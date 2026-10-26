Ισπανία: Βάζουν 5.150 φωτοβολταϊκά πάνω από ελαιώνα χωρίς να κόψουν ούτε ένα δέντρο
Μια ισπανική εταιρεία επενδύε σε ένα πρωτοποριακό έργο που συνδυάζει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελιάς
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Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και η παραδοσιακή γεωργία μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο. Αυτό επιχειρεί να αποδείξει ένα νέο έργο στην Ισπανία, όπου περισσότερα από 5.150 φωτοβολταϊκά πάνελ θα εγκατασταθούν πάνω από έναν ελαιώνα που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.
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