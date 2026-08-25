Μακελειό σε εκκλησία στην Αϊτή – Τουλάχιστον 40 νεκροί από επίθεση συμμοριών

Snapshot Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επίθεση συμμοριών σε εκκλησία στο Κενσκόφ της Αϊτής.

Ο πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φις-Εμέ δεσμεύτηκε για αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας και αποστολή ενισχύσεων στην περιοχή.

Οι κάτοικοι κατηγορούν την κυβέρνηση για αδυναμία προστασίας απέναντι στις ένοπλες συμμορίες που δρουν ανεξέλεγκτα.

Η βία από συμμορίες έχει προκαλέσει πάνω από 260 νεκρούς και εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων μόνο το 2025 στην περιοχή του Κενσκόφ.

Η Αϊτή αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική αστάθεια, έλλειψη εκλογών και αυξανόμενη επιρροή εγκληματικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Αϊτή, όταν ένοπλα μέλη συμμοριών εισέβαλαν σε εκκλησία στην πόλη Κενσκόφ (Kenscoff), όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι κάτοικοι.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, στην ορεινή περιοχή του Κενσκόφ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, και σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές εξελίχθηκε σε μια νύχτα τρόμου, με εκτελέσεις, τραυματισμούς και απαγωγές.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Μασιγιόν Ζαν, δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί περίπου 40 σοροί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

«Οι ληστές επιτέθηκαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων που βρισκόταν μέσα σε εκκλησία. Εκτέλεσαν αρκετούς ανθρώπους. Υπάρχουν νεκροί και δεκάδες τραυματίες, ενώ κάποιοι άνθρωποι απήχθησαν από τους εγκληματίες», ανέφερε.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανεβάζουν, πάντως, τον απολογισμό σε τουλάχιστον 47 νεκρούς και 22 τραυματίες, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

«Το Κενσκόφ δεν θα εγκαταλειφθεί»

Μετά την επίθεση, το γραφείο του πρωθυπουργού της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φις-Εμέ, εξέφρασε «βαθιά συμπόνια» προς τις οικογένειες των θυμάτων, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «ειδεχθή».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα σταλούν ενισχύσεις στην περιοχή, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

«Το Κενσκόφ δεν θα εγκαταλειφθεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός, υποσχόμενος ότι η κρατική εξουσία θα αποκατασταθεί «χωρίς αδυναμία και χωρίς καθυστέρηση».

Η περιοχή βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο συγκρούσεων και επιδρομών ένοπλων ομάδων που επιχειρούν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους.

Καταγγελίες κατοίκων για ανεπάρκεια του κράτους

Κάτοικοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να προστατεύσει τον πληθυσμό από τις συμμορίες που δρουν ανεξέλεγκτα.

«Η οικογένειά μου είναι μεταξύ των θυμάτων», δήλωσε ο Κοριολάν Κεντί, ο οποίος στεκόταν δίπλα στη σορό του ξαδέλφου του, καλυμμένη με ένα ματωμένο σεντόνι.

«Οι άνθρωποι στο Κενσκόφ υποφέρουν και η κυβέρνηση φταίει», πρόσθεσε.

Ένας ακόμη κάτοικος, ο Ορίσμε, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του, απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό: «Ζούμε μέσα στην ταπείνωση και εκείνοι δεν κάνουν τίποτα για εμάς».

Σύμφωνα με κατοίκους, αρκετές δεκάδες αστυνομικοί επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να απωθήσουν τους ενόπλους, με ορισμένους να τραυματίζονται. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι δεν εντόπισαν μέλη συμμοριών μεταξύ των νεκρών.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι αρκετά σπίτια πυρπολήθηκαν, μεταξύ των οποίων και η κατοικία του Ζαν Γουίλιαμ Πέιπ, γνωστού ειδικού στον τομέα της δημόσιας υγείας.

«Η αστυνομία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια», δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Βλαντιμίρ Παρεζόν, κατά την επίσκεψή του στο Κενσκόφ.

Περισσότεροι από 260 νεκροί μόνο μέσα στο 2025

Η νέα σφαγή έρχεται να προστεθεί σε έναν ήδη τεράστιο απολογισμό βίας στην περιοχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, περισσότερες από 260 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 200 σπίτια καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο Κενσκόφ τους πρώτους δύο μήνες του 2025. Περίπου 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Έκτοτε έχουν καταγραφεί σχεδόν δώδεκα ακόμη επιθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται βιασμοί, απαγωγές, εμπρησμοί και κλοπές ζώων.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με βαθιά πολιτική αστάθεια, διαφθορά, φυσικές καταστροφές και την ανεξέλεγκτη δράση ισχυρών εγκληματικών συμμοριών, οι οποίες ευθύνονται για δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Αϊτινοί έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, ενώ περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Η κρίση επιδεινώθηκε δραματικά το 2024, όταν οι συμμορίες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα βίας, το οποίο οδήγησε τελικά στην παραίτηση του μη εκλεγμένου πρωθυπουργού.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, περίπου 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ομάδες αυτοδικίας, οι οποίες άφησαν στους δρόμους διαμελισμένα και καμένα πτώματα ατόμων που θεωρούνταν μέλη συμμοριών.

Μια χώρα υπό τον έλεγχο των συμμοριών

Η κατάσταση ασφαλείας στην Αϊτή έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε ένοπλες συμμορίες έχουν ανοίξει πυρ ακόμη και εναντίον εμπορικών αεροσκαφών, με αποτέλεσμα να διακοπούν πτήσεις προς τη χώρα, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε μεγάλα τμήματα της πρωτεύουσας.

Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν εκμεταλλευτεί την πολιτική παράλυση και την αδυναμία του κράτους να επιβάλει την τάξη, επεκτείνοντας σταδιακά την επιρροή τους πέρα από την πρωτεύουσα.

Η Αϊτή δεν έχει πραγματοποιήσει εκλογές από το 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, Ζοβενέλ Μοΐζ, δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ μέσω εκλογικής διαδικασίας.

Γενικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026, σε μια χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές και πολιτικές κρίσεις στην ιστορία της.