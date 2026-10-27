Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα

Η Σαρμέιν Τζορτζ είχε μετατρέψει την απώλεια του 18χρονου γιου της σε μια πρωτοβουλία στήριξης ανθρώπων που πενθούν - Έξι χρόνια αργότερα βρέθηκε νεκρή στην ίδια περιοχή της Κορνουάλης

Ανθή Κουρεντζή

Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σαρμέιν Τζορτζ βρέθηκε νεκρή στην ίδια παραλία της Κορνουάλης όπου είχε βρεθεί νεκρός ο 18χρονος γιος της πριν έξι χρόνια.
  • Η μητέρα είχε δημιουργήσει ένα «καφέ πένθους» και συνεργαζόταν με την οργάνωση Good Grief Trust για τη στήριξη ανθρώπων που βιώνουν απώλεια.
  • Ο θάνατος της Σαρμέιν δεν θεωρείται ύποπτος, αλλά οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Ο θάνατος του γιου της το 2020 δεν αποδόθηκε σε αυτοκτονία, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.
  • Η Σαρμέιν βραβεύτηκε το 2021 για το έργο της στην υποστήριξη πενθούντων και την προώθηση της ψυχικής υγείας.
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Μια οικογενειακή τραγωδία που επαναλήφθηκε στον ίδιο τόπο, με διαφορά έξι ετών, έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στη Βρετανία. Μια 52χρονη μητέρα, η οποία είχε μετατρέψει τον πόνο από την απώλεια του παιδιού της σε δράση για τη στήριξη ανθρώπων που βιώνουν πένθος, βρέθηκε νεκρή στην ίδια παραλία όπου είχε χάσει τη ζωή του ο 18χρονος γιος της.

Η Σαρμέιν Λιν Τζορτζ εντοπίστηκε στις 5 Οκτωβρίου στην ακτογραμμή της παραλίας Πόρτριθ, στην Κορνουάλη της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Ήταν η ίδια περιοχή όπου, τον Μάιο του 2020, είχε βρεθεί νεκρός ο γιος της, Γιούαν, σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Η είδηση του θανάτου της 52χρονης έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την έναρξη της επίσημης διαδικασίας διερεύνησης των αιτιών του, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τόσο την προσωπική τραγωδία της οικογένειας όσο και το σημαντικό έργο που είχε αναπτύξει η γυναίκα τα τελευταία χρόνια.

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Η Σαρμέιν Λιν Τζορτζ και ο γιος της

Βρέθηκε νεκρή στην παραλία όπου είχε χάσει τον γιο της

Η σορός της Σαρμέιν εντοπίστηκε το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου, κοντά στην περιοχή Lighthouse Hill, έπειτα από ειδοποίηση πολίτη προς τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ομάδες της βρετανικής ακτοφυλακής, διασώστες και προσωπικό του RNLI, του οργανισμού θαλάσσιας διάσωσης. Η πρόσβαση στην ακτογραμμή ήταν δύσκολη, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη συνδρομή εξειδικευμένων ομάδων.

Η 52χρονη διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή και η σορός της ανασύρθηκε από την ακτοφυλακή. Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανακοίνωσε ότι ο θάνατός της δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

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Η Σαρμέιν Λιν Τζορτζ

Η τραγωδία του 2020 που άλλαξε τη ζωή της

Για τη Σαρμέιν, η παραλία Πόρτριθ ήταν συνδεδεμένη με την πιο οδυνηρή απώλεια της ζωής της.

Τον Μάιο του 2020, ο 18χρονος γιος της, Γιούαν, είχε βρεθεί νεκρός στην περιοχή, κοντά στους βράχους της παραλίας, έπειτα από μια βραδιά κατασκήνωσης με φίλους.

Ο θάνατός του αποτέλεσε αντικείμενο επίσημης διερεύνησης. Ο αρμόδιος ιατροδικαστής είχε καταλήξει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδοθεί ο θάνατος του νεαρού σε αυτοκτονία.

Η απώλεια του Γιούαν σημάδεψε την οικογένεια, αλλά έγινε επίσης η αφετηρία μιας σημαντικής πρωτοβουλίας από την πλευρά της μητέρας του.

Αντί να περιοριστεί στη δική της εμπειρία, η Σαρμέιν αποφάσισε να δημιουργήσει έναν χώρο στον οποίο άνθρωποι που είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα θα μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για τον πόνο τους, χωρίς να αισθάνονται μόνοι.

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Η Σαρμέιν Λιν Τζορτζ

Από το προσωπικό πένθος σε μια πρωτοβουλία που βοήθησε δεκάδες ανθρώπους

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του γιου της, η Σαρμέιν δημιούργησε στην Κορνουάλη ένα «καφέ πένθους», έναν χώρο συνάντησης για ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απώλεια.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη φιλανθρωπική οργάνωση Good Grief Trust, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των λεγόμενων Good Grief Pop Up Cafes, που προσέφεραν συντροφιά, συζήτηση και πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.

Η ιδέα ήταν απλή, αλλά ουσιαστική: κανείς να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζει τη θλίψη του μόνος.

Η Σαρμέιν, η οποία εργαζόταν ως ταξιδιωτική πράκτορας και ζούσε στην περιοχή Pool, κοντά στο Redruth, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της σε αυτή την προσπάθεια.

Το έργο της απέκτησε πανεθνική αναγνώριση το 2021, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Caroline Flack Mental Health Hero, στο πλαίσιο των βραβείων Who Cares Wins.

Η διάκριση αναγνώριζε τη συμβολή της στη στήριξη ανθρώπων που βιώνουν πένθος και στην ανάπτυξη ενός δικτύου αλληλεγγύης.

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