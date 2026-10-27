Φονικός ανεμοστρόβιλος έπληξε την Αττάλεια: Νεκροί τέσσερις εργάτες οικοδομής

Snapshot Ένας ανεμοστρόβιλος στην περιοχή Κεπέζ της Αττάλειας προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων εργατών οικοδομής και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Δύο κοντέινερ σε εργοτάξιο όπου βρίσκονταν οι εργάτες διαλύθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο.

Ένας γερανός ανατράπηκε στο εργοτάξιο χωρίς να υπάρξουν επιπλέον τραυματισμοί.

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας δήλωσε ότι το φαινόμενο ήταν ασυνήθιστο και δεν επηρεάστηκαν τα γύρω κτίρια.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση κίτρινου κωδικού για έντονη βροχόπτωση στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένας σφοδρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή Κεπέζ της Αττάλειας το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τέσσερις εργάτες οικοδομής, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι τέσσερις εργάτες βρίσκονταν σε δύο κοντέινερ σε ένα εργοτάξιο της περιοχής, τα οποία διαλύθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλούσι Σαχίν, επιβεβαίωσε τον θάνατο των τεσσάρων εργατών.

«Από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή, διαλύθηκαν δύο κοντέινερ σε ένα εργοτάξιο. Πέντε άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό τους. Δύο εργάτες πέθαναν επί τόπου, ενώ δύο ακόμη υπέκυψαν στα τραύματα τους στο νοσοκομείο. Ο πέμπτος άνδρας είναι τραυματισμένος, αλλά η κατάστασή του παραμένει σταθερή», είπε.

Από τον ανεμοστρόβιλο ανατράπηκε και ένας γερανός που βρισκόταν στο εργοτάξιο, χωρίς ωστόσο να προκληθούν επιπλέον τραυματισμοί.

«Είμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο, καθώς δεν υπήρξαν αναφορές για καταιγίδες ή ανεμοστρόβιλους σε κανένα άλλο σημείο της πόλης», τόνισε ο Σαχίν, προσθέτοντας ότι τα κτίρια γύρω από το εργοτάξιο δεν υπέστησαν ζημιές.

«Θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι στον άνδρα που τραυματίστηκε ταχεία ανάρρωση», κατέληξε ο Σαχίν.

Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας είχε εκδώσει προειδοποίηση έντονης βροχόπτωσης κίτρινου κωδικού για την Αττάλεια.