Ελ Σαλβαδόρ: Ποινές εκατοντάδων και χιλιάδων ετών σε μέλη της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα

Η δικαιοσύνη του Ελ Σαλβαδόρ καταδίκασε δεκάδες μέλη της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) σε ποινές που φτάνουν – και ξεπερνούν κατά πολύ – τα χίλια χρόνια κάθειρξης, στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε εναντίον των συμμοριών.

Από τον Μάρτιο του 2022 η κυβέρνηση έχει επιβάλει «καθεστώς εξαίρεσης», το οποίο επιτρέπει, μεταξύ άλλων, συλλήψεις χωρίς ένταλμα. Έκτοτε, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι. Περίπου 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού αθωώθηκαν από τα δικαστήρια, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι 248 μέλη της MS-13 καταδικάστηκαν σε «παραδειγματικές ποινές» για 43 ανθρωποκτονίες και 42 εξαφανίσεις ανθρώπων, καθώς και για άλλα εγκλήματα. Δεν έγινε γνωστό πότε εκδόθηκε η απόφαση, ούτε αν οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν σε μία ή σε περισσότερες ομαδικές δίκες.

Ένα από τα μέλη της οργάνωσης καταδικάστηκε σε 1.335 χρόνια κάθειρξης, ενώ άλλοι δέκα έλαβαν ποινές από 463 έως 958 χρόνια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, στα εγκλήματα που αποδίδονται στην MS-13, για την περίοδο 2014–2022, περιλαμβάνονται οι δολοφονίες ενός φοιτητή και μιας παίκτριας ποδοσφαίρου, εκβιασμοί καταστηματαρχών και παραβιάσεις οικογενειακού ασύλου.

Τα μέτρα της κυβέρνησης Μπουκέλε έχουν οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των ανθρωποκτονιών στη χώρα, ωστόσο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν καταχρήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας.