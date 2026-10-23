Σάλιβαν εναντίον Σάλιβαν στην Αλάσκα: Η κυβέρνηση ζητά να μην επικυρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε να μην επικυρωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών για τη Γερουσία στην Αλάσκα λόγω σύγχυσης με το όνομα δύο υποψηφίων Σάλιβαν.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν και ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Νταν Σ. Σάλιβαν έχουν το ίδιο όνομα, προκαλώντας σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Η προσφυγή υποστηρίζει ότι η συμπερίληψη του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρή διαφορά μεταξύ της υποψήφιας των Δημοκρατικών Μαίρη Πελτόλα και του Νταν Σ. Σάλιβαν στην Αλάσκα.

Η φθίνουσα δημοτικότητα του Τραμπ στην Αλάσκα σχετίζεται με την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τον πόλεμο στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να μην επικυρωθούν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών για τη Γερουσία στην Αλάσκα, εφόσον ηττηθεί ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, επικαλούμενη τη «σύγχυση» με το όνομα ενός άλλου υποψηφίου.

Η προσφυγή κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Άνκορατζ και λέει ότι η Αλάσκα «δεν θα τηρήσει την υποχρέωσή της να προστατεύσει την ακεραιότητα των εκλογών» εάν επικυρώσει «οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα που έχει νοθευτεί λόγω της συμπερίληψης στο ψηφοδέλτιο του Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν», ενός ανεξάρτητου υποψηφίου, συνονόματου με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν που επιδιώκει την επανεκλογή του.

Ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, πρώην εργαζόμενος στη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και δάσκαλος δημοτικού σχολείου, κατέθεσε την υποψηφιότητά του στις 29 Μαΐου δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να καταλάβει την έδρα του Νταν Σ. Σάλιβαν και να θέσει «πρώτα την Αλάσκα», σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

«Ο Νταν Σάλιβαν αναμετριέται με τον Νταν Σάλιβαν για την έδρα της Γερουσίας των ΗΠΑ», γράφει εκεί. Ο Νταν Τζ. Σάλιβαν αρνείται, σε συνεντεύξεις του σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι στόχος του ήταν να προκαλέσει σύγχυση ή να «κλέψει» ψήφους από τον Νταν Σ. Σάλιβαν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών Μαίρη Πελτόλα προηγείται ελαφρά ή ισοψηφεί με τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν, σε μια Πολιτεία την οποία ο Τραμπ κέρδισε με διαφορά 14 μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024. Στην Αλάσκα, όπως και σε πολλές άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ, τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ φθίνουν, λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και του πολέμου στο Ιράν, που είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους.