Ελ Σαλβαδόρ: Μαζική δίκη εναντίον 500 φερόμενων μελών συμμοριών - Διέπραξαν 47.000 ποινικά αδικήματα

Snapshot Στο Ελ Σαλβαδόρ δικάζονται μαζικά 486 μέλη της συμμορίας MS

13 για 47.000 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων 29.000 ανθρωποκτονίες από το 2012 έως το 2022.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει κηρύξει πόλεμο κατά των συμμοριών, επιβάλλοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συλλαμβάνοντας πάνω από 91.000 υπόπτους.

Οι μαζικές δίκες χαρακτηρίζονται από απουσία δέουσας νομικής διαδικασίας, με ποινές που επιβάλλονται οριζόντια σε μεγάλες ομάδες κατηγορουμένων μέσω βιντεοκλήσης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν παραβιάσεις όπως βασανιστήρια, θανάτους σε φυλακές και κίνδυνο καταδίκης αθώων.

Η MS

13 και η αντίπαλη συμμορία Barrio 18 ελέγχουν δίκτυα ναρκωτικών και εκβιασμών και έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 500 φερόμενα μέλη της ισχυρής συμμορίας της Κεντρικής Αμερικής, Μάρα Σαλβατρούτσα (γνωστής ως MS-13), καθώς και πολλά φερόμενα ηγετικά στελέχη της, οδηγήθηκαν τη Δευτέρα σε ομαδική δίκη στο Ελ Σαλβαδόρ, κατηγορούμενα για χιλιάδες δολοφονίες.

Το Ελ Σαλβαδόρ διεξάγει μαζικές δίκες χιλιάδων υπόπτων για συμμετοχή σε συμμορίες, στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε. Πολλοί από αυτούς έχουν περάσει χρόνια στη φυλακή χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και χωρίς δικαίωμα επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, 486 ύποπτα μέλη της MS-13 δικάζονται για 47.000 εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ του 2012 και του 2022, συμπεριλαμβανομένων 29.000 ανθρωποκτονιών. Το δικαστικό σύστημα της χώρας διευκρίνισε ότι στη δίκη περιλαμβάνονται «μέλη της εθνικής ηγεσίας, ηγέτες σε επίπεδο δρόμου, συντονιστές προγραμμάτων από όλη τη χώρα και ιδρυτές» της οργάνωσης.

87 δολοφονίες σε ένα Σαββατοκύριακο

Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ κατηγορούν την ομάδα για μια σειρά από εγκλήματα, με χαρακτηριστικότερο τις 87 δολοφονίες μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο τον Μάρτιο του 2022. Στον απόηχο εκείνων των γεγονότων, ο Μπουκέλε κήρυξε «πόλεμο» κατά των συμμοριών, οι οποίες, όπως δήλωσε ο ίδιος, έλεγχαν το 80% του εδάφους του Ελ Σαλβαδόρ.

Η MS-13 κατηγορείται για το αδίκημα της εξέγερσης «επειδή επιδίωκαν να εγκαθιδρύσουν ένα παράλληλο κράτος», ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία. «Θα τους δικάσουμε και θα εξοφλήσουμε ένα ιστορικό χρέος», δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Το 2022, ο Μπουκέλε επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύλληψη περισσότερων από 91.000 υπόπτων ως μελών συμμοριών. Ανάμεσα τους βρίσκονταν και χιλιάδες άνθρωποι που αργότερα κρίθηκαν αθώοι. Αυτή η εκστρατεία, που κατέστησε τον Μπουκέλε εξαιρετικά δημοφιλή, οδήγησε σε δραματική μείωση της εγκληματικότητας, μετατρέποντας το Ελ Σαλβαδόρ από μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες της Λατινικής Αμερικής σε μία από τις πιο ασφαλείς.

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει σοβαρές παραβιάσεις, όπως την απουσία της δέουσας νομικής διαδικασίας για τους κρατούμενους, αναφορές για βασανιστήρια και περισσότερους από 500 θανάτους μέσα στις φυλακές.

Οριζόντιες ποινές σε ομάδες κατηγορουμένων

Η τύχη των κρατουμένων κρίνεται πλέον σε μαζικές δίκες. Ανώνυμοι δικαστές επιβάλλουν οριζόντιες ποινές σε μεγάλες ομάδες κατηγορουμένων, οι οποίοι παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή. Οι κρατικοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι διαθέτουν «άφθονα στοιχεία για να ζητήσουν τις ανώτατες ποινές» εναντίον των κατηγορουμένων, χωρίς να διευκρινίσουν εάν αυτό συνεπάγεται ισόβια κάθειρξη.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο δικαστής δήλωσε ότι οι ένοπλες ομάδες είχαν διαταράξει «την ειρήνη του πληθυσμού του Σαλβαδόρ και την ασφάλεια του κράτους» για δεκαετίες και θα δικαστούν «με όλη την αυστηρότητα του νόμου».

Η οργάνωση Human Rights Watch (HRW) με έδρα τη Νέα Υόρκη και η περιφερειακή μη κυβερνητική οργάνωση Cristosal έχουν επικρίνει τις μαζικές δίκες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να πληρώσουν αθώοι για τα εγκλήματα των ενόχων.

Η MS-13 και η αντίπαλη συμμορία Barrio 18 διαχειρίζονται δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματα εκβιασμών σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική. Η προηγούμενη και τωρινή αμερικανική διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις δύο αυτές ομάδες, μεταξύ άλλων, ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει για να δικαιολογήσει θανατηφόρα στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Οι δύο συμμορίες γεννήθηκαν από νεαρούς από το Ελ Σαλβαδόρ στους δρόμους του Λος Άντζελες και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν πίσω στην πατρίδα τους, όπου τρομοκρατούν τον πληθυσμό για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο Μπουκέλε τις έχει κατηγορήσει για τη δολοφονία 200.000 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 80.000 που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

