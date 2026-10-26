Τραμπ προς Ισραηλινούς: Ψηφίστε Νετανιάχου – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξή του στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στο Ισραήλ, προβάλλοντας τη συνεργασία τους απέναντι στο Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ προς Ισραηλινούς: Ψηφίστε Νετανιάχου – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη στήριξή του στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.
  • Ο Τραμπ υπογράμμισε τη συνεργασία ΗΠΑ και Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν και κάλεσε τους Ισραηλινούς να ψηφίσουν Νετανιάχου για να «τελειώσουν τη δουλειά που ξεκίνησαν».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις Midnight Hammer και Epic Fury, ισχυριζόμενος ότι έχουν πλήξει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες και την οικονομία του Ιράν.
  • Η προεκλογική μάχη στο Ισραήλ διεξάγεται μετά τις επιθέσεις της Χαμάς και τις συγκρούσεις σε Γάζα, Λίβανο και Ιράν, με το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου να αποτελεί βασικό ζήτημα.
  • Αυτή είναι η δεύτερη δημόσια στήριξη του Τραμπ προς τον Νετανιάχου μέσα σε μία εβδομάδα.
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Νέα παρέμβαση υπέρ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους Ισραηλινούς να στηρίξουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό στις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε την υποστήριξη που είχε εκφράσει μία εβδομάδα νωρίτερα στον Νετανιάχου και αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Όταν πάτε στις κάλπες, θυμηθείτε ότι ο Μπίμπι υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός-πολεμιστής», έγραψε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Και κατέληξε με ακόμη πιο σαφή έκκληση: «Ψηφίστε τον Μπίμπι Νετανιάχου για πρωθυπουργό. Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε».

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Ο Τραμπ παρουσίασε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ως αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνεργασίας, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις Midnight Hammer και Epic Fury. Υποστήριξε ακόμη ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες και η οικονομία του Ιράν έχουν υποστεί βαριά πλήγματα. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Δεύτερη δημόσια στήριξη μέσα σε μία εβδομάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρεμβαίνει ανοιχτά στην προεκλογική μάχη του Ισραήλ.

Στις 18 Οκτωβρίου είχε δώσει στον Νετανιάχου την «πλήρη και απόλυτη υποστήριξή» του, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πρωθυπουργό-πολεμιστή» και σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν σε Γάζα, Λίβανο και Ιράν. Η αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα αμφίρροπη, με το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου να αποτελεί ένα από τα βασικά διακυβεύματα.

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