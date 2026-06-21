Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Μπουκέλε ανακοινώνει κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ κοκαΐνης

Έξι φερόμενοι ως διακινητές, υπήκοοι της Κολομβίας και του Ισημερινού, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών

Newsbomb

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Μπουκέλε ανακοινώνει κατάσχεση ποσότητας-ρεκόρ κοκαΐνης
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ προχώρησαν στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης άνευ προηγουμένου σε δυο επιχειρήσεις στη θάλασσα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του προέδρου της χώρας της κεντρικής Αμερικής Ναγίμπ Μπουκέλε χθες Σάββατο.

Συνολικά 6,68 τόνοι κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας 167 εκατομμυρίων δολαρίων, κατασχέθηκαν σε δυο επιχειρήσεις του πολεμικού ναυτικού του Σαλβαδόρ στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανέφερε ο κ. Μπουκέλε, σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μέσω X.

Έξι φερόμενοι ως διακινητές, υπήκοοι της Κολομβίας και του Ισημερινού, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνέχισε.

Ο αρχηγός του κράτους διαβεβαίωσε πως αυτό ήταν το «μεγαλύτερο πλήγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών» στην ιστορία του Σαλβαδόρ.

Κατά επίσημα δεδομένα, η κατάσχεση αυτή αυξάνει τη συνολική ποσότητα κοκαΐνης που έχει πέσει στα χέρια των σαλβαδοριανών αρχών από την αρχή του 2026 στους περίπου 13 τόνους.

Το προηγούμενο «ρεκόρ» είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο, όταν κατασχέθηκαν 6,6 τόνοι της ουσίας αυτής, κατά τον κ. Μπουκέλε.

Αν και το Σαλβαδόρ δεν συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες του συγκεκριμένου ναρκωτικού στη Λατινική Αμερική, αποτελεί μέρος των οδών διακίνησης προς τη βόρεια Αμερική.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε έχει μετατρέψει τον «πόλεμο» εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος τον οποίο κήρυξε την άνοιξη του 2022 σε κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής του.

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