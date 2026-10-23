Μελάνια Τραμπ: Κατάφερε το «ακατόρθωτο» - Τοπική εκεχειρία στην Ουκρανία για ανθρωπιστικούς λόγους

Snapshot Η Μελάνια Τραμπ πέτυχε τοπική κατάπαυση πυρός στην ουκρανική πόλη Ολένσκι από τις 29 Οκτωβρίου για ανθρωπιστική βοήθεια και εκκενώσεις αμάχων.

Η προσωρινή εκεχειρία συμφωνήθηκε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και αφορά την παύση στρατιωτικών ενεργειών στη νότια περιοχή Χερσώνα.

Η κατάσταση στο Ολένσκι είναι κρίσιμη, με κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους να χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα, τρόφιμα και καθαρό νερό.

Η Μελάνια Τραμπ συνεργάστηκε απευθείας με τις ηγεσίες Ρωσίας και Ουκρανίας για τους όρους, το χρονοδιάγραμμα και την αποναρκοθέτηση της εκεχειρίας.

Το Ολένσκι υποφέρει από ανθρωπιστική κρίση λόγω πολέμου, πλημμυρών και περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υποδομές και πόρους. Snapshot powered by AI

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ εξασφάλισε μια τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο ουκρανική πόλη Ολένσκι, με την προσωρινή εκεχειρία να ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου για να επιτρέψει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και να προετοιμάσει τις εκκενώσεις αμάχων.

Σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου της Πρώτης Κυρίας, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση εντός της πόλης στη νότια περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας.

Η συμφωνία έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα καθορισμένο ασφαλές πέρασμα για τους αμάχους και να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές ομάδες να αξιολογήσουν τις ανάγκες των κατοίκων, να παράσχουν βοήθεια και να συντονίσουν τις εκκενώσεις.

BREAKING: First Lady Melania Trump announces she has personally secured a localized ceasefire in a city in southern Ukraine, allowing humanitarian aid to enter and civilians to evacuate safely. According to her office, both Russia and Ukraine have agreed to temporarily halt military operations in the area. The city of Oleshky, once home to roughly 24,000 people before the war, now has just 2,000 residents remaining. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) October 23, 2026

Η Μελάνια Τραμπ είπε ότι η κατάσταση στο Ολένσκι είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τον υπόλοιπο πληθυσμό να αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους που χρειάζονται επειγόντως ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό πόσιμο νερό.

«Το Ολένσκι είναι μια πόλη πρώτης γραμμής πολέμου στο χείλος της καταστροφής», είπε, προσθέτοντας ότι οι ναρκοθετημένοι δρόμοι, η περιορισμένη ηλεκτρική ενέργεια και οι τακτικές στρατιωτικές επιθέσεις έχουν κάνει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας όλο και πιο δύσκολη.

Η Πρώτη Κυρία είπε ότι αυτή και ο εκπρόσωπός της συνεργάστηκαν απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για να καθορίσουν τους όρους της τοπικής εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, των επιχειρησιακών διαδικασιών και των ρυθμίσεων για την αποναρκοθέτηση.

BREAKING: The White House has announced temporary and localized ceasefire between Ukraine and Russia in Oleshky. The office of U.S. First Lady Melania Trump announced that, through her mediation, Russia and Ukraine have agreed on a temporary ceasefire starting October 29th to allow humanitarian aid deliveries and civilian evacuations through safe corridors. Oleshky sits on the left bank of the Dnipro river in the Russian-occupied part of the Kherson region and has been cut off from the outside world. Starvation has been reported from the town. 20 000 people lived in Oleshky when Russia launched its full-scale invasion on Ukraine in 2022. 15 000 still lived there on June 6th 2023 when the Russian Army blew up the Kakhovka Dam, causing catastrophic flooding downstream. More than 200 people in Oleshky drowned in the masses of water and thousands more fled the town. Today, between 1700 and 2000 people are estimated to live in the frontline town. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2026

Ανθρωπιστική κρίση στο Ολένσκι

Η ανακοίνωση ακολουθεί την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για τις συνθήκες στο Ολένσκι, το οποίο παραμένει υπό ρωσική κατοχή από το 2022. Πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκους. Το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας εκτιμά ότι παραμένουν μεταξύ 1.700 και 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 50 παιδιών, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει διεξαχθεί επίσημη δημογραφική καταμέτρηση από το 2022.

Ρεπορτάζ της Le Monde περιέγραψε επιδείνωση των ελλείψεων τροφίμων και φαρμάκων, αναξιόπιστη πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και επικίνδυνες οδούς εκκένωσης που επηρεάζονται από νάρκες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ευπάθεια της πόλης επιδεινώθηκε από την καταστροφή του φράγματος Kakhovka τον Ιούνιο του 2023, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή του ποταμού Δνείπερου. Η δήλωση της Πρώτης Κυρίας λέει ότι περίπου το 90% της επικράτειας του Ολένσκι πλημμύρισε.

Η Μελάνια Τραμπ είπε ότι η ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη ήρθε στην αντίληψή της κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής συζήτησης σε εκδήλωση στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βασίστηκαν σε κανάλια επικοινωνίας που δημιουργήθηκαν μέσω των προηγούμενων προσπαθειών της να επανενώσει παιδιά από την Ουκρανία και τη Ρωσία με τις οικογένειές τους.

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