Το Σαλβαδόρ στέλνει ειδικές δυνάμεις στην Αϊτή - Στόχο να βρεθούν 4 αγνοούμενοι στρατιωτικοί του

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον μηχανισμό ασφαλείας ανέφερε ότι περίπου 200 σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί έφθασαν στην Πορτ-ο-Πρενς προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην Πλεν ντι Κουλ ντε Σακ, όπου θεάθηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι για τελευταία φορά

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Το Σαλβαδόρ στέλνει ειδικές δυνάμεις στην Αϊτή - Στόχο να βρεθούν 4 αγνοούμενοι στρατιωτικοί του
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  • Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ έστειλε ειδικές δυνάμεις Αϊτή για να εντοπίσουν τέσσερις αγνοούμενους στρατιωτικούς της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ).
  • Οι στρατιωτικοί εξαφανίστηκαν μετά από επίθεση ενέδρας που δέχτηκε η οχηματοπομπή τους κοντά στην Πορτ-ο-Πρενς από αϊτινές συμμορίες.
  • Περίπου 200 σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας σε στενή συνεργασία με την αϊτινή αστυνομία.
  • Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε διέταξε στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των αγνοουμένων και απείλησε τους απαγωγείς.
  • Η Αϊτή αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ασφαλείας με αυξημένη βία και εγκληματικότητα, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
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Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ ανέπτυξε στοιχεία των ειδικών δυνάμεων της χώρας στην Αϊτή, μετά την εξαφάνιση τεσσάρων στρατιωτικών του -οι οποίοι υπηρετούν στις τάξεις της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), διεθνούς αποστολής υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ- σε ενέδρα που είχαν στήσει μέλη συμμορίας κοντά στην αϊτινή πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση εναντίον οχηματοπομπής της διεθνούς δύναμης, στην οποία έχει ανατεθεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της τάξης και την αντιμετώπιση των ισχυρών, πάνοπλων συμμοριών, έγινε την Κυριακή, καθώς οι εξαφανισθέντες στρατιωτικοί επέστρεφαν στη βάση τους έπειτα από έξοδό τους σε αγορά έξω από την Πορτ-ο-Πρενς.

Απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ έφθασε στην Αϊτή προχθές Πέμπτη προκειμένου «να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις έρευνας» που διεξάγονται, ανέφερε η ΔΚΣ μέσω X. «Η Δύναμη συνεχίζει τις επιχειρήσεις της στην περιοχή σε στενό συντονισμό με την αϊτινή εθνική αστυνομία και συναφείς επιχειρησιακούς εταίρους», πρόσθεσε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον μηχανισμό ασφαλείας ανέφερε ότι περίπου 200 σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί έφθασαν στην Πορτ-ο-Πρενς προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην Πλεν ντι Κουλ ντε Σακ, όπου θεάθηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι για τελευταία φορά.

Κακοποιοί «επιτέθηκαν σε τεθωρακισμένο όχημα» στο οποίο επέβαιναν, ρίχνοντας «εκατοντάδες σφαίρες» και χρησιμοποιώντας «εκρηκτικά», είπε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς. «Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άνδρες επέζησαν, αλλά συνεχίζουν να αγνοούνται».

Σε σχόλιό του χθες μέσω X, ο σαλβαδοριανός πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε παραμέρισε τις προειδοποιήσεις για τις «αιμοδιψείς» αϊτινές συμμορίες, υποσχόμενος τη «νίκη» που «θα μας δώσει ο Θεός».

Είχε ήδη ανακοινώσει την Τετάρτη ότι διέταξε «στρατιωτική επιχείρηση» για να απελευθερωθούν οι αγνοούμενοι στρατιωτικοί, που παρουσίασε ως «τεχνικούς της αεροπορίας» με κύρια αποστολή να εκτελούν «ιατρικές διακομιδές και να σώζουν ζωές, όχι να διεξάγουν πόλεμο».

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που καυχιέται πως νίκησε στον ανελέητο «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών στη χώρα του, απηύθυνε επίσης άμεση απειλή στους απαγωγείς με μήνυμά του μέσω X στην κρεολική την ίδια ημέρα: «Αυτή η επίθεση δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που σας περιμένει αν δεν πάρουμε πίσω τους τέσσερις ομήρους ζωντανούς (...) Ήδη τελειώσαμε με τις συμμορίες στο Ελ Σαλβαδόρ, μπορούμε να τελειώσουμε κι εσάς».

Στο Σαλβαδόρ, κάπου 93.000 άνθρωποι φυλακίστηκαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επέβαλε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε, στο πλαίσιο του «πολέμου» του εναντίον των συμμοριών.

Η Αϊτή βιώνει εδώ και ατελείωτα χρόνια πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους βιασμούς, τις εξαναγκαστικές στρατολογήσεις ανηλίκων...

Τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την αρχή της χρονιάς στην Αϊτή, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν από τον ΟΗΕ στις αρχές Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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