μετά από «απόπειρα αυτοκτονίας» σε live μετάδοση - Το 2o σε λίγες μέρες

Snapshot Η 23χρονη influencer Iidasofya πέθανε πέντε ημέρες μετά από απόπειρα αυτοκτονίας σε ζωντανή μετάδοση.

Η Iidasofya αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό, παράνομες απειλές και αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά.

Η αστυνομική έρευνα για τον θάνατό της βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό αυτοκτονίας influencer σε live streaming μέσα σε λίγες ημέρες, μετά τον θάνατο του Γερμανού Manuel Otto.

Ο Manuel Otto, δημιουργός του παιχνιδιού «Stick Run», έδωσε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Twitch. Snapshot powered by AI

Πέθανε λίγες ημέρες μετά την «απόπειρα αυτοκτονίας» της, στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, η influencer Iidasofya σε ηλικία 23 ετών.

Τη δημιουργού περιοχομένου, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Iida-Sofia Heimonen, βρήκαν διασώστες που έσπευσαν όταν μετά από πολλαπλές αναφορές για περιστατικό αυτοτραυματισμού που συνδέονταν με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Iidasofya μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά πέθανε μόλις πέντε ημέρες αργότερα. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τη φίλη της Susanna Lehto σε ένα βίντεο στο TikTok την Τρίτη. Μοιράζοντας ένα βίντεο όπου οι δύο τραγουδούσαν μαζί, η επιγραφή που εμφανιζόταν έλεγε: «Θα μου λείψεις για πάντα. Καλό ταξίδι, αγαπητή μου».

Η Iidasofya, η οποία ζούσε στην Κότκα της Φινλανδίας, είχε δημιουργήσει ένα πιστό κοινό στο Instagram, το TikTok και το Kick.

Λέγεται ότι δημοσίευε συχνά περιεχόμενο χωρίς περιστροφές και «χαοτικό». Είχε επίσης λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans.

Σύμφωνα με φινλανδικά δημοσιεύματα, η Iidasofya αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό, παράνομες απειλές και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αναμενόταν να παραστεί στο ποινικό δικαστήριο για τις κατηγορίες αυτές αργότερα μέσα στο έτος.

Η αστυνομική έρευνα για τον θάνατό της βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο θάνατος της Iidasofya έρχεται μετά την αυτοκτονία του Γερμανού influencer παιχνιδιών Manuel Otto, ο οποίος επίσης έβαλε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης.

☘️🇺🇸 Why do so many Viral Internet Stars & Successful #Influencers meet such tragic or violent fates?☠️ Did they sell their Soul for their success, knowingly or unknowingly? Were these deaths or tragedies tied to Occult Ritual Sacrifices? If this is the price of fame or success, then it’s definitely not worth it.🤣 💥👀 “Iidasofya was facing accusations of rape, illegal threats and drug offenses, according to Finnish reports.”😳Wtf?? “Iidasofya's death comes after gaming influencer Manuel Otto also took his own life during a live stream.”🤔 🙏🛸11:11🪽🕳️🐇❤️ #SocialMedia #Iidasofya #ManuelOtto #Illuminati 💥 https://t.co/WRB67hLcx4 🔥 https://t.co/giJGPOinbh — Quantum_Free_quincy (@CosmicOperatorQ) October 23, 2026

Ο δημιουργός περιεχομένου, ο οποίος σχεδίασε το δημοφιλές παιχνίδι «Stick Run» όταν ήταν μόλις 14 ετών, απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης στη Γερμανία. Ο 30χρονος πιστεύεται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα streaming Twitch.

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