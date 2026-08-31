Ελ Σαλβαδόρ: Αναβλήθηκε η δίκη 485 κατηγορούμενων για περισσότερα από 47.000 εγκλήματα συμμορίας

Snapshot Αναβλήθηκε ανακοίνωση ποινών για 485 κατηγορούμενους μέλη της συμμορίας Mara Salvatrucha (MS-13) στο Ελ Σαλβαδόρ.

Οι κατηγορίες αφορούν περισσότερα από 47.000 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων 29.000 ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών.

Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο και αφορά εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 2012 και 2022.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε διεξάγει αυστηρό «πόλεμο» κατά των συμμοριών από το 2022, με χρήση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Διεθνείς ΜΚΟ καταγγέλλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζουν ότι η ομαδική εκδίκαση παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Snapshot powered by AI

Αναβολή στην ανακοίνωση της απόφασης ποινής πήρε η πρώτη ομαδική δίκη κατά φερόμενων μελών συμμορίας στο Ελ Σαλβαδόρ, εχθές Κυριακή.

Πρόκειται για τη δίκη 485 κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να ηγούνταν της συμμορίας Mara Salvatrucha (MS-13) που θεωρείται από τις πιο σκληρές στη χώρα και κατηγορούνται για πάνω από 47.000 εγκλήματα.

Η συμμορία σχηματίστηκε το 1990 στις ΗΠΑ με τη δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο, να επικεντρώνεται σε εγκλήματα που έγιναν μεταξύ 2012-2022. Ανάμεσά τους είναι περίπου 29.000 ανθρωποκτονίες, για τις οποίες κατηγορούνται 22 ηγετικά μέλη της οργάνωσης, γυναικοκτονίες, εμπορία όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις κ.ά. ποινικά αδικήματα.

Τον Ιούνιο, η εισαγγελία υποσχόταν «χιλιάδες χρόνια» κάθειρξης στους ηγέτες της MS-13.

Στην εξουσία από το 2019, ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας εξαιτίας του «πολέμου» κατά των συμμοριών που διεξάγει από το 2022, βασιζόμενος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της οποίας όμως διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως έχουν διαπραχτεί αθρόες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο αρχηγός του κράτους έφτασε στο σημείο να συγκρίνει την ομαδική δίκη με αυτήν στη Νυρεμβέργη, που αντιμετώπισαν ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας, στο λυκόφως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ομαδική εκδίκαση των υποθέσεών τους παραβιάζει το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη, κρίνουν ωστόσο ΜΚΟ.

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