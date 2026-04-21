Ελ Σαλβαδόρ: Μαζική δίκη εναντίον 500 φερόμενων μελών συμμοριών - Διέπραξαν 47.000 ποινικά αδικήματα

Πολλοί από τυς κατηγορούμενους έχουν περάσει χρόνια στη φυλακή χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και χωρίς δικαίωμα επισκεπτηρίου

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Κρατούμενοι στο Έλ Σαλβαδόρ

  • Στο Ελ Σαλβαδόρ δικάζονται μαζικά 486 μέλη της συμμορίας MS
  • 13 για 47.000 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων 29.000 ανθρωποκτονίες από το 2012 έως το 2022.
  • Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει κηρύξει πόλεμο κατά των συμμοριών, επιβάλλοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συλλαμβάνοντας πάνω από 91.000 υπόπτους.
  • Οι μαζικές δίκες χαρακτηρίζονται από απουσία δέουσας νομικής διαδικασίας, με ποινές που επιβάλλονται οριζόντια σε μεγάλες ομάδες κατηγορουμένων μέσω βιντεοκλήσης.
  • Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν παραβιάσεις όπως βασανιστήρια, θανάτους σε φυλακές και κίνδυνο καταδίκης αθώων.
  • Η MS
  • 13 και η αντίπαλη συμμορία Barrio 18 ελέγχουν δίκτυα ναρκωτικών και εκβιασμών και έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ.
Σχεδόν 500 φερόμενα μέλη της ισχυρής συμμορίας της Κεντρικής Αμερικής, Μάρα Σαλβατρούτσα (γνωστής ως MS-13), καθώς και πολλά φερόμενα ηγετικά στελέχη της, οδηγήθηκαν τη Δευτέρα σε ομαδική δίκη στο Ελ Σαλβαδόρ, κατηγορούμενα για χιλιάδες δολοφονίες.

Το Ελ Σαλβαδόρ διεξάγει μαζικές δίκες χιλιάδων υπόπτων για συμμετοχή σε συμμορίες, στο πλαίσιο της σκληρής καταστολής που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε. Πολλοί από αυτούς έχουν περάσει χρόνια στη φυλακή χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και χωρίς δικαίωμα επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, 486 ύποπτα μέλη της MS-13 δικάζονται για 47.000 εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ του 2012 και του 2022, συμπεριλαμβανομένων 29.000 ανθρωποκτονιών. Το δικαστικό σύστημα της χώρας διευκρίνισε ότι στη δίκη περιλαμβάνονται «μέλη της εθνικής ηγεσίας, ηγέτες σε επίπεδο δρόμου, συντονιστές προγραμμάτων από όλη τη χώρα και ιδρυτές» της οργάνωσης.

87 δολοφονίες σε ένα Σαββατοκύριακο

Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ κατηγορούν την ομάδα για μια σειρά από εγκλήματα, με χαρακτηριστικότερο τις 87 δολοφονίες μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο τον Μάρτιο του 2022. Στον απόηχο εκείνων των γεγονότων, ο Μπουκέλε κήρυξε «πόλεμο» κατά των συμμοριών, οι οποίες, όπως δήλωσε ο ίδιος, έλεγχαν το 80% του εδάφους του Ελ Σαλβαδόρ.

Η MS-13 κατηγορείται για το αδίκημα της εξέγερσης «επειδή επιδίωκαν να εγκαθιδρύσουν ένα παράλληλο κράτος», ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία. «Θα τους δικάσουμε και θα εξοφλήσουμε ένα ιστορικό χρέος», δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Το 2022, ο Μπουκέλε επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύλληψη περισσότερων από 91.000 υπόπτων ως μελών συμμοριών. Ανάμεσα τους βρίσκονταν και χιλιάδες άνθρωποι που αργότερα κρίθηκαν αθώοι. Αυτή η εκστρατεία, που κατέστησε τον Μπουκέλε εξαιρετικά δημοφιλή, οδήγησε σε δραματική μείωση της εγκληματικότητας, μετατρέποντας το Ελ Σαλβαδόρ από μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες της Λατινικής Αμερικής σε μία από τις πιο ασφαλείς.

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει σοβαρές παραβιάσεις, όπως την απουσία της δέουσας νομικής διαδικασίας για τους κρατούμενους, αναφορές για βασανιστήρια και περισσότερους από 500 θανάτους μέσα στις φυλακές.

Οριζόντιες ποινές σε ομάδες κατηγορουμένων

Η τύχη των κρατουμένων κρίνεται πλέον σε μαζικές δίκες. Ανώνυμοι δικαστές επιβάλλουν οριζόντιες ποινές σε μεγάλες ομάδες κατηγορουμένων, οι οποίοι παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή. Οι κρατικοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι διαθέτουν «άφθονα στοιχεία για να ζητήσουν τις ανώτατες ποινές» εναντίον των κατηγορουμένων, χωρίς να διευκρινίσουν εάν αυτό συνεπάγεται ισόβια κάθειρξη.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο δικαστής δήλωσε ότι οι ένοπλες ομάδες είχαν διαταράξει «την ειρήνη του πληθυσμού του Σαλβαδόρ και την ασφάλεια του κράτους» για δεκαετίες και θα δικαστούν «με όλη την αυστηρότητα του νόμου».

Η οργάνωση Human Rights Watch (HRW) με έδρα τη Νέα Υόρκη και η περιφερειακή μη κυβερνητική οργάνωση Cristosal έχουν επικρίνει τις μαζικές δίκες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να πληρώσουν αθώοι για τα εγκλήματα των ενόχων.

Η MS-13 και η αντίπαλη συμμορία Barrio 18 διαχειρίζονται δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματα εκβιασμών σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική. Η προηγούμενη και τωρινή αμερικανική διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις δύο αυτές ομάδες, μεταξύ άλλων, ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει για να δικαιολογήσει θανατηφόρα στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Οι δύο συμμορίες γεννήθηκαν από νεαρούς από το Ελ Σαλβαδόρ στους δρόμους του Λος Άντζελες και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν πίσω στην πατρίδα τους, όπου τρομοκρατούν τον πληθυσμό για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ο Μπουκέλε τις έχει κατηγορήσει για τη δολοφονία 200.000 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 80.000 που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Διαβάστε επίσης

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο D4vd δολοφόνησε τη 14χρονη για να προστατεύσει τη μουσική καριέρα του - Στα 21 του αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή

18:03ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari έρχεται και προκαλεί δέος – Αυτή είναι η τιμή της

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία και Ιταλία «μπλόκαραν» την πρόταση Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Μαζική δίκη εναντίον 500 φερόμενων μελών συμμοριών - Διέπραξαν 47.000 ποινικά αδικήματα σε 10 χρόνια

17:53ANNOUNCEMENTS

Mobile Technology & Vusion: Υλοποιήσεις ESL μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: 100 drones πανελλαδικά για επιτήρηση - Πότε λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

17:41WHAT THE FACT

Πώς ο εθισμός στον ήχο κάλυψε τον φόβο της εσωτερικής «ησυχίας»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουρές στο Βατικανό: Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

17:35ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Προσωρινό «στοπ» σε εργασίες επέκτασης ξενοδοχείου στο Μύτακα Μήλου

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φυλακή «Αλκατράζ του Ντουμπάι», όπου βία και βιασμοί αποτελούν «καθημερινό φαινόμενο»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο - Τοποθετήθηκε ο νέος Σταυρός

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

17:09LIFESTYLE

Ξεσπά η Σίντνεϊ Σουίνι για τις γυμνές σκηνές του «Euphoria»: «Όταν το κάνουν άνδρες παίρνουν Όσκαρ, όταν το κάνουν γυναίκες δεν θεωρούνται ηθοποιοί»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν θάνατος με χίλια κοψίματα και δεν είχα αίμα, μόνο ένα ωχρό υγρό» – Η κραυγή ενός «εκκαθαριστή» του Τσερνόμπιλ

17:04LIFESTYLE

Eurovision: Ποιος θα δώσει το 12αρι της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει για να σωθούν 8 γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν - «Θα το εκτιμούσα, θα ήταν υπέροχη αρχή για τις διαπραγματεύσεις»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η Ελλάδα να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Φαινόμενο Columbine: Ανατριχιαστική «αναβίωση» 27 χρόνια μετά σε Τουρκία και Μεξικό

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει για να σωθούν 8 γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν - «Θα το εκτιμούσα, θα ήταν υπέροχη αρχή για τις διαπραγματεύσεις»

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πού αναμένεται ένταση των φαινομένων το επόμενο 48ωρο

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την κάμερα», λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που είχε νοικιάσει η Μυρτώ

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

16:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για βομβαρδισμούς» - Το τελεσίγραφο για την συμφωνία και η νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο - Τοποθετήθηκε ο νέος Σταυρός

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ