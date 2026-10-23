Μελάνια Τραμπ: Κατάφερε το «ακατόρθωτο» - Τοπική εκεχειρία στην Ουκρανία για ανθρωπιστικούς λόγους
Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου και είναι αποτέλεσμα απευθείας συνομιλιών της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ με τις ηγεσίες Ρωσίας και Ουκρανίας
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- Η Μελάνια Τραμπ πέτυχε τοπική κατάπαυση πυρός στην ουκρανική πόλη Ολένσκι από τις 29 Οκτωβρίου για ανθρωπιστική βοήθεια και εκκενώσεις αμάχων.
- Η προσωρινή εκεχειρία συμφωνήθηκε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και αφορά την παύση στρατιωτικών ενεργειών στη νότια περιοχή Χερσώνα.
- Η κατάσταση στο Ολένσκι είναι κρίσιμη, με κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους να χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα, τρόφιμα και καθαρό νερό.
- Η Μελάνια Τραμπ συνεργάστηκε απευθείας με τις ηγεσίες Ρωσίας και Ουκρανίας για τους όρους, το χρονοδιάγραμμα και την αποναρκοθέτηση της εκεχειρίας.
- Το Ολένσκι υποφέρει από ανθρωπιστική κρίση λόγω πολέμου, πλημμυρών και περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υποδομές και πόρους.
Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ εξασφάλισε μια τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο ουκρανική πόλη Ολένσκι, με την προσωρινή εκεχειρία να ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου για να επιτρέψει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και να προετοιμάσει τις εκκενώσεις αμάχων.
Σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου της Πρώτης Κυρίας, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση εντός της πόλης στη νότια περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας.
Η συμφωνία έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα καθορισμένο ασφαλές πέρασμα για τους αμάχους και να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές ομάδες να αξιολογήσουν τις ανάγκες των κατοίκων, να παράσχουν βοήθεια και να συντονίσουν τις εκκενώσεις.
Η Μελάνια Τραμπ είπε ότι η κατάσταση στο Ολένσκι είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με τον υπόλοιπο πληθυσμό να αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους που χρειάζονται επειγόντως ιατρική περίθαλψη, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό πόσιμο νερό.
«Το Ολένσκι είναι μια πόλη πρώτης γραμμής πολέμου στο χείλος της καταστροφής», είπε, προσθέτοντας ότι οι ναρκοθετημένοι δρόμοι, η περιορισμένη ηλεκτρική ενέργεια και οι τακτικές στρατιωτικές επιθέσεις έχουν κάνει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας όλο και πιο δύσκολη.
Η Πρώτη Κυρία είπε ότι αυτή και ο εκπρόσωπός της συνεργάστηκαν απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία για να καθορίσουν τους όρους της τοπικής εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, των επιχειρησιακών διαδικασιών και των ρυθμίσεων για την αποναρκοθέτηση.
Ανθρωπιστική κρίση στο Ολένσκι
Η ανακοίνωση ακολουθεί την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για τις συνθήκες στο Ολένσκι, το οποίο παραμένει υπό ρωσική κατοχή από το 2022. Πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκους. Το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας εκτιμά ότι παραμένουν μεταξύ 1.700 και 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 50 παιδιών, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει διεξαχθεί επίσημη δημογραφική καταμέτρηση από το 2022.
Ρεπορτάζ της Le Monde περιέγραψε επιδείνωση των ελλείψεων τροφίμων και φαρμάκων, αναξιόπιστη πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και επικίνδυνες οδούς εκκένωσης που επηρεάζονται από νάρκες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Η ευπάθεια της πόλης επιδεινώθηκε από την καταστροφή του φράγματος Kakhovka τον Ιούνιο του 2023, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή του ποταμού Δνείπερου. Η δήλωση της Πρώτης Κυρίας λέει ότι περίπου το 90% της επικράτειας του Ολένσκι πλημμύρισε.
Η Μελάνια Τραμπ είπε ότι η ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη ήρθε στην αντίληψή της κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής συζήτησης σε εκδήλωση στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βασίστηκαν σε κανάλια επικοινωνίας που δημιουργήθηκαν μέσω των προηγούμενων προσπαθειών της να επανενώσει παιδιά από την Ουκρανία και τη Ρωσία με τις οικογένειές τους.