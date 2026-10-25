Αϊτή: Απανθρακωμένα πτώματα πιθανότατα ανήκουν στους 4 αγνοούμενους στρατιωτικούς

Snapshot Βρέθηκαν τέσσερα απανθρακωμένα πτώματα κοντά στο Πορτ-ο-Πρενς, τα οποία πιθανόν ανήκουν στους τέσσερις αγνοούμενους στρατιωτικούς από το Ελ Σαλβαδόρ.

Οι στρατιωτικοί εξαφανίστηκαν μετά από επίθεση σε τεθωρακισμένο όχημα από ένοπλες συμμορίες στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ επιβεβαίωσε ότι οι αγνοούμενοι ήταν όμηροι και διέταξε ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων για την ανεύρεσή τους.

Η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών στην Αϊτή λειτουργεί με λιγότερο από το 50% της προβλεπόμενης δύναμης, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφάλεια στη χώρα.

Η Αϊτή αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση με αυξανόμενη βία από συμμορίες, πολιτικό κενό και εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση με χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους. Snapshot powered by AI

Η ανεύρεση τεσσάρων σορών έξω από το Πορτ-ο-Πρενς ρίχνει βαριά σκιά στην υπόθεση των στρατιωτικών από το Ελ Σαλβαδόρ που αγνοούνται στην Αϊτή από την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times μέσα από τη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), τα πτώματα ανασύρθηκαν το Σάββατο σε τέτοιο βαθμό απανθράκωσης που η επίσημη ταυτοποίηση απαιτεί ενδελεχείς ιατροδικαστικές εξετάσεις και ανάλυση DNA. Τα ευρήματα παραδόθηκαν ήδη σε κλιμάκιο των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ που ταξίδεψε εσπευσμένα στη χώρα της Καραϊβικής την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, η διοίκηση της ΔΚΣ τηρεί σιγή ιχθύος, αρνούμενη να προβεί σε επίσημες δηλώσεις για την εξέλιξη των ερευνών.

Τα ίχνη των τεσσάρων στρατιωτικών χάθηκαν όταν το τεθωρακισμένο όχημά τους δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Επέστρεφαν στη βάση τους μετά από μια ολιγόλεπτη στάση σε τοπική αγορά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης φωτογραφίζουν ως δράστες μέλη των διαβόητων συμμοριών Chen Mechan (Άγριος Σκύλος) και 400 Mawozo, οργανώσεις που λυμαίνονται τη συγκεκριμένη περιοχή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε είχε τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγνοούμενοι κρατούνταν όμηροι. Διευκρίνισε πως επρόκειτο για τεχνικούς της αεροπορίας επιφορτισμένους αποκλειστικά με ιατρικές διακομιδές. Αντιδρώντας στην απαγωγή, διέταξε την άμεση ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στο Πορτ-ο-Πρενς για την υποστήριξη των ερευνών εντοπισμού.

Αυτή η ενέδρα καταγράφεται ως η πρώτη ευθεία και στοχευμένη επίθεση απέναντι στη ΔΚΣ. Η συγκεκριμένη αποστολή, αν και διαθέτει την υποστήριξη του ΟΗΕ, επιχειρεί με τεράστιες ελλείψεις. Διαθέτει μόλις 2.000 στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, αριθμός που δεν αγγίζει καν το 50% της προβλεπόμενης δύναμης των 5.500 ατόμων. Η προηγούμενη προσπάθεια υπό την ηγεσία της Κένυας ναυάγησε ακριβώς λόγω των τεράστιων κενών σε χρηματοδότηση και εξοπλισμό, αφήνοντας ουσιαστικά ανυπεράσπιστο τον πληθυσμό.

Στο έλεος των ενόπλων

Η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου βυθίζεται καθημερινά στο απόλυτο χάος. Οι συμμορίες γιγαντώθηκαν και κατέλαβαν τεράστιες εκτάσεις μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ από μισθοφόρους το 2021. Το πολιτικό κενό παραμένει αγεφύρωτο, καθώς εκλογές έχουν να διεξαχθούν από το 2016, ενώ οι προγραμματισμένες για φέτος κάλπες αναβλήθηκαν επ’ αόριστον λόγω παντελούς έλλειψης ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ στις αρχές Οκτωβρίου, ο απολογισμός είναι τρομακτικός. Μόνο από τις αρχές του έτους, τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τη δράση των ενόπλων. Ταυτόχρονα, 1,4 έως 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αναζητώντας μάταια ένα ασφαλές καταφύγιο στο εσωτερικό μιας χώρας που καταρρέει.

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